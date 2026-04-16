Ratko Mladic, el “Carnicero de Bosnia” condenado por genocidio, sufrió un derrame cerebral en prisión

El excomandante militar serbobosnio Ratko Mladic en la sala del tribunal de la ONU en La Haya, en 2021. Fue condenado a cadena perpetua en 2017 por genocidio y crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia. (Jerry Lampen/Pool via REUTERS/archivo)

El criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, que cumple cadena perpetua en La Haya, habría sufrido un leve derrame cerebral y su salud se está deteriorando, según informó su hijo este miércoles a la televisión pública serbobosnia.

Mladic fue condenado por un tribunal de la ONU a cadena perpetua en 2017 por genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia en la década de 1990.

El comandante militar serbobosnio durante la guerra, conocido como el “Carnicero de Bosnia”, fue declarado culpable, en particular, por su papel en el asedio de Sarajevo —durante el cual francotiradores disparaban a civiles en lo que sobrevivientes y fiscales describieron como safaris humanos— y la masacre de Srebrenica de 1995, en la que murieron 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios, considerada un genocidio por la justicia internacional.

El general serbobosnio Ratko Mladic sale de una reunión en el aeropuerto de Sarajevo en abril de 1993. Fue detenido en Serbia en 2011 tras permanecer 16 años prófugo. (REUTERS/Chris Helgren)

El miércoles, su hijo Darko Mladic declaró a la cadena de televisión RTRS que había recibido información preliminar sobre la salud de su padre el viernes, cuando se puso en contacto con él una médica autorizada por la ONU.

“Ella explicó brevemente que creen que se trató de un derrame cerebral silencioso (leve), que lo habían trasladado a un hospital civil y que regresó (a la prisión) tras someterse a escáneres y exámenes”, dijo.

Según Darko Mladic, el estado de su padre empeora día a día.

“La situación es muy grave”.

La familia sigue esperando la documentación médica de La Haya para que los médicos serbios puedan evaluar lo que ocurrió, dijo.

“No hay razón para que no nos la den... Son sus derechos básicos”, subrayó.

La familia espera que a Mladic, de 83 años según los documentos del tribunal de la ONU, se le permita recibir tratamiento en Serbia, añadió su hijo.

Mladic fue detenido en Serbia en 2011 tras 16 años fugado.

Su hijo habla a menudo con los medios serbios sobre el mal estado de salud de su padre, a quien muchos serbios siguen venerando como un héroe.

Una persona sostiene una pancarta con la foto de Ratko Mladic durante una protesta en Banja Luka en 2024. Muchos serbios siguen venerando al criminal de guerra condenado como un héroe. (REUTERS/Amel Emric)

No ha habido ningún comentario oficial por parte de las autoridades de La Haya sobre su estado.

Los abogados de Mladic llevan mucho tiempo describiéndolo como enfermo y frágil, y su defensa solicitó por primera vez la libertad provisional por motivos médicos en 2017.

En julio de 2025, el tribunal de la ONU denegó una solicitud de libertad anticipada alegando que su estado no cumplía con el umbral de una “enfermedad terminal aguda” requerido para la liberación.

El líder político serbobosnio durante la guerra, Radovan Karadzic, también fue condenado a cadena perpetua por el tribunal de la ONU por genocidio y crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia de 1992-1995.