Dos gobernadores de la UCR pelean por imponer su estrategia para 2027: los obstáculos para el armado nacional

Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro lideran los dos sectores de la interna del partido centenario. Sin candidato a presidente, crecen los rumores sobre el mendocino en la fórmula presidencial con Javier Milei

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo
Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Javier Milei en los primeros meses de gobierno. Corrientes hoy está gobernada por Juan Pablo, hermano de Gustavo Valdés

Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro asumieron el liderazgo para representar los dos sectores que hoy pugnan dentro de la UCR para imponer la estrategia electoral rumbo al 2027. Claro está que el mendocino quiere una alianza nacional con La Libertad Avanza, pero en los últimos días se sumó un posible objetivo: pelear por integrar la fórmula con Javier Milei. El santafesino, en cambio, ya adelantó que su idea es reelegir en su provincia, pero con la insistencia de una coalición de centro como lo es Provincias Unidas.

A diferencia de otras internas que protagonizó Cornejo, como su pelea tenaz con Gerardo Morales y Martín Lousteau, con Pullaro mantiene un buen vínculo. Según pudo saber Infobae, ambos tuvieron conversaciones sobre el desafío que implicó la irrupción de La Libertad Avanza desde 2023. De hecho, el santafesino le explicó en varias oportunidades que fue la Casa Rosada quien se negó a conformar una coalición en su provincia. Tampoco se negó a la candidatura de Leonel Chiarella al frente de la presidencia de la UCR, a quien pondera en conversaciones privadas, sino al rumbo estratégico. Cree que es equivocada la idea de insistir con una alianza de centro.

El Foro de Intendentes radicales
El Foro de Intendentes radicales dejó expuestas las diferencias entre Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo

De los cinco gobernadores, Leandro Zdero es el único que sigue los pasos de Cornejo, aunque es el más reservado de todos. Evita dar definiciones en los medios de comunicación y en los actos partidarios. De hecho, al Foro de Intendentes que se realizó en Santa Fe envió un escueto saludo por escrito para avisar que no asistiría. Pero el mendocino trabaja en un armado nacional con otros dirigentes que buscan dar pelea en sus provincias. El caso más conocido es el de Rodrigo de Loredo, quien ya se lanzó como candidato a gobernador de Córdoba.

Fue el propio De Loredo quien lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo. Sus históricos adversarios analizan todos sus movimientos en dirección a que “sólo le interesa integrar la fórmula con Milei”. Lo dicen con sorna y bronca. De hecho, sorprendió la visita del mendocino a la asunción de las autoridades del Comité de la UCR en Neuquén. “Ni cuando era presidente del partido hacía eso”, reprochan.

Alfredo Cornejo participó de la
Alfredo Cornejo participó de la asunción de la nueva conducción de la UCR en Neuquén. Juan Peláez, el nuevo presidente del Comité, quiere una alianza con La Libertad Avanza

Juan Peláez, el nuevo presidente de la UCR de Neuquén, es uno de los que busca construir una alternativa a Rolando Figueroa en alianza con La Libertad Avanza. Además del radical neuquino, Cornejo también estaría en conversaciones con el ex senador Eduardo Costa, quien busca el mismo acuerdo para Santa Cruz. Con una pata en la Patagonia y otra en Córdoba, algunos radicales sospechan que el gobernador mendocino busca llevar a la UCR a un acuerdo con Milei y dejarle el camino allanado a Luis Petri en Mendoza a cambio de integrar la fórmula oficialista en el 2027.

En Mendoza descartan cualquier tipo de elucubración de ese estilo. “Ni se le pasa por la cabeza ser vicepresidente”, dijeron a Infobae desde su entorno. De hecho, reconocen que Cornejo va a apoyar a Milei, pero no pretende “semejante nivel de compromiso”. Las especulaciones aparecen por la imposibilidad que tiene de reelegir en su provincia. Desde su llegada a la Gobernación, se turnó con Rodolfo Suárez en la banca del Senado, pero la irrupción de La Libertad Avanza lo obliga a negociar otros nombres para su sucesión.

Las aspiraciones presidenciales están ausentes en los dos sectores de la UCR. “No le podemos pedir a Leonel Chiarella o a la mesa de conducción que logre que el radicalismo tenga un candidato que vaya a ganar las elecciones en el año 2027”, reconoció el propio Pullaro en el Foro de Intendentes que se realizó este sábado en su provincia. Del encuentro también participaron los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, quienes integran Provincias Unidas, aunque el único diputado que ganaron en la elección del 2025 se quedó en el bloque de la UCR que preside Pamela Verasay, aliada de Cornejo.

Maximiliano Pullaro lidera la alianza
Maximiliano Pullaro lidera la alianza Provincias Unidas, el espacio de centro que, además de radicales, cuenta con referentes peronistas y un sector del PRO

Durante ese encuentro se generó una especie de ida y vuelta entre Pullaro y Cornejo. El mendocino envió un video para saludar a los más de 300 intendentes e hizo un claro llamado a armar una alianza con los libertarios. “El radicalismo es el partido de la libertad sí, como dice Alfredo”, reconoció Pullaro pero contestó: “En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la UCR”.

Provincias Unidas, la alianza que componen radicales con peronistas de Córdoba y un sector del PRO, también incluye a Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy. Pero, al igual que Zdero, evita los cuestionamientos al gobierno nacional y los eventos partidarios. De hecho, recientemente participó de la reunión por Zoom con “gobernadores dialoguistas”, entre ellos los peronistas que rompieron el bloque en el Senado: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jujeño también fue invitado al viaje con Milei a la Argentina Week en Nueva York.

En la previa a lo que fue la elección del 2023, donde ganó Milei, la UCR tenía dos candidatos a presidente: Gerardo Morales y Facundo Manes. Ninguno concretó el objetivo. Para el próximo año no hay ningún nombre en danza y menos aún un plan para conseguir una figura fuerte. Además, el radicalismo en los territorios porteño y bonaerense atraviesa una fuerte crisis tras la elección que los dejó con una pérdida importante de representación parlamentaria. Con el panorama actual, se encaminan a defender las provincias que gobiernan y, como máxima pretensión, podrían llegar a colar un vicepresidente.

