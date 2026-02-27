Política

En un encuentro de intendentes, los gobernadores de la UCR mostraron diferencias sobre Milei rumbo a 2027

Fue durante el Foro de Intendentes del partido centenario que se realizó en la provincia de Santa Fe. Cornejo defendió las “ideas de la libertad” mientras que Pullaro llamó a una alianza de centro

Los hermanos Gustavo y Juan
Los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes, participaron junto a Maximiliano Pullaro del Foro de Intendentes de la UCR que se realizó en Santa Fe

Las diferencias entre los gobernadores de la UCR se colaron en el encuentro del Foro de Intendentes que congregó a más de 300 dirigentes de todo el país. Alfredo Cornejo envió un mensaje grabado con una idea clara: en 2027 hay que armar una alianza con La Libertad Avanza. El encargado de responderle fue Maximiliano Pullaro, quien ofició de anfitrión, al resaltar que “en el centro hay propuestas valientes”, en clara referencia a Provincias Unidas.

Los cinco gobernadores radicales no logran consensuar una estrategia común rumbo a 2027. Mientras Cornejo y Leandro Zdero sostienen la necesidad de confluir con el oficialismo libertario, Pullaro, Gustavo Valdés y Carlos Sadir promueven un armado de centro a través de Provincias Unidas, con la intención de evitar que el partido quede subsumido en la polarización nacional.

El encuentro se realizó pasadas las 11 en el Comité Provincial que preside el santafesino Felipe Michlig. Desde el comienzo encabezaron la actividad el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, y el titular del Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez. También participaron dirigentes nacionales como Pamela Verasay, presidenta del bloque en la Cámara de Diputados, entre otros legisladores, concejales y referentes de la Juventud Radical.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo
Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) junto a Javier Milei en los primeros meses de gobierno. Corrientes hoy está gobernada por Juan Pablo, hermano de Gustavo Valdés

Tras las charlas que encabezaron Rosendo Grobocopatel y el economista Santiago Bulat, con las temáticas “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” y “Descifrando la economía 2026”, respectivamente, aparecieron en el evento el gobernador santafesino Pullaro y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Junto con Sadir, crearon la alianza Provincias Unidas, que no logró hacer pie en la elección polarizada de 2025.

Cornejo, que al igual que Zdero en Chaco mantiene una alianza con La Libertad Avanza, aprovechó para insistir con su estrategia para 2027. “Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible”, expresó en referencia a que la UCR comparte electorado con Javier Milei.

“Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo, de Alem. Las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en Argentina”, agregó el mandatario mendocino.

Leonel Chiarella encabezó en encuentro
Leonel Chiarella encabezó en encuentro acompañados por lso gobernadores

Pullaro recogió el guante: “El radicalismo es el partido de la libertad, como decía Alfredo, pero también es el partido de la igualdad, no nos olvidemos de eso”. En esa misma línea reconoció que la UCR tiene complicaciones para poder instalar un candidato a presidente, pero agregó: “No nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca”.

“En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos el radicalismo intransigente de Hipólito Yrigoyen, que no claudicó en la lucha contra el orden conservador; y nosotros somos el radicalismo honesto y austero de Arturo Illia, que se enfrentó a las corporaciones; pero también somos el radicalismo de la democracia de Raúl Alfonsín, que fortaleció las instituciones del 83”, concluyó.

Ulpiano Suárez, presidente del Foro
Ulpiano Suárez, presidente del Foro de Intendentes de la UCR e intendente de la ciudad de Mendoza

En sintonía con Pullaro, Gustavo Valdés recordó que a las provincias las están “acogotando las coparticipaciones”. “Tenemos que tener vocación frentista y mirar cómo hacemos las mejores alianzas para coronar mejor lo que nosotros creemos”, dijo, y reclamó “no bajar la bandera de la educación pública”.

Durante el discurso inicial, Chiarella dio una arenga a los jefes comunales: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.

“Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están. Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero, honesto y con coraje de Arturo Illia, que enfrentó a las corporaciones”, puntualizó el también intendente de Venado Tuerto.

Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas. Hubo una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR y el panel sobre “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El encuentro dejó expuesta una discusión que seguirá abierta en los próximos meses: cómo retener el electorado radical que migró hacia Milei sin diluir la identidad partidaria y si el partido debe integrarse al esquema libertario o intentar construir una alternativa propia en un escenario cada vez más polarizado de cara a 2027.

