Escala la tensión en la oposición de Córdoba: la disyuntiva de los intendentes y las dudas sobre el rol del peronismo

Rodrigo de Loredo consiguió un interlocutor con la Casa Rosada de cara a la estrategia del 2027 pero se complejiza la unidad (Foto: Jaime Olivos)

La fuga de intendentes radicales de Córdoba hacia La Libertad Avanza alertó a todos los dirigentes del partido centenario. Tal es así que se analizan represalias para aquellos que decidan “pintarse de violeta” por fuera de las negociaciones formales que gestionan las autoridades de la UCR. En paralelo, dos gobernadores aparecieron para generar mayor tensión y confusión. Maximiliano Pullaro se mostró con Martín Llaryora en Cosquín, en una muestra de profundización de la alianza Provincias Unidas, mientras Alfredo Cornejo recibió a Rodrigo de Loredo en Mendoza en momentos en que el diputado busca fortalecer su proyección nacional y su vínculo con la Casa Rosada de cara a 2027.

El pase de los seis intendentes del departamento de San Justo fue el detonante para que el vínculo entre De Loredo y Gabriel Bornoroni termine de implosionar. Los jefes comunales en cuestión son Andrés Rinero (Devoto), Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina). Todos provenientes del PRO, la UCR y partidos vecinalistas. Lo llamativo es que ninguno de los involucrados brindó detalles del acuerdo ni en público ni en privado. “No se sabe bien qué pasó”, reconocieron entre los radicales que esperan mantener una reunión en los próximos días para escuchar las explicaciones.

“La amenaza fue eficiente”, reconocen cerca de De Loredo. Como reconstruyó Infobae, los armadores de La Libertad Avanza le advirtieron a todos los intendentes con los que se reunieron que, en caso de no sumarse a las filas libertarias, “plantarían” un candidato propio, lo que provocaría una división del voto antiperonista. Ese planteo fue el que gestó la fuga de dirigentes. Ahora la UCR repite la estrategia: en los territorios donde los jefes comunales que “se corten solos”, y acuerden individualmente con los libertarios, instalarán un postulante radical. Hasta deslizan que no tendría problema con que se geste una propuesta de Provincias Unidas, la alianza de la avenida del medio que integra el propio Llaryora.

Alfredo Cornejo recibió a Rodrigo de Loredo en Mendoza. El gobernador radical estaría dispuesto a ser un interlocutor con la Casa Rosada de cara al 2027

“A los intendentes que se corten solos se los va a vaciar”, sostienen los radicales que hoy conducen el partido, dividido en más de tres facciones. Hablan de la necesidad de dar una sanción “ejemplificadora” a este grupo de dirigentes que cerró con La Libertad Avanza, con el objetivo de contener la fuga. De hecho, será uno de los temas que trate el Foro de Intendentes en los próximos días. En el equipo estratégico de De Loredo reconocen que existió un aval para que los jefes comunales negocien con los libertarios en busca de la unidad opositora rumbo al 2027 pero no para acordar individualmente.

Mientras intenta contener la fuga de intendentes, De Loredo busca sortear la interna del partido centenario que este año debe renovar autoridades tras el escándalo del año pasado que terminó en la Justicia y con Ramón Mestre apoderándose del sello para competir en soledad en las elecciones legislativas del 2023. Recientemente asistió el joven presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, al Comité de Córdoba para escuchar las diferencias y necesidades de los dirigentes locales. Muchos elogiaron la capacidad de convocar a más de 200 radicales en plena ola de calor y hasta resaltaron el gesto de bajar las sillas del escenario para hablar “de igual a igual” con los concurrentes. Pero la falta de acuerdo persiste. La resolución excede al intendente de Venado Tuerto.

Tal es la interna provincial que ya nadie - o unos pocos- protestó por la foto de Maximiliano Pullaro con Llaryora. No es la primera vez que la oposición en Córdoba transita un mar de contradicciones permanentes entre los armados nacionales y locales. Sucedió en el 2023 cuando Luis Juez, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, protestaba por las fotos de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes con Juan Schiaretti. Pero en esta oportunidad, Provincias Unidas no logra seducir a los dirigentes locales a raíz de la derrota en las legislativas del año pasado.

Maximiliano Pullaro estuvo en Cosquín con Martín Llaryora. Ambos integran Provincias Unidas, una alianza que choca con la estrategia de la UCR en Córdoba

Pero De Loredo aprovechó la trifulca y los rumores de pérdida de apoyo para viajar a Mendoza y reunirse con Alfredo Cornejo, el exitoso aliado de Javier Milei. Según pudo reconstruir Infobae, el gobernador tiene todas sus fichas puestas en el ex jefe de bloque de Diputados de la UCR, puesto que ganó gracias a su apoyo en el 2023. “Rodrigo tiene un proyecto para la provincia”, resaltan en Mendoza en contraposición a lo que sucede con los candidatos que suenan para La Libertad Avanza, entre ellos, Gabriel Bornoroni.

¿La Casa Rosada está realmente dispuesta a construir una alianza para derrotar al peronismo local? Es una pregunta que se hacen los dirigentes de peso involucrados en el armado opositor que observan un “fin de ciclo en Córdoba” y una oportunidad de alternancia. El principal factor que alimenta esa incógnita es el “vínculo privilegiado”, según describen, entre Llaryora y el ministro de Economía, Luis Caputo. Mencionan la reciente colocación de deuda de la provincia en el mercado internacional como una señal de entendimiento político.

Con ese panorama, creen que Bornoroni deberá acatar cualquier decisión que se tome desde la cúpula del gobierno. Desde no ser ungido candidato o hasta terciar a favor del peronismo. En cambio, ven con buenos ojos el rol de De Loredo, que no tiene jefe político y lidera parte de la UCR en Córdoba. Pero necesita un interlocutor con la Casa Rosada. Su vínculo se rompió cuando rechazó afiliarse a La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados. Cornejo estaría dispuesto a encarnar ese rol.

Leonel Chiarella bajó las sillas del estrado del Comité de la UCR en Córdoba. Hasta el momento los más críticos de su sector reconocen su “buena intención” para abrir el diálogo en medio de la interna radical

“Estoy haciendo lo mismo que hizo Juez”, se justifica entre los suyos De Loredo cuando escucha las críticas por su lanzamiento prematuro. Se refiere a la disputa que ambos protagonizaron para las elecciones de 2023 donde el actual senador también se había candidateado antes de tiempo. El resultado fue positivo porque ganó la pulseada para encabezar la fórmula pero perdió ante el peronismo. El radical cree que es su momento. Confía en los números que le muestran las encuestas, en el despliegue territorial y en los cuadros técnicos para gobernar.

Además de las internas partidarias, De Loredo tiene como adversario un sello competitivo como el de La Libertad Avanza que en la última elección demostró que puede ganar incluso con un candidato outsider, y un Bornoroni que mantiene constantes reuniones con intendentes y dirigentes dispuestos a pintarse de violeta. A su favor, según cuentan en su entorno, el regreso al llano le permitirá enfocar todo su tiempo a la campaña por la Gobernación, mientras Juez y Bornoroni deberán trabajar para lograr que Milei tenga los votos necesarios en el Congreso para aprobar las reformas que planea para este año. Tal vez consiga que se cumpla el mandato que Chiarella dejó en su visita: un “principio de solidaridad” que se basa en que los radicales que gobiernan ayuden a los que tienen posibilidad de ganar un nuevo territorio.