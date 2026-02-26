Nueva arremetida del oficialismo a los empresarios: “Obligaban a los argentinos a consumir su porquería”

El director ejecutivo de la Fundación Faro sostuvo que la política no se gana solo en la economía, sino también en el terreno de las ideas

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro y referente del pensamiento libertario, se refirió al cruce entre el presidente Javier Milei y un grupo de empresarios tras el cierre de la planta de Fate y otras controversias del sector industrial. En una extensa entrevista con Infobae en Vivo, Laje encuadró el conflicto dentro de la “batalla cultural”, defendió la postura del Gobierno y apuntó contra lo que definió como prácticas empresariales amparadas por esquemas de protección estatal.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Laje analizó el trasfondo del conflicto: “Lo que viene a mostrar esto es que en realidad la izquierda tenía sus propios empresarios protegidos, con ganancias extraordinarias, que salían de reprimir al pueblo trabajador, es decir, de obligarle a comprar, por ejemplo, neumáticos caros, en lugar de poder acceder a neumáticos baratos y con ese sobrante dedicarse a consumir otro tipo de bienes y servicios”.

La controversia se desató luego del intercambio público entre Javier Milei y los CEO de Techint, Fate, Aluar y Neumen. “Hay un tuit que acaba de sacar Milei, no sé si lo vieron hace un rato”, mencionó Laje durante la transmisión. “Han dejado de ponerse al sistema corrupto”, fue la frase del Presidente que, según el escritor, sintetiza el sentido profundo de la disputa.

Laje fue enfático al remarcar la ruptura de un viejo relato: “Ayuda a romper con la viejísima idea, pero perfectamente instalada, de que la izquierda representaba a los trabajadores, a los obreros y demás, y que la derecha era la defensora de los empresarios”. Y añadió: “Ahora ves que en realidad la izquierda no tiene ningún tapujo en salir a defender a los empresarios que se hicieron ricos a costas del pueblo argentino”.

El presidente Javier Milei, Paolo Rocca, Roberto Méndez y Javier Madanes Quintanilla posan en una imagen que reúne a figuras influyentes en la economía y política de Argentina. (.)

Para el director de Fundación Faro, la reacción de los empresarios y el alineamiento de ciertos sectores políticos revela un cambio de paradigma. “Cuando uno ve esto, le hace cortocircuito, porque empezás a ver a Grabois, por ejemplo, empezás a ver a distintos militantes, supuestamente, defendiendo a uno de los hombres más millonarios de la Argentina”, sostuvo en relación a la defensa pública de sectores de izquierda hacia empresarios como Madanes Quintanilla.

En ese tramo, volvió a la cuestión de los neumáticos y al impacto en los consumidores. “Se obligaba a comprar neumáticos caros, en lugar de poder acceder a neumáticos baratos y dedicar ese sobrante a consumir otros bienes y servicios”, dijo. También cuestionó que dirigentes de izquierda salieran a defender a empresarios millonarios. “Ayer estaba Del Caño en un debate defendiendo a uno de los hombres más millonarios de la Argentina”, señaló.

“El señor es malo por lo que se destapó, que es que ese señor no era competitivo y no quebraba porque se obligaba a los argentinos a consumir su porquería”, afirmó Laje, en referencia a los empresarios cuestionados.

Durante la charla, Laje explicó que la noción de “batalla cultural” no surgió en el actual gobierno. “Te diría que la idea de la batalla cultural no es mía”, dijo, y remontó el concepto a antecedentes vinculados al kirchnerismo. Mencionó la Feria del Libro de Frankfurt de 2010, cuando Argentina fue país invitado, y sostuvo que allí Cristina Kirchner firmó convenios con referentes de la Escuela de Frankfurt. Según su lectura, ese espacio intelectual tuvo un rol clave en el marxismo para pensar revoluciones culturales más allá de lo económico.

“Cristina Kirchner tenía una visión de batalla cultural, a tal punto que tenía tras suyo a Carta Abierta. Después será el Instituto Patria”, afirmó. En ese marco, describió la existencia de “intelectuales orgánicos” que diseñaron un relato con artistas, profesores universitarios y escritores. “Hacia afuera, la palabra clave era relato. Pero ellos sabían que daban una batalla cultural”, señaló.

Javier Milei junto a Agustín Laje

Laje contrastó esa experiencia con lo que definió como una novedad en la derecha argentina. “No es nuevo esto, de hecho es muy viejo, solo que sí es nuevo para la derecha”, sostuvo. Según su análisis, ese sector creyó durante años que con resolver los problemas económicos la política se ordenaba sola. En ese punto, citó el caso chileno de 2019. “Sin hiperinflación, sin desempleo galopante, sin recesión, tuvo una revolución contra un modelo económico capitalista de libre mercado, porque la sociedad chilena pensaba desde hacía tiempo con categorías socialistas”, dijo.

Al hablar de la experiencia del macrismo, Laje relató un encuentro personal tras las elecciones de 2015. Contó que un dirigente cercano a Mauricio Macri lo invitó a participar de actividades de la Fundación Pensar. “Pensé que se iban a tomar en serio la parte cultural”, relató. Sin embargo, describió un evento con figuras del espectáculo y el deporte, donde, según él, predominó una estética de “buenas vibras, globitos y bailes”. “No había nada”, afirmó, y atribuyó esa ausencia a dos diagnósticos que, a su criterio, el macrismo no compartía: la centralidad de lo intangible y la necesidad de confrontar ideológicamente a la izquierda sin correrse al centro.

En relación con el gobierno de Javier Milei, Laje describió tres “velocidades”: la política electoral, la gestión y la batalla cultural. Sobre esta última, dijo que carece de un marco institucional fijo y se da “desde un celular, desde la computadora, desde la escuela, la iglesia, la familia, una reunión de amigos o un asado”. En ese sentido, remarcó que el presidente no abandonó ese plano incluso después de asumir. “Entiende perfectamente que para modificar la cultura, si no atiende a los componentes intangibles de la sociedad, toda modificación va a ser momentánea”, expresó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.