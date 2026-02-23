Política

Manuel Adorni criticó el cierre de Fate: “Fue sugestivo, detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”

El Jefe de Gabinete rechazó la medida de la empresa en medio de la discusión por la modernización laboral. Además criticó al kirchnerismo, a Victoria Villarruel y analizó las posibilidades electorales del 2027

Manuel Adorni, Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió al cierre de Fate, previo al debate por la modernización laboral. Y denunció: “Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”.

En comunicación con radio Rivadavia, Adorni recordó que dicha empresa “tiene problemas hace quince o veinte años”, donde sus trabajadores, “a pesar de las decenas de paros que le hicieron, no pudieron doblegarlos”.

Y agregó: “Que un día antes de uno de los debates en el Congreso, (Javier Madanes Quintanilla) tome la decisión repentina de cerrar la empresa es sugestivo. Siempre tuvo una suerte de mal empresario y de cazar en el zoológico y esas son cuestiones que nosotros rechazamos y aborrecemos”.

Modernización Laboral

Por otro lado, el funcionario nacional confirmó que la iniciativa será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto representa un giro necesario para la generación de empleo formal en una Argentina marcada por la persistente informalidad y el estancamiento en la creación de empleo durante más de una década. Además, sostuvo que el cambio legislativo apunta a revertir décadas de retroceso.

En este sentido, criticó a los sectores que rechazan el proyecto: “El agite que hacen es pour la galerie, porque está claro que no tienen cabida y que la gente los detesta y no los quiere más en este formato tirapiedra. Independientemente de si votaron o no al presidente o a sus listas en las elecciones, el esquema como estaba no funcionaba”.

También cuestionó al sindicalismo, que “vive en una realidad paralela” y que le “parece increíble”, ya que “palpa la realidad de sus trabajadores todos los días”.

Luego, enfatizó que el texto final alienta a empresarios y emprendedores a generar empleo sin el temor a trabas excesivas al momento de contratar o desvincular personal, una de las principales críticas hacia el modelo anterior. Según explicó, el objetivo es establecer condiciones que motiven la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico, en un país donde más del 43% del empleo es informal y los salarios reales han caído de modo sostenido durante las últimas cinco décadas.

Villarruel

Debate político, mayorías y dinámica parlamentaria

En el plano parlamentario, el funcionario explicó que la nueva conformación de las Cámaras, tras las elecciones, permitió al oficialismo negociar con aliados y construir mayorías que faciliten el avance de proyectos relevantes. Y descartó que exista un cambio de estrategia, aunque reconoció un clima más propicio para el diálogo debido a la distribución de bancas.

Solo luego de que la mayoría estuviera asegurada, afirmó Adorni, las discusiones se volvieron más productivas y posibilitaron el abordaje de leyes clave. En este punto, rememoró la rápida decisión de eliminar el artículo 44 del proyecto, tras recomendaciones surgidas en la mesa política. Y puntualizó que la capacidad de reacción del equipo de gobierno se mantiene ágil y orientada a resolver obstáculos legislativos.

En tanto, afirmó que cuenta con aproximadamente cincuenta proyectos de ley para presentar en el Congreso de la Nación, “muchos relevantes o de mayor impacto mediático”. Y sumó: “Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente será quien defina las prioridades y de qué manera eso se va a ir enviando al Congreso para su tratamiento. Este va a ser un año miu intenso en términos legislativos”.

Perspectiva económica y debate sobre el dólar

Consultado sobre las discusiones abiertas respecto de la política cambiaria y las críticas provenientes tanto de economistas como de empresarios, subrayó que la visión del gobierno se enfoca en el crecimiento integral y el orden macroeconómico, atribuyendo la gravedad de la situación previa al 10 de diciembre de 2023 a la gestión anterior.

Asimismo, argumentó que, desde la asunción de la nueva administración, “se superó el escenario de emergencia” y se logró estabilizar el dólar y rebatió las opiniones que señalan un atraso cambiario: “Si te parece barato, comprá; si te parece caro, vendé”. Y resaltó el aumento en las exportaciones, lo que considera evidencia de la competitividad alcanzada.

Sin embargo, reconoció que ciertos sectores industriales atraviesan dificultades, atribuyéndolo a la pérdida de competitividad y a su dependencia de un modelo cerrado. Y contrastó esa situación con el dinamismo de sectores como la minería, la agroindustria, la energía y la construcción.

El jefe de Gabinete enfatizó que la agenda del gobierno es “promercado”, aclarando que no priorizan privilegios empresariales sino un entorno propicio para la inversión y la creación de empleo de calidad. Y anticipó que la combinación entre la reforma laboral, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y otras políticas estructurales tendrán impacto positivo en los próximos meses y permitirá validar el rumbo adoptado, con datos concretos del desempeño económico.

El Jefe de Gabinete apuntó contra los sectores que rechazan el proyecto

Críticas a la oposición y próximos pasos legislativos

Sobre las declaraciones de Máximo Kirchner, quien calificó la reforma laboral como “un capricho del Fondo Monetario Internacional”, Adorni consideró que no tiene “mucho para analizar”, y responsabilizó al kirchnerismo por la actual crisis socioeconómica.

Al referirse a las políticas de alianzas en el Congreso, subrayó la exclusión deliberada de la izquierda y el kirchnerismo en los acuerdos, focalizando la negociación en aquellos bloques con voluntad de consenso.

Respecto de la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y los rumores sobre su posible candidatura en 2027, sostuvo que “no forma parte de la gestión ni de las decisiones internas del gobierno”. E insistió en que “las intenciones electorales de 2027 no integran el debate actual” y que, en todo caso, será la voluntad popular la que decidirá el futuro político.

Por último, el funcionario anticipó que el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, previsto para el 1 de marzo a las 21h en cadena nacional, aún se encuentra en etapa de redacción y no brindó detalles sobre eventuales anuncios económicos.

