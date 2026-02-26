Política

Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días secuestrado por el régimen chavista

El gendarme argentino habló por teléfono con su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en una radio. El momento quedó registrado en video

El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela.

Después de 445 días incomunicado, Nahuel Gallo, el gendarme argentino sometido a desaparición forzada en Venezuela, logró realizar su primera llamada a su familia. La reacción de su pareja, María Alexandra Gómez, que en ese momento estaba siendo entrevistada en Radio Del Plata, quedó registrada en video: “Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó; llamó para decirme que seguía fuerte, que nos necesitaba fuertes”, señaló la mujer a través de las redes sociales.

Según indicó Elisa Trotta Gamus, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, para poder hacer la llamada, Gallo tuvo que levantar la huelga de hambre que había iniciado junto a otros presos políticos y que duró cinco días.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, afirmó.

En la mañana de este jueves, Gómez estaba siendo entrevistada para hablar sobre la situación de su pareja cuando, de pronto, sonó su teléfono, pidió permiso para atender y exclamó: “Ay, mi amor, Gordo, Gordo!”, se escuchó. Minutos más tarde, confirmó que había recibido el llamado de Gallo. “Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado, pero creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa”, indicó.

Luego, relató parte de la conversación: “Está muy esperanzado; está con mucha, mucha ilusión. Quería hablar con el gordo (el hijo que tienen en común) y le dije ‘no, el gordo está en el jardín, pero todos estamos luchando por ti’. Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo”.

Noticia en desarrollo

