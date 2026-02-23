Política

La esposa de Nahuel Gallo habló tras confirmarse que él participa de la huelga de hambre: “Solo la levantará si recibe asistencia consular”

María Alexandra Gómez reveló que el gendarme argentino detenido en la cárcel Rodeo Uno permanece aislado e incomunicado desde hace quince meses y que se sumó a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos


El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, no fue incluido en la ley de amnistía y comenzó una huelga de hambre. Su familia denuncia que está incomunicado y pide asistencia consular urgente.

La situación de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en la cárcel Rodeo Uno de Venezuela desde hace quince meses, causa preocupación entre sus familiares y organizaciones humanitarias. Su esposa, María Alexandra Gómez, dialogó en exclusiva con Infobae en Vivo Al Amanecer, y destacó que el detenido está aislado, incomunicado y no recibe asistencia médica ni consular. Además, Gallo participa en una huelga de hambre junto a más de doscientos presos políticos para reclamar intervención internacional.

“Nahuel sigue aislado e incomunicado”, afirmó Gómez en diálogo con Infobae. Indicó que la familia no mantiene contacto directo y sólo obtiene información a través de terceros. Agregó: “Nahuel nunca tuvo asistencia médica, consular ni abogados que puedan hablar con nosotros y decirnos: ‘Está bien de salud’”. Gómez calificó la falta de información y apoyo como una situación gravísima, y remarcó la angustia que produce desconocer su estado actual.

La protesta de Gallo forma parte de un reclamo colectivo en la prisión venezolana. “Nos llegó el rumor cuando dijeron que había cien personas adheridas a esta huelga de hambre, pero no teníamos la confirmación de Nahuel. Pero ayer sí”, precisó Gómez. Según familiares de otros internos, la exigencia es clara: “Nahuel solamente va a levantar la huelga de hambre si recibe asistencia consular y la visita de la Cruz Roja Internacional. Esto es un pedido que están haciendo todos los extranjeros que aún quedan en ese recinto”.

Maria Alexandra Gomez, wife of
Maria Alexandra Gomez, wife of Nahuel Gallo, an Argentine gendarmerie officer detained in Venezuela since December 2024, talks to the press outside the Apostolic Nunciature along with activists to ask the Vatican to press Venezuelan authorities for the detainees' release, in Buenos Aires, Argentina, January 23, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El intercambio de información entre familiares de detenidos es el único canal activo frente a la incomunicación oficial. “Mi mamá está en Venezuela, siempre va los viernes, sábado y domingo, porque son los días en los que se puede ingresar visitas. Hablamos con familiares de otros presos y les pedimos: ‘Si ven al argentino, díganle que su país está luchando por él, que su hijo está bien, que estamos acá afuera’”, relató Gómez. Añadió: “Es una cadenita que se ha ido haciendo durante muchísimo tiempo, personas que estamos en la misma situación”.

Gómez criticó que Gallo fuera excluido de la ley de amnistía y reiteró su inocencia: “Si esta ley no lo va a amparar, ¿cómo sacamos a Nahuel de ahí? Si Nahuel es inocente y Venezuela lo sabe”, expresó a Infobae. La causa judicial del gendarme argentino se encuentra sin avances ni explicaciones claras por parte de las autoridades venezolanas.

El reclamo también está dirigido a las instituciones argentinas. Gómez planteó: “Seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿qué es lo que Venezuela le está exigiendo a Argentina? Yo como familiar no lo sé”. Sostuvo que los pedidos internacionales se han presentado en todos los niveles, pero la ausencia de respuestas y de humanidad incrementa el desgaste emocional. Afirmó: “Nahuel no tuvo debido proceso, nunca fue imputado ni procesado. No sabemos en qué condiciones de salud está. No nos dicen nada”.

La presión psicológica sobre las familias es notoria. “Todos están muy nerviosos, todos tienen miedo de cuánto más va a costar el tiempo estar acá. Seguimos atados, pero con la esperanza de recibir buenas noticias”, comentó Gómez. Observó que la falta de certidumbres afecta a quienes esperan afuera: “Están jugando con la ilusión y la expectativa de los familiares, entonces esto tiene que acabar”.

El número de presos políticos en huelga de hambre sigue creciendo. “Hay familiares que dicen que son doscientos catorce los que se habrían sumado”, informó Gómez en Infobae. El caso de Gallo se transformó en símbolo de una problemática que excede lo individual y refleja una demanda colectiva urgente.

Gómez advirtió que la situación de los detenidos en Venezuela se agrava cada día que pasa, y que el riesgo para su esposo aumenta mientras persiste la falta de respuestas y asistencia.

