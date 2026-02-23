Política

Tres senadores se fueron del interbloque peronista y el PJ quedó con la menor representación desde 1983

Los parlamentarios Guillermo Aranda, Sandra Mendoza y Carolina Moisés dividieron el bloque Convicción Federal y el peronismo se quedó con 25 bancas. Cómo se reconfigurará el Senado

El bloque de Convicción Federal
El bloque de Convicción Federal confirmó su ruptura y tres senadores se fueron del interbloque peronista

En medio de las tensiones que se generaron en los últimos días tras el debate por la reforma laboral, este lunes tres senadores de Convicción Federal confirmaron que abandonarán el interbloque peronista y descartaron, por el momento, una unión con La Libertad Avanza.

Se trata de la tucumana Sandra Mariela Mendoza, quien responde a Osvaldo Jaldo; la jujeña Carolina Moisés, quien será la presidenta del nuevo bloque, al salteño Gustavo Sáenz, y el catamarqueño Guillermo Andrada, a Raúl Jalil. Precisamente, se trata de tres gobernadores que se han mostrado cercanos a la Casa Rosada y con diálogo con el Poder Ejecutivo.

En un comunicado que se difundió en las últimas horas, el flamante bloque de Convicción Federal, que entrará en funciones desde este martes cuando haya una sesión preparatoria y se definan autoridades del Senado, sostuvo que la decisión se debe a que “la oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional”.

Ignorar a las provincias es negar la base fundacional de nuestro movimiento nacional justicialista; no ocupar los lugares en las comisiones es dejar el campo orégano (como decía Perón) para que galopen los gorilas. Eso es una mala praxis parlamentaria, que políticamente deja al peronismo sin acción. Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, cuestionaron en el comunicado.

Con el nuevo esquema del
Con el nuevo esquema del Senado, La Libertad Avanza quedó más cerca de obtener los tres tercios en la Cámara Alta (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En ese sentido, respecto a la reforma laboral que se encamina a ser aprobada en la Cámara Alta el próximo viernes, aclararon que “todos nosotros hemos votado en contra de la misma, manteniendo la coherencia, nuestras convicciones peronistas y nuestro rol de defender a la gente”.

Justamente, se encargaron de aclarar: “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico. La conducción del Partido Justicialista nacional se dedicó a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”.

A todo esto, el interbloque peronista llamado Popular, que conduce el formoseño José Mayans, tenía una nómina de 28 parlamentarios. 21 provenían del bloque justicialista, a los que se les sumaban los dos santiagueños del Frente Cívico, Gerardo Zamora y Elisa Del Carmen Moreno. En tanto, el bloque de Convicción Federal tenía cinco bancas que, tras la fractura, dejará dos senadores en el camino que seguirán en el espacio: el puntano Fernando Salino y el riojano Jesús Rejal, que responde al gobernador Ricardo Quintela.

José Mayans, jefe del interbloque
José Mayans, jefe del interbloque peronista Popular (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Tras esta fractura, el peronismo quedó con solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta. Aunque todavía evitaría que los libertarios pudieran obtener los dos tercios necesarios para sacar reformas que requieren de esa cantidad especial de parlamentarios.

Según informó Infobae, la intención final sería armar un bloque de 5 legisladores con la otra senadora que responde a Sáenz, Flavia Royón, y su par de Tucumán, que también sigue a Jaldo, Beatriz Ávila, del monobloque Independencia.

El debut de este nuevo escenario podría ser mañana cuando a las 11 de la mañana se llame a la Sesión Preparatoria, momento en que la cámara se reúne para votar a sus autoridades.

Ahora, con el blanqueo de Luis Juez, que se suma al bloque violeta, La Libertad Avanza consolida su fuerza en la Cámara Baja y la deja con la capacidad de tener 21 senadores propios que, junto con sus socios de las provincias, la UCR y el PRO, lo deja con 44 votos, a solo 4 de alcanzar los dos tercios en el Senado de la Nación.

