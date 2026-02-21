Política

Acuerdos y más poder legislativo: el nuevo escenario que entusiasma a La Libertad Avanza en el Congreso

El robustecimiento de alianzas políticas, acompañado de mayorías en Diputados y Senado, otorga al Ejecutivo posibilidades para promover sus iniciativas

Festejo del bloque LLA tras
Festejo del bloque LLA tras la aprobación de la reforma laboral

Las sesiones extraordinarias no solo significaron para el Ejecutivo nacional la posibilidad de contar con las leyes que venía impulsando. En una perspectiva más amplia, las votaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados y en el Senado despejaron una incertidumbre que sobrevoló el mundo libertario desde el 10 de diciembre de 2023.

Aunque en las últimas horas el debate se centró en la ley de Reforma Laboral, que todo indica será aprobada por el oficialismo en la Cámara alta el próximo viernes, los resultados obtenidos desde diciembre hasta hoy muestran un fortalecimiento de La Libertad Avanza en el Parlamento.

En Diputados, de las cinco votaciones que afrontó en el recinto, LLA ganó todas con números holgados. Con un bloque de 95 legisladores propios, atravesó una serie de sesiones definitorias. La primera fue la del Presupuesto 2026, y al finalizar la votación, el tablero mostró que el oficialismo se imponía con 132 votos afirmativos contra 97 negativos. El segundo desafío fue la ley de Inocencia Fiscal, una especie de blanqueo constante hasta 100.000 dólares, que tuvo una votación más ajustada, pero el oficialismo consiguió imponerse con 130 votos frente a 107 en contra.

El margen de acompañamiento se amplió en la siguiente tanda de proyectos, donde logró media sanción al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos positivos y 100 negativos. Un caso especial fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde obtuvo 203 votos a favor contra 42 en contra, provocando una ruptura en el bloque del peronismo.

Patricia Bullrich con el bloque
Patricia Bullrich con el bloque de LLA y los aliados de la UCR y el PRO

Por último, enfrentó una de las discusiones más complejas en la Cámara baja, la Ley de Reforma Laboral. Aunque dejó un artículo fuera del dictamen —el 44, vinculado al pago de licencias laborales—, consiguió que el pleno lo respaldara y obtuvo 135 votos afirmativos frente a 115 negativos.

Esto también se repite en el Senado, donde LLA cuenta con un bloque de 21 senadores, pero logró acuerdos firmes con diferentes socios. Tanto es así que el Presupuesto 2026 se aprobó con 46 votos a favor, más del doble que los miembros de su propio bloque y quedando solo a dos de alcanzar los dos tercios. Un número similar obtuvo en la primera votación de la Reforma Laboral, donde se impuso por 42 votos contra 30. De nuevo, a pocos senadores de los dos tercios.

En este esquema, el oficialismo demostró que en Diputados cuenta con un piso de 130 votos, uno más que el quórum, y en el Senado de 40, cuatro más que el mínimo necesario para abrir el recinto.

Esta estrategia de acuerdos parlamentarios, sumada a pactos con gobernadores de diferentes fuerzas, se complementa con el reparto de las comisiones centrales, donde LLA o sus socios del PRO y la UCR se quedaron con las presidencias y generaron una ventaja competitiva frente al resto a la hora de definir la agenda de temas a debatir.

“En términos globales, el año pasado dejó un resultado de 11 leyes sancionadas por el Congreso durante el período ordinario”, explicó un diputado. En ese número hay tres acuerdos internacionales y ocho leyes impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley y, entre sus principales logros, LLA solo exhibe el blindaje al DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que consiguió 129 votos favorables y 108 en contra.

Con el cambio en la composición del Congreso a partir del pasado 10 de diciembre, que hizo crecer a los bloques de La Libertad Avanza mediante el voto en las elecciones de medio término y la suma de legisladores de otros espacios, junto a los acuerdos con gobernadores del peronismo no kirchnerista, del PRO, de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, el oficialismo encuentra hoy en el Palacio Legislativo un escenario mucho más favorable que en los primeros dos años de gestión, algo que ya está comenzando a capitalizar.

