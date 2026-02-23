Política

“Nos hacemos cargo”: Patricia Bullrich admitió un error del Gobierno en la inclusión del artículo de las licencias médicas

La senadora de La Libertad Avanza volvió a referirse al polémico artículo 44 de la reforma laboral, que la semana pasada fue suprimido en la Cámara de Diputados

Guardar
Patricia Bullrich, senadora por La
Patricia Bullrich, senadora por La Libertad Avanza

Patricia Bullrich reconoció el error en la inclusión del artículo sobre licencias por enfermedad en la reforma laboral que debate el Congreso, decisión que generó tensiones internas dentro del bloque oficialista y sumó un capítulo inesperado en la discusión de la ley impulsada por el Gobierno de Javier Milei: “Nosotros nos hacemos cargo”.

“Esta ley se trabajó entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue como veinte llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica y el equipo, que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, aunque le dijeron que no se metieran ahí, el equipo siguió", argumentó Bullrich en A24.

Aunque el polémico artículo 44, que habilitaba la reducción del salario de hasta el 50% por licencias, finalmente fue eliminado, la controversia evidenció discrepancias en la metodología legislativa adoptada para la reforma.

La reforma laboral, una de las apuestas de la actual administración, todavía aguarda por la sanción definitiva. Su tratamiento legislativo estuvo marcado por maniobras de último momento, presiones y falta de acuerdos sobre los puntos más sensibles para los trabajadores. El debate escaló especialmente por la aparición del artículo 44 en la versión final del proyecto.

Al referirse a la controversia, Bullrich reveló que el artículo sobre licencias por enfermedad estuvo presente desde la segunda versión del proyecto, fechada el 28 de enero. “Nosotros fuimos numerando las distintas versiones (de la ley). Los senadores que trabajaron con nosotros lo conocían. Incluso algunos lo discutieron, votaron en contra”, señaló la senadora. La dirigente insistió en que el objetivo era combatir las licencias que consideró fraudulentas, así como el “alto ausentismo” y “la industria de los certificados truchos”, considerados una fuente de ineficiencia en la administración pública y el sector privado.

Qué decía el artículo 44
Qué decía el artículo 44

Billeteras virtuales y pagos de salarios

Otro aspecto que generó debate fue la propuesta original de permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales. La cláusula se eliminó en la etapa final, tras evaluar su viabilidad y los riesgos asociados al sistema. Bullrich aclaró las razones técnicas y regulatorias detrás de la decisión: “No hay una sola billetera virtual. Hay 213 billeteras. Todas las cuentas de criptomonedas son billeteras virtuales. Para poder pagar un sueldo, vos lo tenés que cobrar del 1 al 5. Si te lo pagan el 6 quizás tenés problemas con alguna deuda. Por eso los bancos adelantan (el pago), porque tienen un descubierto con las empresas, y pagan en tiempo y forma”.

En torno a la solidez financiera de las plataformas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado subrayó la necesidad de garantizar condiciones similares a las de los bancos para proteger a los trabajadores: “(Las billeteras virtuales) Van a tener que tener las mismas condiciones de solvencia que tienen los bancos (...) Si un banco tiene algún problema, el Banco Central sale al rescate. Si una billetera tiene un problema, se cae. Y con ella se caen todos los empleados que tienen el sueldo ahí”.

A pesar de la remoción de dichos apartados, desde el gobierno creen que la normativa finalmente se convertirá en ley. En este sentido, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la iniciativa será aprobada el próximo viernes “con seguridad”. Y aseguró que el proyecto representa un giro necesario para la generación de empleo formal en una Argentina marcada por la persistente informalidad y el estancamiento en la creación de empleo durante más de una década. Además, sostuvo que el cambio legislativo apunta a revertir décadas de retroceso.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPatricia BullrichReforma LaboralCongreso de la Nación

Últimas Noticias

Tres peronistas abandonan el bloque en el Senado y LLA queda al borde de los dos tercios con sus aliados

Los senadores Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada se irían de Convicción Federal. Responden a gobernadores del PJ de Salta, Tucumán y Catamarca, cercanos a la Casa Rosada. Sería la menor representación del Justicialismo desde 1983 en la Cámara Alta

Tres peronistas abandonan el bloque

Manuel Adorni criticó el cierre de Fate: “Fue sugestivo, detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”

El Jefe de Gabinete rechazó la medida de la empresa en medio de la discusión por la modernización laboral. Además criticó al kirchnerismo, a Victoria Villarruel y analizó las posibilidades electorales del 2027

Manuel Adorni criticó el cierre

El Ministro de Seguridad de Entre Ríos habló del plan narco para matarlo: “Contrataron a sicarios uruguayos porque les salía más barato”

Si bien admitió que aún no hay una identificación concreta de estos criminales, aseguró que tienen indicios de contactos y de un anticipo de dinero. “Habían hecho inteligencia sobre mí”, señaló

El Ministro de Seguridad de

Martín Menem: “Los que nos critican la reforma laboral son los artífices del fracaso”

El presidente de la Cámara de Diputados habló con Infobae al Amanecer y defendió con énfasis la iniciativa oficialista y cuestionó a la oposición. Además aseguró que la modernización será beneficiosa para todos: “Habrá más empleo formal y los sindicatos van a tener más afiliados”

Martín Menem: “Los que nos

Mauricio Macri: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace cien años”

El exmandatario se refirió al impacto laboral tras el cierre de la planta y sostuvo que, en los lugares donde las cosas funcionan, hoy existen mejores condiciones de vida por el acceso a servicios básicos, transporte y educación pública

Mauricio Macri: “Un pobre de
DEPORTES
Crece la expectativa en Italia

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

TELESHOW
Moria Casán agasajó a Mirtha

Moria Casán agasajó a Mirtha Legrand el día de su cumpleaños: “La one absoluta del espectáculo”

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

INFOBAE AMÉRICA

Frente frío altera la temporada

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador

Mario Godoy enfrenta dos investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador