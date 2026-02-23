Elecciones en Mendoza: la alianza del Alfredo Cornejo y LLA se impuso sobre el peronismo en tres distritos clave

La alianza de Cornejo y Milei obtuvo el triunfo en tres distritos de Mendoza

Este domingo, los habitantes de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael en Mendoza votaron para renovar los integrantes de sus respectivos Concejos Deliberantes. La Libertad Avanza y la UCR ganaron en tres departamentos, mientras que el PJ retuvo los otros tres.

Cinco intendentes aseguraron la mayoría en sus respectivos concejos, mientras que solo uno perdió la hegemonía, en un escenario con participación ciudadana inferior al 50%. Mientras el peronismo se mantuvo en Maipú, Santa Rosa y La Paz; la alianza del gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, con los libertarios conquistó San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia.

Tras el triunfo, el presidente Javier Milei celebró con una publicación en su cuenta de X. “TMAP. VLLC!”, escribió haciendo alusión a “Todo Marcha Acorde al Plan”.

En San Rafael la victoria fue un poco ajustada, con el 39,24% de los votos sobre el 38,07% del frente peronista San Rafael en Marcha. El reparto de los escaños en juego fue de tres para cada fuerza, lo que permitió al PJ mantener la mayoría con seis concejales, mientras que LLA + Cambia Mendoza logró tener cinco bancas y el Partido Libertario una sola. El resultado marcó un retroceso para el peronismo en uno de sus tradicionales bastiones.

Los resultados en San Rafael, el bastión del peronismo

En Maipú, el frente Maipú Crece (PJ) se impuso con el 43,10% de los votos, superando por poco margen a La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que obtuvo el 40,22%. Estos datos permitieron que ambas fuerzas se repartieran en partes iguales las bancas en juego, otorgando al intendente Matías Stevanato la posibilidad de alcanzar la mayoría simple en el Concejo Deliberante por primera vez. La composición final quedó con seis bancas para el PJ, cinco para LLA+CM y una para el Demócrata Libertario.

Luján de Cuyo fue el distrito con el triunfo más amplio para la alianza del oficialismo, que alcanzó el 59,15% de los votos frente al 10,40% de Fuerza Justicialista. El intendente Esteban Allasino se aseguró cinco de las seis bancas en disputa, consolidando una mayoría de once ediles sobre un total de doce, con el PJ quedándose únicamente con una banca opositora. Desde el entorno de Cornejo habían adelantado a Infobae que existía “una alta expectativa” en esta localidad, luego de que Allasino anunciara su incorporación a la coalición Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza.

El diputado nacional Luis Petri escribió en su cuenta de X "las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad"

En Rivadavia, LLA+CM logró imponerse con el 40,45% de los votos ante el 29,57% del Partido Sembrar. De esta manera, la fuerza opositora obtuvo tres de las bancas en juego y alcanzó la mayoría en el Concejo Deliberante con cinco escaños. El oficialismo municipal sumó dos bancas y conservará cuatro, mientras que el PJ mantuvo la única que había conseguido en la elección anterior.

En Santa Rosa, la intendenta Flor Destéfanis se alzó con la victoria a través de la lista Santa Rosa Gana (PJ), que obtuvo el 46,45% de los votos. Este resultado le permitió lograr tres de las bancas y recuperar la mayoría en el Concejo Deliberante, donde el PJ sumará cinco concejales. LLA+CM y el sello local Ahora Santarrocinos se repartieron las dos bancas restantes, dejando a la oposición con tres escaños radicales y dos del nuevo partido local.

El posteo en X del partido violeta en Mendoza

En La Paz, el triunfo contundente de Elegí Gestión La Paz (PJ) permitió al intendente Fernando Ubieta alcanzar el 54,86% de los votos. El oficialismo sumó tres bancas y tendrá seis concejales en total, mientras que LLA+CM, con el 33,94%, incorporó dos bancas y sumará cuatro representantes en el cuerpo legislativo local.

“Una vez más, los mendocinos eligieron no mirar atrás. Eligieron avanzar con coraje, convicción y libertad. Las urnas fueron claras: el rumbo es la libertad”, escribió el diputado nacional de LLA Mendoza Luis Petri.

“Se terminaron los años de malas administraciones que empobrecieron al país. Las ideas que impulsa el presidente @JMilei son la oportunidad de dejar atrás el estancamiento y empezar a crecer de verdad”, apuntó el ex ministro de Defensa.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en el búnker de LLA + CM (Foto X: @gmpierobon)

Por su parte la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se sumó a la celebración y agradeció en X. “Quiero agradecer a cada vecino de San Rafael por volver a confiar en Cambia Mendoza y en La Libertad Avanza. Ese acompañamiento nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad, con cercanía y con hechos concretos. Pero también quiero decir algo con total claridad”, comenzó diciendo.

Y añadió: “En un contexto donde muchas familias hacen un esfuerzo enorme para salir adelante, el intendente decidió gastar más de 900 millones de pesos en desdoblar las elecciones por un capricho político. Plata que podría haberse usado para obras, servicios y respuestas reales para los vecinos”.