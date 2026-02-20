Política

“La paz es el premio”: la foto de Javier Milei y Marco Rubio que publicó el Departamento de Estado de EEUU

La imagen grafica una conversación entre el presidente argentino y el canciller nortemaricano, ayer, en el marco de la sesión inaugural de la denominada Junta de la Paz

En las últimas horas, el Departamento de Estado de EEUU publicó una foto oficial que ratifica la buena sintonía con el gobierno de Argentina. Con el lema “la paz es el premio”, grafica una conversación entre el presidente Javier Milei y el canciller nortemaricano, Marco Rubio, en el marco de la sesión inaugural de la denominada Junta de la Paz, que se realizó ayer en Washington.

Milei fue invitado por el propio Donald Trump a participar del foro multitaleral, que tiene por objetivo garantizar la reconstrucción de Gaza, entre otros conflictos mundiales, y durante su breve intervención ofreció el envío de los Cascos Blancos como misión humanitaria.

“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, subrayó Milei, al tiempo que destacó la necesidad de una “diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz” y resaltó el liderazgo de Trump.

Por su lado, el presiente norteamericano anunció la creación de un fondo de 7.000 millones de dólares, aportado por Kazajistán, Azerbaiyan, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait.

La publicación en X del Departamento de Estado de EEUU (@StateDept)

La jornada estuvo marcada por la ausencia de países centrales de la Unión Europea, así como de Rusia, China, Japón, Canadá, México y Brasil, que no participaron activamente en la Junta de la Paz. Italia asistió en calidad de observador especial, hecho que generó malestar dentro de la estructura europea debido a su afinidad política con Trump.

Durante su discurso, Trump se refirió a la relación que mantiene con Milei. “Respaldo cuando me cae bien alguien”, indicó, y recordó que ganó las últimas elecciones “de manera aplastante”.

En medio de su exposición, sorprendió a la audiencia cuando empezó a buscar al líder de La Libertad Avanza entre los invitados. “¿Dónde está el presidente Milei?“, preguntó varias veces con una sonrisa.

“Yo lo apoyé (a Milei), lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien. Tuve un muy buen historial apoyando candidatos dentro de los Estados Unidos. Pero ahora respaldo a líderes extranjeros, incluido Viktor Orbán, que está acá, y a otros", señaló Trump.

Trump renovó su respaldo al presidente argentino: “Terminó ganando de manera aplastante”.

Y recordó que en las elecciones legislativas del 2025 Milei “estaba un poco atrás en las encuestas” pero “terminó ganando por goleada”, tras su apoyo.

Por su lado, anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares para el plan que contempla, además de la asistencia financiera, el despliegue de contingentes internacionales de estabilización y policía, ante la preocupación de que la Junta pueda constituirse en un órgano alternativo o rival para la ONU.

La sesión inaugural permitió que los representantes analizaran no solo el alcance inmediato de la ayuda, sino también la logística para canalizar los recursos a través de organismos multilaterales y la colaboración con entidades humanitarias en el terreno. Trump subrayó que el trabajo de la Junta incluirá la supervisión y coordinación de los fondos, así como la definición de criterios para seleccionar los proyectos prioritarios en Gaza y, eventualmente, en otros puntos de crisis. La atención se centró en la restauración de infraestructura crítica, la provisión de servicios básicos y la protección de la población civil en un escenario de alto riesgo.

Durante su intervención, Trump reiteró sus críticas hacia la ONU en conflictos recientes, afirmando que la Junta de Paz tendrá la función de “supervisar” el desempeño del organismo internacional y velar por su eficacia. No obstante, matizó que Estados Unidos buscará mantener una relación de cooperación con Naciones Unidas en áreas donde sea posible la convergencia de esfuerzos, especialmente en la reconstrucción y estabilización de zonas afectadas por la guerra.

