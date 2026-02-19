Trump recordó su apoyo clave a Milei en las elecciones del 2025: “Terminó ganando por una enorme diferencia”

Donald Trump presenta a Javier Milei en el Board of Peace Event

Desde Washington, Estados Unidos - Donald Trump ratificó su apoyo político a Javier Milei durante la primera sesión de la Junta de la Paz que define una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza.

Cuando empezaban las deliberaciones en el Instituto de Paz, el presidente de los Estados Unidos recordó su respaldo al presidente argentino días antes de los comicios de medio término, que concluyeron en una amplia victoria contra el peronismo.

“Y apoyé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrás en las encuestas, lo apoyé y terminó ganando por una enorme diferencia”. afirmó Trump.

Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, durante la primera sesión del Board of Peace, (Washington, Estados Unidos)

Junto al respaldo a Milei, Trump también hizo referencia al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que protagoniza unas elecciones clave en abril.

Orban es aliado de la Casa Blanca en Europa Oriental, y comparte la agenda de la administración republicana respecto a la inmigración indocumentada y la ofensiva comercial de China.

Por el protocolo diseñado por la Junta de la Paz, Milei quedó al lado de Orban, y tras elogiar al presidente argentino, Trump hizo mención a las elecciones que enfrenta Orban en dos meses.

“El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a a hacer perfecto, Víctor, no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo", afirmó el líder republicano.

Y completó: “Es un gusto tenerlos a ambos, Victor. Un gusto tenerlos a ambos. Muy orgulloso de ustedes”.

Noticia en desarrollo...