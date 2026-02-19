Política

Trump recordó su apoyo clave a Milei en las elecciones del 2025: “Terminó ganando por una enorme diferencia”

Durante su exposición en la Junta de la Paz, el presidente de Estados Unidos habló del mandatario argentino, que es su principal aliado estratégico en América Latina

Guardar
Donald Trump presenta a Javier Milei en el Board of Peace Event

Desde Washington, Estados Unidos - Donald Trump ratificó su apoyo político a Javier Milei durante la primera sesión de la Junta de la Paz que define una hoja de ruta para la reconstrucción de Gaza.

Cuando empezaban las deliberaciones en el Instituto de Paz, el presidente de los Estados Unidos recordó su respaldo al presidente argentino días antes de los comicios de medio término, que concluyeron en una amplia victoria contra el peronismo.

“Y apoyé a este caballero, Milei. Estaba un poco atrás en las encuestas, lo apoyé y terminó ganando por una enorme diferencia”. afirmó Trump.

Javier Milei junto al primer
Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, durante la primera sesión del Board of Peace, (Washington, Estados Unidos)

Junto al respaldo a Milei, Trump también hizo referencia al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que protagoniza unas elecciones clave en abril.

Orban es aliado de la Casa Blanca en Europa Oriental, y comparte la agenda de la administración republicana respecto a la inmigración indocumentada y la ofensiva comercial de China.

Por el protocolo diseñado por la Junta de la Paz, Milei quedó al lado de Orban, y tras elogiar al presidente argentino, Trump hizo mención a las elecciones que enfrenta Orban en dos meses.

“El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a a hacer perfecto, Víctor, no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo", afirmó el líder republicano.

Y completó: “Es un gusto tenerlos a ambos, Victor. Un gusto tenerlos a ambos. Muy orgulloso de ustedes”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Donald TrumpJavier MileiJunta de la PazArgentinaEstados Unidos

Últimas Noticias

El Senado aprobó dictamen para la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea

Con la presencia del postulante, la comisión de Acuerdos respaldó la postulación tras la decisión del Gobierno de fusionar ambas representaciones en Bruselas. El peronismo criticó al ex diputado y su designación

El Senado aprobó dictamen para

Tensión y corte total en Acceso Oeste: la Policía desalojó a los manifestantes

Los incidentes ocurrieron a la altura de Moreno, en medio de una quema de neumáticos. Gendarmería liberó la colectora y calzada. También hubo enfrentamientos en el Puente Pueyrredón, en el marco del paro general de la CGT contra la reforma laboral

Tensión y corte total en

Paro de la CGT, en vivo: el Gobierno calificó de “perversa” y “extorsiva” la medida

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos. Además, se refirió al cierre de Fate, que dejó a más de 900 operarios sin empleo

Paro de la CGT, en

El Gobierno calificó de “perverso” y “extorsivo” el paro de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó la medida de fuerza y se refirió al cierre de la fábrica de neumáticos que dejó a más de 900 operarios sin empleo

El Gobierno calificó de “perverso”

Rodrigo De Loredo se ilusiona con el 2027 y afirma que puede terminar con casi 30 años de peronismo en Córdoba

El dirigente de la UCR aseguró que más del 70% de los cordobeses quiere un cambio, planteó la necesidad de unir a toda la oposición —incluida La Libertad Avanza— y respaldó el rumbo económico nacional, aunque pidió mayor sensibilidad ante el impacto en la industria local

Rodrigo De Loredo se ilusiona
DEPORTES
Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

TELESHOW
El “Indio” Solari fue internado

El “Indio” Solari fue internado para someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que en diez

Trump dijo que en diez días se definirá si hay acuerdo nuclear con Irán y advirtió: “Puede que tenga que ir un paso más allá”

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana

Carnaval 2026 en Panamá cerró con menos fallecidos y miles de infracciones de tránsito

El Vaticano anunció una gira del papa León XIV por Italia y evalúa qué países de África y América visitará después