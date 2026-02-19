Cecilia Moreau habló de los fuertes cruces entre diputados en el inicio del debate por la reforma laboral

La diputada de Unión por la Patria criticó la aprobación exprés y la falta de debate en la reforma laboral impulsada por el oficialismo

En una entrevista en Infobae en vivo, Cecilia Moreau advirtió sobre la gravedad de los incidentes en el Congreso durante el inicio de la discusión por la reforma laboral, al tiempo que criticó con firmeza el procedimiento adoptado por el oficialismo. “Cuando empezó la sesión, el horario de votación en general empezaba a 11:30 de la noche. Como es una ley que tiene muchos capítulos, muchos títulos, muchos artículos, seguramente haya necesidad de explicar el sentido del voto de algunos diputados y diputadas. Va a ser una votación lenta. Yo calculo que la ley, en el caso de obtener el número necesario, puede estar votada a las dos de la mañana. Pero hay que ver si el oficialismo consigue todavía la aprobación de la ley”, advirtió.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, la diputada relató el clima tenso que dominó el inicio del debate. Aziz le preguntó por los episodios de violencia y la falta de autocrítica en todos los bloques. Moreau respondió sin rodeos: “A mí me parece nefasto que el diputado Almirón, que hoy es el miembro informante de la Comisión de Legislación del Trabajo, ni más ni menos, haya pegado una trompada a un compañero de su bancada, a Zago, en el recinto. A mí me pareció nefasto”.

La denuncia de Moreau sobre el método y los tiempos del debate

La diputada remarcó que su espacio político no se opone a discutir una reforma laboral, pero puso el foco en el mecanismo elegido por el Gobierno: “Todo nuestro espacio planteó la necesidad de discutir una reforma laboral. Me parece que es necesario, que el error es el modo en el que se está haciendo, de manera exprés en el Senado y en la Cámara de Diputados”. Subrayó que la falta de debate previo impidió escuchar a “representantes y actores del mundo laboral, del mundo empresarial, del mundo PYME, del mundo sindical”.

Al referirse a la velocidad con que se trató la iniciativa, Moreau fue tajante: “Entró el texto de la ley y en menos de 24 horas se dictaminó y se está votando una ley que tiene más de doscientos artículos, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, que modifica otras leyes. Nos parece que el primer gran problema sobre el método es este”. Enfatizó que “tendríamos que habernos tomado el tiempo de escuchar a todos los sectores”.

La diputada recordó la advertencia que su espacio había hecho en campaña: “Sergio lo planteó muy claramente en la campaña electoral, el avance que iba a haber sobre los derechos del trabajador”.

Cecilia Moreau expuso los graves incidentes en el inicio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados (Infobae en Vivo)

Violencia y falta de autocrítica en el recinto

La transmisión recogió el testimonio directo de Moreau sobre los incidentes violentos en el Congreso. “En el recinto a veces suceden cosas que no deberían suceder”, sostuvo, y relató: “Como presidenta de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, que era presidente del bloque en aquel momento del PRO, me hizo gestos obscenos. Diputados de Juntos por el Cambio, casi me rompen las bancas”.

Aziz le preguntó por la reacción de su propio bloque ante comportamientos repudiables. Moreau insistió: “Tienen que decirles que está mal, decir que estaba mal. No digo que esté bien, tampoco soy quien para juzgar el accionar de mis compañeros, ni reclamar que no hayan dicho nada cuando esto sucedió y hayamos sido nosotros las víctimas”.

Ante la consulta por la desconexión de los micrófonos de taquígrafos, la diputada respondió: “Propio de la dinámica. No digo que esté bien, pero tampoco soy quien para juzgar”.

La posición de Unión por la Patria y el futuro de la ley

En el cierre de la entrevista, Matías Barbería le preguntó si su bancada tenía margen de acción para modificar la ley. Moreau fue contundente: “Nosotros no entregamos ninguna batalla. La damos hasta el final. Creemos que es una reforma laboral que no va a ayudar a mejorar la calidad de vida del trabajador, que no va a ayudar a reconstruir el salario. Es una ley que además va a tener un alto grado de conflictividad judicial. Y los conflictos judiciales siempre atentan contra la vida del trabajador porque no tiene para bancarse un abogado”.

La diputada insistió en que “esta ley se tendría que discutir muchísimo más tiempo en Comisión y que además se incorporen un montón de otros proyectos que reducían, por ejemplo, la jornada laboral, que es lo que el mundo está discutiendo, que ampliaban licencias, que tenían una política concreta de acción para los trabajadores de las plataformas, que con esta ley tampoco son reconocidos”.

Moreau concluyó: “El contexto económico es muy adverso para quien todos los días sale a trabajar y tiene, no un trabajo, dos trabajos la mujer, dos trabajos el marido. Ni que hablar si son mujeres que mantienen solas sus hogares. Vamos a seguir trabajando por la no aprobación de la ley en particular y sobre todo algunos temas que para nosotros son muy importantes”.

