Milei acelera con su agenda de reformas: cada Ministerio tiene en carpeta más de 10 proyectos para 2026

Javier Milei ya completó más de la mitad de su mandato. Aunque el plazo formal para que termine su presidencia es de un año y nueve meses, los márgenes para poder proponer proyectos y reformas se acotará de manera sustancial en la medida que pase el tiempo. Tal y como sucede en los años de elecciones presidenciales, los incentivos de actores opositores dialoguistas de actuar en tándem con el oficialismo se reducen. Y la Casa Rosada lo sabe.

En la Mesa Política consideran que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas de alto calibre en el Congreso. Estiman que en el segundo semestre la relación ya se va a empezar a “empastar”. “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.

El Presidente no solo quiere avanzar con premura con la reforma laboral para que esté sancionada para antes del 1 de marzo. Y es que en su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias buscará darle dimensión a las pretensiones reformistas que todavía le quiere imprimir a la parte final de su gestión, pidiendo apoyo para otros proyectos que considera nodales.

Así lo asegura una fuente inobjetable. “Hay todo un paquete de reformas que se estarán enviando durante 2026″, avisa, para dar cuenta de que al oficialismo no solo le resta por tramitar aquellos que le quedarán pendientes de las Extraordinarias, así como las anunciadas reformas del Código Penal y la Tributaria, entre otras.

Javier Milei junto a su Gabinete en Olivos

Milei les ha asegurado a sus colaboradores que tiene un menú variopinto de reformas para desplegar a lo largo de este año. De hecho, Infobae supo que todos los Ministerios tienen en carpeta varios proyectos y medidas que todavía no se conocen. “Tienen preparados por lo menos 10 paquetes de reformas cada uno”, aseguró una máxima fuente. La gran mayoría de estos permanecen en extremo hermetismo.

Con la sanción de la reforma laboral, el Gobierno busca dar un mensaje fuerte a los mercados de que puede impulsar proyectos de altísima sensibilidad, consiguiendo una mayoría negociada en ambas cámaras, no sin tener que ceder partes significativas del proyecto y lidiando con un clima tenso en las calles.

“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Así como cuando empezás a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opinó un importante estratega oficialista.

El Poder Ejecutivo había logrado enviar una señal política fuerte con la votación de 42 votos afirmativos y los 30 en contra que había obtenido la semana pasada. Con el traspié de la redacción del artículo de las licencias médicas, la oposición busca modificar otros aspectos en la Cámara de Diputados. La orden de la Casa Rosada es que el proyecto salga sí o sí.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Y es que Milei les habla a los suyos de la importancia que tiene la progresividad de las reformas. Considera que para que lanzar la reforma tributaria, primero debe estar la laboral. Y que para que se generen las condiciones para la previsional deben primero tramitarse las dos anteriores por una determinada cantidad de tiempo. “Recién debería poder presentarse después de las próximas elecciones presidenciales”, aseguran, de mínima, en el entorno más cercano del Presidente.

¿Qué se puede esperar en el corto plazo? Con las medidas que ellos consideran adecuadas para promoverlo, en Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años. Ese habría sido el temario de conversación en el encuentro reciente que hubo en la Quinta de Olivos entre Milei y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en ese recinto, Patricia Bullrich. “No se habló de la reforma laboral ahí, se focalizó en otros proyectos”, dijo una fuente inobjetable.

Tal y como lo adelantó Infobae, el Gobierno Nacional planea retomar las iniciativas que quedaron excluidas del presupuesto 2026 y la reforma laboral, en particular el contenido del Capítulo XI y varias disposiciones impositivas, con el objetivo central de avanzar en la reducción de impuestos y aliviar la presión tributaria sobre empresas y personas.

La administración libertaria analiza cómo equilibrar la reducción de impuestos con la estabilidad de las cuentas públicas. Se debate un esquema de simplificación tributaria, que incluya una rebaja en Ganancias para personas y estímulos para los mercados, junto con la eventual implementación de un “IVA dividido”, según adelantó el propio ministro Caputo.

Javier Milei (Archivo)

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

De los temas pendientes que quedaron pendientes por la caída del Capítulo XI del Presupuesto está el proyecto que extiende el régimen de promoción para las energías renovables, el cual se prorroga por veinte años la estabilidad tributaria para ese sector. Hubo tratativas para que se pueda colocar en extraordinarias, pero cuando las negociaciones por la reforma laboral monopolizaron los esfuerzos oficiales, se decidió que se envíe en ordinarias: está en evaluación enviar solo ese apartado o una reforma energética más amplia, debido a que quedó afuera la modificación del régimen de zona fría.