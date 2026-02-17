Un Hércules de las Fuerzas Armadas debió regresar al aeropuerto de El Palomar tras no poder arribar a Natal

El Hércules TC-66 regresó a la Argentina para aterrizar en El Palomar

Un Hércules TC-66 que iba destino a Dinamarca tuvo que realizar una maniobra de emergencia a la altura de la ciudad brasileña de Natal por un problema que le impidió continuar con el viaje. De esta manera, el vuelo regresó al Aeropuerto de El Palomar y buscarán repararlo allí.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, se trata de uno de los dos Hércules que tiene la Fuerza Aérea Argentina, que iba al país europeo para buscar repuestos para los aviones F-16 que adquirió el Gobierno a fines del 2025. Sin embargo, llegando casi al norte de Brasil, tuvo un inconveniente que obligó a los pilotos a realizar la maniobra.

Según se conoció extraoficialmente, la aeronave habría tenido una pérdida de líquidos hidráulicos, lo que obligó a los pilotos a descender varios pies de altitud y pilotar con los comandos endurecidos producto del derrame. En ese sentido, las autoridades determinaron que era más fácil llegar a Argentina que aterrizar en territorio brasileño y esperar un equipo de mantenimiento.

El seguimiento de la aeronave hasta El Palomar

Así, el objetivo era llegar al Aeropuerto de El Palomar, donde esperaba un equipo de mecánicos para realizar las tareas de mantenimiento. Pasadas las 14 de este martes, la aeronave finalmente aterrizó en su destino.

Un dato no menor es que las Fuerzas Armadas cuentan con dos Hércules en sus filas, contando la aeronave que sufrió el desperfecto. En ese marco, este tipo de aviones es utilizado para misiones antárticas debido a su gran capacidad de carga, que alcanza los 20.000 kilogramos.

Estas aeronaves están diseñadas para carga y tropas, cuentan con una rampa trasera y son capaces de transportar hasta 92 soldados o 64 paracaidistas. Además, puede llegar a recorrer distancias superiores a los 3000 km. Suele contar con dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.

Los Hércules son utilizados para hacer misiones antárticas

Noticia en desarrollo.