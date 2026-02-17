Política

Un Hércules de las Fuerzas Armadas debió regresar al aeropuerto de El Palomar tras no poder arribar a Natal

Se trata de un vuelo que tenía como destino Dinamarca para buscar repuestos para los F-16 que la Fuerza Aérea adquirió recientemente. Qué se sabe hasta el momento

Guardar
El Hércules TC-66 regresó a
El Hércules TC-66 regresó a la Argentina para aterrizar en El Palomar

Un Hércules TC-66 que iba destino a Dinamarca tuvo que realizar una maniobra de emergencia a la altura de la ciudad brasileña de Natal por un problema que le impidió continuar con el viaje. De esta manera, el vuelo regresó al Aeropuerto de El Palomar y buscarán repararlo allí.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, se trata de uno de los dos Hércules que tiene la Fuerza Aérea Argentina, que iba al país europeo para buscar repuestos para los aviones F-16 que adquirió el Gobierno a fines del 2025. Sin embargo, llegando casi al norte de Brasil, tuvo un inconveniente que obligó a los pilotos a realizar la maniobra.

Según se conoció extraoficialmente, la aeronave habría tenido una pérdida de líquidos hidráulicos, lo que obligó a los pilotos a descender varios pies de altitud y pilotar con los comandos endurecidos producto del derrame. En ese sentido, las autoridades determinaron que era más fácil llegar a Argentina que aterrizar en territorio brasileño y esperar un equipo de mantenimiento.

El seguimiento de la aeronave
El seguimiento de la aeronave hasta El Palomar

Así, el objetivo era llegar al Aeropuerto de El Palomar, donde esperaba un equipo de mecánicos para realizar las tareas de mantenimiento. Pasadas las 14 de este martes, la aeronave finalmente aterrizó en su destino.

Un dato no menor es que las Fuerzas Armadas cuentan con dos Hércules en sus filas, contando la aeronave que sufrió el desperfecto. En ese marco, este tipo de aviones es utilizado para misiones antárticas debido a su gran capacidad de carga, que alcanza los 20.000 kilogramos.

Estas aeronaves están diseñadas para carga y tropas, cuentan con una rampa trasera y son capaces de transportar hasta 92 soldados o 64 paracaidistas. Además, puede llegar a recorrer distancias superiores a los 3000 km. Suele contar con dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.

Los Hércules son utilizados para
Los Hércules son utilizados para hacer misiones antárticas

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Fuerzas ArmadasEjércitoFuerza Áreaúltimas noticiasAeropuerto El Palomar

Últimas Noticias

Cristian Ritondo aseguró que el PRO pedirá cambios en el régimen de licencias médicas: “La solución no puede ser recortar derechos”

El jefe del bloque amarillo en Diputados adelantó además que insistirá en la incorporación de las billeteras virtuales como opciones para cobrar los sueldos

Cristian Ritondo aseguró que el

El Gobierno les descontará el día a los estatales que se adhieran al paro nacional contra la reforma laboral

Lo confirmaron fuentes de Casa Rosada a Infobae. Por ahora, la CGT y otros sindicatos por fuera de la central obrera mantienen la medida, que sería el jueves. ATE llamó a movilizar al Congreso

El Gobierno les descontará el

Con un mensaje directo, Victoria Villarruel salió a responder las críticas por su viaje a La Rioja

La vicepresidenta salió al cruce de los cuestionamientos por su visita a la provincia, defendió el carácter institucional de su agenda y aseguró que recorrió distintos sectores productivos y culturales, más allá de su encuentro con el gobernador

Con un mensaje directo, Victoria

La UOM tildó a los dirigentes de la CGT como “bastante tibios” ante la reforma laboral

Rubén Urbano, referente de la seccional Córdoba, reclamó a la CGT una huelga con movilización para el debate del proyecto que se tratará en la Cámara de Diputados. “No sirve un paro dominguero”, definió. La central obrera se encamina a otra semana de protesta

La UOM tildó a los

Omar Maturano confirmó la adhesión total del transporte al paro nacional contra la reforma laboral y acusó de “traidores” a los legisladores

El secretario general de La Fraternidad le apuntó a la CGT ante una eventual extensión del “plan de lucha”. “No se sabe si fueron engañados” por el Gobierno y agregó que “tendrán que decirle a la comunidad que va a seguir en sesión permanente” ante una presunta aprobación de la nueva ley

Omar Maturano confirmó la adhesión
DEPORTES
El argentino Nicolás Varrone tuvo

El argentino Nicolás Varrone tuvo su primer día de pretemporada en la Fórmula 2 y sorprendió: fue el segundo más rápido

Escandalosa confesión de Branco sobre el famoso partido del “bidón” entre Argentina-Brasil en Italia 90: “Me sentía borracho”

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La colección de camisetas de Paulo Dybala: las dos de Boca Juniors que atesora y cómo comprobó que tenía una “trucha” de Maradona

El video del hijo de 11 años de una leyenda de la Fórmula 1 manejando en la nieve que recorre el mundo

TELESHOW
Las múltiples facetas de Martín

Las múltiples facetas de Martín Piroyansky: de alzarse con dos premios en Las Vegas al mostrador de un café

Alex Caniggia celebró sus 33 años con una fiesta familiar y una sorpresa de Melody Luz

Del reclamo legal a la ironía: la contundente reacción de Ana Rosenfeld en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El carnaval de Wanda Nara con sus hijas y las de sus compañeras famosas: “Amigas, feriado y juegos en casa”

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

INFOBAE AMÉRICA

Flores, banano, cacao, café y

Flores, banano, cacao, café y otros productos ecuatorianos podrán entrar a Estados Unidos sin la tasa del 15%

¿Necesitas estos suplementos populares?

Chloé Zhao, directora de ‘Hamnet’: “Me convertí en cineasta porque me costaba expresar mis emociones”

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

El arte surrealista de Leonora Carrington brilla en París con la mayor exposición dedicada a su obra