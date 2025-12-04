Todos los detalles de la llegada de los aviones F-16: la ficha técnica de los nuevos cazas y cuál será su recorrido

Punto por punto, las características principales de los aviones caza F16

La llegada de los primeros cazas F-16 Fighting a la Argentina genera interés por el hito que representa para la Fuerza Área Argentina. Y habrá oportunidad para verlos en pleno vuelo. Ayer, el ministerio de Defensa confirmó que las aeronaves realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires el próximo 7 de diciembre.

La actividad se enmarcará en el acto oficial de presentación de los aviones de combate, que tendrá lugar en el Área Material Río Cuarto, su destino final, en la provincia de Córdoba. La ceremonia estará encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministro de Defensa, Luis Petri, y altos mandos militares.

La travesía de los aviones F-16

El traslado de los F-16 comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, hasta su arribo al territorio argentino programado para el viernes 5.

El envió está integrado por seis aviones: cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004/05/07/08) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020). Estos aparatos reciben apoyo logístico de un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

El traslado y vuelo de los caza F-16 que Argentina compro a Dinamarca

La segunda escala tuvo lugar en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias, desde donde se realizó un cruce del Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). Desde allí partirá el vuelo rumbo al territorio nacional.

El espectáculo para el público en Buenos Aires se desarrollará en la mañana del 7 de diciembre, entre las 8 y las 8.45, cuando la escuadrilla llegue desde el noroeste, procedente de Río Cuarto, e ingrese al área metropolitana por el Río de la Plata.

Así será el recorrido, según informó el Ministerio de Defensa:

7.55: Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

8:00: Sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

⁠Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

8:03: Viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

⁠Continuación hasta el Río de la Plata.

8:05: Viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

⁠Paso sobre Retiro.

8:06: Paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

⁠Viraje al Suroeste.

8:10: Pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

El recorrido de los aviones caza en la Ciudad de Buenos Aires

Las características técnicas de los aviones

La compra a Dinamarca comprende un total de 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU modernizados al estándar “Tape 6.5”. Se trata de 16 modelos monoplazas y 8 biplaza, con fines de entrenamiento.

Además, la operación -avalada por Estados Unidos- contempla armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año hasta alcanzar la totalidad en 2028.

A continuación, los rasgos destacados principales:

El costo estimado de la compra asciende a USD300 millones .

Las aeronaves incorporan tecnología de cuarta generación plus , con sistemas como el “ fly by wire ”, que centraliza el control de maniobras en una computadora, y una relación peso-empuje superior a uno , incrementando su maniobrabilidad, velocidad y capacidad de despegue.

Los F-16 ofrecen capacidades aire-aire y aire-tierra, pod de designación óptica e infrarroja y equipamiento que incluye misiles AMRAAM y Sidewinder para defensa y ataque, así como sistemas de contramedidas electrónicas y dispensadores de Chaff y Flare .

Las máquinas danesas llevan dos tanques subalares de 370 galones , que garantizan dos horas y media de autonomía en combate.

El avión también posee un aumentador de la firma radar (para ser identificado fácilmente por aviones amigos).

Quiénes van a pilotear los aviones caza

Actualmente, los F-16 son operados por pilotos daneses, mientras que en las cabinas traseras viajan pilotos argentinos, quienes recibirán capacitación en cuanto las aeronaves lleguen al país.

La operación y mantenimiento de cada aeronave requiere de un equipo multidisciplinario que incluye, al menos:

Un piloto Un mecánico Soldados a cargo de la seguridad Personal que carga la información necesaria para que todas las librerías de guerra electrónica estén operativas en el avión. Personal especializado en comunicaciones informáticas para que el F-16 se pueda comunicar con los radares (y viceversa).

La VI Brigada Aérea de Tandil fue seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. En ese lugar se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica.

Para ser piloto de caza de la Fuerza Aérea Argentina, se requiere aprobar el ingreso a la Escuela de Aviación Militar. Luego, y tras cuatro años de cursada, quienes egresan con el mérito y con las condiciones académicas aprobadas pueden elegir una especialidad: para volar el F-16, por ejemplo, tendrán que optar por la de caza bombardero.

Cumplido ee paso, se trasladarán a la Escuela de Caza, en la provincia de Mendoza, donde deberán aprobar el exigente Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC).

Quienes son seleccionados para el escalafón de aire (los pilotos) tienen que cumplir estrictos requisitos físicos indispensables. Aquellos que quieran convertirse en pilotos militares no solo deben tener una altura mínima, superior a 1,64, y una máxima, menor a 1,90 m; sino que además, deben contar con una vista perfecta (10/10).

Con el desembarco de las aeronaves, el inicio de las operaciones con el nuevo material militar está previsto para enero de 2026.