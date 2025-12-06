Video: así fue el recorrido aéreo de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires

Las aeronaves compradas por el Gobierno a Dinamarca hicieron un vuelo rasante y pasaron por distintos puntos de la capital argentina, antes de regresar a Córdoba, donde fueron recibidas por el presidente Javier Milei

La Plaza de Mayo, la avenida 9 de Julio y la zona de la Costanera fueron escenario este sábado de un evento inusual: seis aviones de combate F-16 sobrevolaron el centro de Buenos Aires en su vuelo inaugural, generando una gran expectativa entre los presentes y marcando la presentación oficial de las aeronaves adquiridas a Dinamarca. El despliegue incluyó pasadas sobre la Casa Rosada, el Obelisco y la Costanera, antes de aterrizar en Río Cuarto, Córdoba.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas se congregaron en la Plaza de Mayo y alrededor del Obelisco, muchas de ellas portando banderas argentinas y vestimenta alusiva a las Fuerzas Armadas. El ambiente estuvo marcado por la ansiedad y la emoción.

La formación de la escuadrilla aérea como si fuese una punta de flecha, con el líder y sus escoltas

A las 8:00, tras una breve demora, la formación de los F-16 cruzó la plaza en vuelo rasante, provocando aplausos y gritos de “Argentina, Argentina” entre los espectadores. El espectáculo también incluyó dos pasadas sobre la avenida 9 de Julio, entre los vitoreos al cielo de los espectadores, con maniobras que sorprendieron a quienes intentaban anticipar la trayectoria de las aeronaves.

“Lo de hoy marcó una nueva época para la Argentina”, afirmó uno de los presentes a Infobae luego de ver la triple pasada que las aeronaves de combate realizaron sobre la Plaza de Mayo. La perspectiva desde la cima del Teatro Colón o bien cerca del Ministerio de Defensa despertó la misma admiración hacia la pericia de los pilotos. “Fue realmente emocionante, cuando pasaron por arriba de la plaza se me erizó la piel”, fue otro de los testimonios post ceremonia.

La jornada combinó fervor patriótico, curiosidad técnica y expresiones de apoyo a la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, en un evento que, según los presentes, será difícil de repetir.

La Plaza de Mayo fue uno de los puntos más importantes para ver el paso de los F-16

Esta adquisición de aeronaves, avalada por Estados Unidos, contempla un total de 24 provenientes de Dinamarca, junto con armamento, equipamiento de apoyo, simuladores, motores y repuestos para cinco años, con entregas escalonadas de cuatro unidades anuales.

El envío inicial incluyó cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69, destinados a misiones de búsqueda y rescate.

Actualmente, los aviones son operados por pilotos daneses, mientras que en las cabinas traseras viajan pilotos argentinos, quienes recibirán capacitación específica una vez que las aeronaves estén en territorio nacional.

La escuadrilla de aeronaves es tripulada por pilotos daneses

La operación y mantenimiento de cada F-16 requiere un equipo multidisciplinario. La VI Brigada Aérea de Tandil ha sido seleccionada para albergar la formación y capacitación de pilotos y técnicos. En ese lugar se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica, lo que permitirá optimizar el entrenamiento y la transferencia de conocimientos sobre estos sistemas avanzados.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias. Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La compra a Dinamarca incluyó 16 monoplazas y ocho biplazas F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”. Además, la operación contempló la incorporación de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años.