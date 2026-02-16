Política

Senado sin respiro: los libertarios aceleran las comisiones para llevar un combo de temas al recinto el jueves 26

Entre el miércoles y jueves se analizarán el convenio Mercosur-Unión Europea y la baja de imputabilidad juvenil. Ambas iniciativas ya fueron aprobadas por Diputados y quedarían al borde de la sanción. La Casa Rosada también quiere avanzar con el pliego del embajador político Fernando Iglesias

El libertario riojano Juan Carlos Pagotto. El oficialismo lo quiere como presidente de la estratégica comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Deberá ceder la titularidad de la de Justicia (Prensa Senado)

Envalentonado tras la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo senatorial continuará a toda máquina en las vigentes sesiones extraordinarias y buscará, entre pasado mañana y el jueves, dictaminar y dejar listos el convenio Mercosur-Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, iniciativas ya aprobadas por Diputados y que quedarían al borde de la sanción en la Cámara alta.

La actividad no se frenaría allí: La Libertad Avanza (LLA) está tan confiada que incluyó en el temario de extraordinarias la luz verde al pliego del ex diputado mileísta Fernando Iglesias como embajador político, en combo, ante la Unión Europea y Bélgica. Todo intentará ser votado el 26 de febrero.

Al paquete en cuestión podrían sumarse los cambios a la actual ley de glaciares, donde todavía persiste un ping pong entre diferentes bloques, gobernadores y la Casa Rosada. El dictamen de mayoría se firmó en diciembre último. En principio, dicho articulado no tendría inconvenientes –sí “contribuciones” y observaciones-, aunque evitó ser puesto junto con la reforma laboral para eludir sospechas de supuestas compensaciones que deslizó, siempre en off, la oposición más férrea.

De esta manera y, como algunos de los potenciales despachos se consumarán recién el jueves 19, el Senado iría al recinto el 26, para respetar los siete días reglamentarios para activar una sesión. Esto es, claro está, cuando el oficialismo de turno no logra habilitar los mismos con dos tercios, como ocurre en la actualidad. En Diputados, esta traba no existe.

Además, el pleno de la Cámara alta ya fue convocado para el martes 24 para la clásica preparatoria, donde se eligen autoridades. Allí, la principal disputa es dentro de LLA y, cada vez, más virulenta. Ya son varios los rezos para que no pase a mayores, con ideas delirantes de recién ingresados. En tanto, para el domingo 1, se espera la asistencia de Javier Milei para inaugurar un nuevo período ordinario.

El pleno de Diputados aprobó días atrás la baja de edad de imputabilidad y el convenio Mercosur-Unión Europea (NA)

La actividad legislativa de las extraordinarias trajo otra novedad, que involucra al más que lesionado kirchnerismo. Como no quiso integrar un puñado de comisiones en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich- y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

El jueves último, aparecieron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen justicialistas y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada. En la primera fue a parar la tucumana Sandra Mendoza, quien se hizo conocida en la Cámara alta por la “espada de Dómacle”. En la segunda, el pícaro catamarqueño Guillermo Andrada. Entonces, a la rama K le quedan ahora cuatro y cinco para ubicar. El peor de los escenarios.

¿Cómo es la agenda de la semana, pese a los dos feriados por Carnaval? El miércoles se constituirá la comisión de Relaciones Exteriores -17 horas- y volverá a quedar en manos del formoseño Francisco Paoltroni, echado del oficialismo en 2024 tras forzar participaciones estelares en mil batallas que ni lo rozaban. Días atrás volvió a armar lío por la presidencia provisional, aunque trata de amortiguar su incontinencia verbal. Seguido a la activación, se debatirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Nadie prevé conflicto allí.

En tanto, al día siguiente pondrá primera la de Acuerdos, desde las 11. La Casa Rosada dio la orden para que quede en manos del abogado riojano Juan Carlos Pagotto, quien asegura ser amigo de casi todos en el Senado, sean oficialistas u opositores. Tiene una responsabilidad altísima, que no permitirá discursos interminables sobre teorías jurídicas y bifurcaciones lisérgicas: allí se tratan los pliegos judiciales, diplomáticos y de militares.

Será interesante ver cómo resuelven Bullrich y el Gobierno la titularidad de la comisión de Justicia. Hoy maneja Pagotto -inviable que lidere dos tan importantes- y la misma se reunirá en plenaria a las 14.30 del jueves, con la de Presupuesto y Hacienda -lidera el jujeño Ezequiel Atauche-, para firmar un despacho exprés de la imputabilidad juvenil, otra área a la que intentará sacar todo el jugo que pueda la exministra de Seguridad, que evitó dialogar con Infobae tras la sesión por la ley laboral. Anoche sí se la vio, para variar en un estudio de TV.

