El acuerdo logrado por la conducción del PJ bonaerense no terminó de ordenar la interna del peronismo

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario (Aglaplata)

El comunicado que desde el peronismo bonaerense se hizo correr el sábado de la semana pasada para anunciar que finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, será el futuro presidente del PJ bonaerense escoltado por la vicegobernadora, Verónica Magario, fue un puzzle donde cada sector aportó su párrafo y retórica.

La negociación por la nueva conducción del principal partido de la oposición a Milei, en la provincia de mayor peso electoral, tuvo tantas idas y vueltas que una estela de incertidumbre aún sobrevuela sobre el resultado final. Es otra foto de época que evidencia que el peronismo, incluso Buenos Aires, todavía no logra consolidar una conducción fuerte.

En el kirchnerismo recuerdan que la conducción es de Cristina Kirchner. En el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof, distintos dirigentes no retiran a la expresidenta pero apuestan a que a partir de ahora se empiece a dar un proceso de construcción alrededor del gobernador bonaernese que lo termine coronando como la opción 2027 del peronismo, que incluya la larga y compleja emancipación cristinista.

Pero en el medio, las rencillas por temas menores y no tanto siguen latentes. En lo que se refiere a la vida interna del peronismo, hubo 32 municipios que al cierre de la presentación de listas para la interna del peronismo tenían más de una lista presentada: es decir un posible escenario de internas. De esos 32, hay 13 distritos gobernados por distintas expresiones del peronismo. Entró en objeción una no tan vieja regla peronista que establecía que donde gobierna un intendente hay que evitar las internas. Por el momento, las listas siguen en pie. Un integrante de la junta electoral del partido le dijo a Infobae que “se analizará cada caso”. Es probable que donde hay intendencias del mismo signo político las internas queden sin efecto. Pero nada está cerrado.

Más allá del asunto procedimental al interior del PJ bonaerense, la última victoria del gobierno nacional -lease principalmente aprobación de la reforma laboral- también evidenció una oposición débil e incapaz que tejer acuerdos que obturen la avanzada de la agenda de Javier Milei. Kicillof estuvo en las inmediaciones del Congreso ese día. Fue el único gobernador del peronismo que movilizó. También lo hizo una columna del Movimiento Derecho al Futuro, aunque con escasa representación de los intendentes que lo componen.

La columna del MDF con un corralito destinado en su mayoría a funcionarios (Prensa PBA)

Tampoco estuvo en pleno La Cámpora y sus intendentes. La organización de Máximo Kirchner movió parte de su estructura. Concentraron del otro lado de la plaza de donde estaba el kicillofismo. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, marchó con La Cámpora y con el PJ de Lomas de Zamora, de donde es la flamante presidenta. Junto a la organización cristinista también estuvo la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. Al otro día de la marcha, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se mostró con Kicillof en la apertura del Congreso de Seguridad. También lo hizo la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.

Ante las primeras consultas de este medio, no hay certezas de cómo será la consagración del binomio Kicillof-Magario a la presidencia del PJ. El consejo del partido quedó repartido con características casi similares a las que tenía la conducción de Máximo Kirchner. Sí se aseguró presencia del MDF en todas las ramas. El cristinismo retiene algunos nombres de peso como el de Mendoza, el diputado provincial y jefe de bloque Facundo Tignanelli como consejeros por la Tercera sección electoral. Un esquema que completan el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y el diputado provincial, Mariano Cascallares, que además es el nuevo secretario general del partido. Fue uno de los negociadores por el kicillofismo junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Sectores internos le rebaten a Espinoza que la lista local del PJ que presidirá Magario esté compuesta por más de un 70% de jóvenes como expresó en sus redes sociales, aseguran que el promedio de edad es de 60 años. “Vamos por un peronismo moderno y unido, que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones y que genere un gran frente amplio electoral con todos los sectores independientes de la sociedad para tener un nuevo presidente en el 2027 que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los empresarios nacionales y de nuestros jóvenes. Vamos por una nueva Argentina”, planteó el intendente de La Matanza.

Mayra Mendoza estuvo en las inmediaciones del Congreso

Asuntos domésticos

Al gobernador le queda por delante la apertura de sesiones en el corto plazo. Será el 2 de marzo, mismo día en el que empezará el ciclo lectivo. Este viernes, el gremio docente de la FEB anunció que irá a un paro para ese día tras considerar insuficiente el ofrecimiento de una mejora salarial del 3%. SUTEBA, que lídera Roberto Baradel y es aliada al Ejecutivo bonaerense, también consideró insuficiente la propuesta, pero por el momento no anunció medidas de fuerzas. Los estatales también rechazaron el incremento salarial. De sostenerse el anuncio de la FEB, podría ser la primera vez en los últimos seis años que el inicio de clases esté atravesado por un conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires. En cada discurso frente a al asamblea legisaltiva, el mandatario provincial se jactó de que las clases iniciaban en tiempo y forma.

En las últimas horas el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa -que proviene del sindicalismo- remarcó que desde el inicio de la gestión de Kicillof sostienen ”una decisión política clara: las paritarias son la herramienta para defender el salario y los derechos de las y los trabajadores bonaerenses”. También dijo: “Mientras se están definiendo medidas de acción en el plano nacional, en la Provincia de Buenos Aires seguimos apostando al diálogo y a la construcción de acuerdos con las organizaciones sindicales”. Correa alertó, como lo hace el gobernador en cada oportunidad, sobre el desfinanciamiento de parte del gobierno nacional para con Buenos Aires y el resto de las provincias.

Kicillof, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y el ministro de Trabajo, Walter Correa. La negociación paritaria empieza a ganar la agenda

Sobre este punto también habló el mandatario provincial y a medida que transcurra el tiempo lo profundizará: es una decisión tomada que Kicillof en los próximos meses, y en la medida que la coyuntura lo permita, recorrerá algunas provincias, como parte de la construcción de esa alternativa que anunció a finales del año pasado en un plenario del MDF.

Esta semana dio algunas señales. Fue al referirse al rol de Buenos Aires y la asistencia en el combate contra el fuego por los incencendios en la patagonia. “El año pasado compramos motos, el año pasado reequipamos las fuerzas que combaten los incendios en nuestra provincia y en las demás provincias de la Argentina. Cuando llegué, no funcionaba un helicóptero. Hoy tenemos once helicópteros volando", dijo frente a intendentes y la cúpula policial bonaerense.

“Axel tenía que salir del lodo de la discusión interna. Haberle generado las condiciones para que quede al frente del PJ es un paso importante”, planteó a este medio una de las patas políticas del MDF que en el último mes mantuvo conversaciones con el kirchnerismo. Las condiciones de las que habla fue que el sector de Cristina Kirchner haya aceptado dejar la conducción del partido. Sin embargo, esa consesión tiene dos lecturas dentro del peronismo. Por un lado, que a partir de ahora, el gobernador tiene para sí la herramienta partidaria para salir de la provincia sin mayores inconvenientes, que obtuvo mayoría de representación en el consejo partidario y las condiciones necesarias para tener un partido que defienda su gestión. Por el otro, que en realidad, haber quedado al frente del PJ de su jurisdicción solo lo deja aferrado a la cuestión provincial, que deberá seguir en la compleja convivencia que mantiene con La Cámpora y que tuvo que aceptar ir por el PJ bonaerense ya que la opción de que sea Magario no generó el conseso proyectado; principalmente de parte del kirchnerismo, que ahora además manejará el Congreso del PJ en la figura de Máximo Kirchner.