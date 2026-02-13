Peligra el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires: un gremio docente rechazó la oferta salarial de Kicillof

Axel Kicillof, gobernador bonaerense

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió no comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires luego de calificar como insuficiente la última propuesta salarial presentada por la administración de Axel Kicillof. La resolución, adoptada en el Congreso Extraordinario de la entidad, incluye además la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo cuando se inicie el ciclo lectivo. Además autorizó su Consejo Directivo para definir nuevas acciones frente a eventuales ofertas futuras.

La propuesta rechazada por la FEB contemplaba un incremento del 4% para febrero, retroactivo a diciembre, y un 3% para enero, en un contexto de emergencia económica declarado por la Legislatura bonaerense. La FEB es uno de los gremios que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Es el segundo en nivel de representatividad, detrás del gremio de Suteba, que comanda Roberto Baradel, y con fuerte presencia en el interior bonaerense.

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel junto a autoridades de la dirección general de Cultura y Educación bonaerense

Este viernes, la FEB sostuvo que estos aumentos no alcanzan a cubrir el deterioro del poder adquisitivo de los docentes frente al avance de la inflación.

“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera y explicó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”.

La titular de la FEB, Liliana Olivera. Este viernes, el gremio que conduce rechazó la oferta del gobierno bonaerense

El ciclo lectivo estaba programado para comenzar el 2 de marzo. Desde la reapertura de las paritarias el 5 de febrero, la negociación no logró avances sustanciales para el conjunto de los gremios. De hecho, algunas negociaciones también siguen abiertas y distintos gremios estatales rechazaron las últimas ofertas realizadas por la gestión bonaerense. ATE, por caso, también consideró insuficiente el último ofrecimiento y continúa la negociación.

En enero, cuando se acordaron los aumentos y se planteó la reapertura para el mes de febrero, desde el gobierno bonaerense destacaron el impacto negativo del recorte de transferencias no automáticas desde la Nación y la fuerte disminución de la recaudación, aunque ratificaron la prioridad de mantener el diálogo con los sindicatos y la voluntad de sostener las condiciones laborales del personal. En la gobernación sostienen que hasta fin del año pasadao la deuda de la Nación con Buenos Aires asciende a $12 billones.

La paritaria bonaerense permanece abierta a la espera de una nueva convocatoria formal por parte del Ministerio de Trabajo provincial.

Este viernes, el resto de los gremios docentes que componen el Frente de Unidad decidían los pasos a seguir. Suteba, realizó asambleas en distintos puntos de la Provincia y se debatió sobre el ofrecimiento salarial del Ejecutivo. Será el plenario de secretarios generales el que defina los pasos a seguir.

El viernes de la semana pasada, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en una nueva reunión de la Comisión Paritaria Docente, que se realizó de forma virtual. La convocatoria respondió a lo acordado en la última paritaria celebrada en enero.

En el último encuentro de días atrás, las organizaciones que integran el FUDB expusieron las demandas del sector docente, en un contexto signado por la política económica del Gobierno Nacional, que ha impactado sobre el poder adquisitivo de los salarios.

Durante la reunión, el Gobierno Provincial presentó una propuesta salarial que fue considerada insuficiente por los gremios. “La oferta no responde a las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, según un comunicado difundido tras el encuentro. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria. Hoy, la FEB ya anunció el paro.

El pedido central de los sindicatos se enfoca en lograr un aumento salarial que compense la pérdida de poder de compra registrada en los últimos meses. Desde el FUDB reclamaron “la inmediata convocatoria a una nueva reunión” para avanzar hacia un acuerdo que permita recomponer los ingresos del sector.

Roberto BaradeL (CTA Trabajadores/SUTEBA), Oscar De Isasi (CTA Autónoma) y Liliana Olivera (FEB) en una reunión junto a Kicillof. Foto: archivo

El conflicto salarial docente en la provincia de Buenos Aires se da en un escenario de fuerte tensión con el Gobierno Nacional, que ha recortado fondos destinados a educación y eliminado partidas específicas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Este contexto ha generado preocupación entre los sindicatos, que advierten sobre el riesgo de una mayor caída del salario real.

“El deterioro del poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes es consecuencia directa de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”, afirmaron desde el FUDB. Los gremios sostienen que el ajuste presupuestario nacional repercute de manera directa en los ingresos y condiciones laborales del sector educativo bonaerense.

Además de los docentes, los gremios estatales también rechazaron el último ofrecimiento de mejora salarial. El último jueves, la oferta del 3% también se replicó para los trabajadores enrolados en ATE, UPCN y Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA).

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las paritarias 2026, según informaron ambas organizaciones en comunicados difundidos el 12 de febrero. Las entidades consideraron insuficiente el incremento ofrecido para el personal incluido en la Ley 10.430 (Estatales), Ley 10.579 (Trabajadores docentes) y regímenes especiales.

ATE exigió un aumento salarial que supere la inflación, el pase a planta permanente de todos los trabajadores estatales y la recategorización del personal. También incluyó pedidos de aumento de emergencia para los sectores más postergados, pase a planta de becas de contingencia y de becarios en otras jurisdicciones de la administración pública, así como la conversión de becas de capacitación a contingencia, continuidad de la mesa de carrera administrativa y una nueva normativa para auxiliares de la educación, con la derogación de la Resolución 293. El pliego agrega la apertura de mesas técnicas en áreas como Patronato, Niñez, Derechos Humanos, Mujeres, OPISU y Acceso a la Justicia.

Por su parte, FEGEPPBA comunicó que la oferta del Gobierno Provincial fue rechazada por las organizaciones sindicales y solicitó que el Poder Ejecutivo reevalúe la propuesta y realice un mayor esfuerzo presupuestario. “Solicitamos que se mejore el porcentaje propuesto a la mayor brevedad posible, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades de las y los trabajadores estatales”, expresó la conducción de la federación en el comunicado oficial.