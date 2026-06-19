Nuevo gesto de respaldo: Manuel Adorni desayunó con Javier Milei en la Quinta de Olivos y evalúa llamar a la mesa política la próxima semana

Manuel Adorni entrando a la Quinta de Olivos (Jaime Olivos)

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni se volvieron a encontrar esta mañana en un desayuno a solas en la Quinta de Olivos. Según confirman fuentes oficiales, la reunión ya había sido programada con antelación y busca ser uno de los tantos encuentros de rutina que ambos mantienen en la Residencia Presidencial para conversar asuntos vinculados a la gestión.

Y es que Milei no tiene intenciones de remover a su funcionario de máxima confianza. No al menos en las condiciones actuales. Tampoco tiene previsto irse del cargo el mismo Adorni, que todavía no realizó apariciones públicas desde la entrevista que concedió la semana pasada para explicar el motivo de su incremento patrimonial.

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Mañana será el día en el que reaparezca. Esto se dará en el marco del acto en conmemoración por el Día de la Bandera en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario. Adorni le confirmó su presencia a Milei y ambos se mostrarán juntos durante la celebración. Se espera que el jefe de Gabinete esté en primera fila junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tanto el Presidente como el jefe de Gabinete trabajan nuevos anuncios para buscar generar una agenda distinta a la del escándalo mediático-judicial que se mantiene hace más de tres meses. En el entorno del ministro coordinador la denominan “agenda positiva”, la cual busca estar circunscripta a realizar comunicaciones sobre nuevas propuestas o medidas implementadas por el Gobierno. Pese a todo, los alcances de la misma son relativos, según el vocero gubernamental al que se le consulte.

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El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos en marzo de este año

No es casual que Adorni haya reactivado sus anuncios en sus redes. Desde el miércoles pasado (día en el que dio su entrevista al canal LN+) realizó cuatro comunicaciones íntegras de gestión. La última fue esta mañana para informar sobre la publicación de la Resolución 283/15, que restringía el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en la Argentina.

No son anuncios de gran magnitud, simplemente buscan dar la gestualidad de que tiene algo para comunicar ya que en caso contrario su silencio sería visto como una actitud de inactividad. Por eso, los posteos no se dan en un vacío: mientras el miércoles surgían fuertes versiones que hablaban de un eventual corrimiento suyo, apuró una comunicación de gestión sobre nuevas facilidades en títulos universitarios.

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El Gobierno no tiene hasta el momento una agenda determinada con nuevos proyectos para enviar al Congreso. Tampoco sobre la estrategia de nuevos anuncios de gran porte. Son asuntos que podrían ser tratados en una eventual próxima reunión de mesa política la semana que viene, la cual Adorni tiene intenciones de llamar, según confirmaron fuentes inobjetables a Infobae.

No está en el horizonte una convocatoria a una reunión de Gabinete. “No tiene necesidad porque está mano a mano con los ministros”, afirman en Jefatura. Lo cierto es que desde que se produjo la última aparición pública de Adorni, no hubo comunicaciones oficiales de ninguna cartera al respecto de algún encuentro o audiencia con el ministro coordinador. Tampoco hubo gestos de apoyo de los funcionarios.

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Milei y Adorni suelen reunirse una vez por semana o semana de por medio en la Residencia Presidencial. Suelen ser encuentros de mañana donde se puntean las próximas decisiones de gestión. A modo de ejemplo, en una de esas ocasiones ambos funcionarios se encontraron luego de que se conociera el cierre de Fate. En ese encuentro se decidió llamar a conciliación obligatoria y a empastar el proceso de finalización de la fábrica.

Estos generalmente no suelen comunicarse en la agenda pública, pero después suelen trascender cuando se busca dar una señal política. El ejemplo más claro ocurrió el 19 de marzo pasado, cuando el escándalo alrededor de Adorni recién emergía y todavía no estaba denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”, publicó en X en ese entonces. El posteo estaba acompañado de una imagen de ambos en uno de los espacios de la Residencia Presidencial.

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En tanto, el Senado postergó una semana la sesión prevista para este miércoles y dejó a Manuel Adorni a un paso de una interpelación el 2 de julio. El acuerdo entre el oficialismo y bloques dialoguistas mantiene intacto el escenario de fondo: el jueves 25 se votaría el mecanismo para convocar al jefe de Gabinete, que ese mismo día de julio podría enfrentar incluso una moción de censura si sus respuestas no conforman a la oposición.