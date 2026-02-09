PJ bonaerense: en 32 municipios habrá más de una lista pese al acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner

En 32 municipios habrá más de una lista pese al acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner

El acuerdo sellado por la conducción del Partido Justicialista bonaerense (PJ), entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el kirchnerismo, que terminó de oficializarse este sábado al mediodía y finalizó con el gobernador Axel Kicillof como presidente partidario en reemplazo de Máximo Kirchner, no impactó de igual manera en los 135 municipios que también deberán renovar autoridades. Al cierre del plazo para presentar candidaturas, en treinta y dos distritos se inscribió más de una lista y, de no haber intervención de la junta electoral del partido, se realizarán internas.

En algunos municipios existen más de dos alternativas. El caso más elocuente es General Pueyrredón. Allí, en principio, hay tres opciones para la conducción del PJ: una vinculada al kirchnerismo y otros sectores aliados, que tiene entre sus referentes a la senadora bonaerense y última candidata a intendenta, Fernanda Raverta; otra alineada con el diputado provincial kicillofista Gustavo Pulti —quien cuenta con su propio partido llamado Acción Marplatense— y una tercera corriente que sostiene el ex diputado provincial y secretario de seguridad distrital, Rodolfo “Manino” Iriart.

Eduardo Niella integra la nómina de congresales de la lista “Peronismo Marplatense”, encabezada por Rodolfo Iriart y María Soledad Santamaría. Manino Iriart, con antecedentes en la Secretaría de Seguridad local, la Legislatura bonaerense y Correo Argentino, promovió la candidatura de Juan Manuel Rapacioli en 2022. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), afín a Axel Kicillof, impulsa a Adriana Donzelli y Daniel Rodríguez como fórmula, con el histórico armador de la Quinta sección, Juan Garivoto, al frente de la lista de congresales. La lista “Patria Sí, Colonia No”, respaldada por Raverta, postula a Daniel Di Bártolo y Nora Estrada como binomio central.

En General Pueyrredón el peronismo es oposición. El distrito actualmente está gobernado interinamente por Agustín Neme, ya que su intendente, Guillermo Montenegro, pidió licencia para asumir la banca de senador provincial. Se integrará al bloque PRO, aunque mantiene buen vínculo con los libertarios. En otros municipios, donde el peronismo sí es oficialismo, también se presentaron dos listas, lo que implica que habrá competencia con el jefe comunal.

Axel Kicillof junto a Fernanda Raverta y Máximo Kirchner

En Moreno, a la intendenta Mariel Fernández le presentaron una lista bajo el sello Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La impulsa el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y la encabeza Martín Arrizabalaga. Fuentes del Ejecutivo local consideran que la nómina que desafía a la mandataria será retirada y le adjudican al candidato del sector kicillofista antecedentes en el radicalismo. Mariel Fernández es la vicepresidenta del PJ a nivel nacional.

Otro intendente al que también le presentaron una lista para competir es Leonardo Boto, de Luján. En ese municipio, de no haber intervención de la junta partidaria, se realizarán internas contra el intendente cristinista. Lo mismo ocurre con el camporista Julián Álvarez, de Lanús, donde habrá tres listas. En el entorno del mandatario confiaron a Infobae que solo quedará vigente la del jefe comunal, que —a diferencia de otros municipios con más de una opción— incluye a sectores del MDF.

En Morón, donde gobierna el axelista Lucas Ghi, se presentaron dos listas: una responde al intendente y otra, cercana al kirchnerismo y referenciada en el gremio de municipales, responde al ex intendente Martín Sabbatella. La secuencia es similar a lo que fue el cierre de listas para la elección provincial de 2023.

Martín Sabbatella y Lucas Ghi. El diálogo entre el intendente de Morón y el ex jefe comunal está cortado

En Tigre, Baradero, Colón, Presidente Perón, La Costa, Roque Pérez, Marcos Paz, General Rodríguez, Ramallo y Bragado, donde también gobiernan diferentes expresiones del peronismo, se esperan internas.

Por otra parte, tampoco hubo acuerdo en los distritos de Saladillo, 25 de Mayo, Zárate, Magdalena, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio, Alsina, Lobería, Pergamino, San Miguel, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Balcarce y Tornquist.

Según el cronograma electoral del PJ, ahora la junta electoral tiene plazo hasta el 19 de febrero, fecha en la que vence el término para expedirse sobre las listas y candidaturas presentadas. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, integrantes de la junta analizarán cada caso en particular y es probable que no todas las nóminas sean habilitadas para la interna. Antes de esa instancia, el próximo jueves vence el plazo para la impugnación de candidaturas.