Kicillof se mostró con la cúpula policial e intendentes en medio del debate por ley penal juvenil

El gobernador bonaerense estuvo en la apertura del “Congreso Provincial de Seguridad”. Cruzó a Milei por el desfinanciamiento a las políticas de seguridad. “Con lo que pagan de intereses de deuda, equiparan los salarios de todas las fuerzas”, planteó tras la revuelta policial en Rosario

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía Juan Vucetich de Berazategui y firmó la adhesión de seis nuevos municipios al programa Entramados, en un contexto nacional marcado por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil en la Cámara de Diputados y mientras el resto de las gobernaciones observa y monitorea lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, con epicentro en la ciudad de Rosario, donde se vivieron días de tensión ante la revuelta policial que este jueves decantó en la remoción del jefe de la fuerza de esa ciudad, Guillermo Solari y obligó al gobernador Maximiliano Pullaro a firmar un decreto que eleva el salario inicial del policía a $1.350.000.

Kicillof estuvo este jueves en la Escuela Vucetich junto a la cúpula de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano e interior y funcionarios provinciales, para abrir el congreso de Seguridad provincia y firmar la adhesión de nuevos municipios al programa Entramados, con el que se busca prevenir y acompañar a jóvenes en riesgo de acción delictiva. Todo, mientras la Cámara de Diputados de la Nación, debate la reforma al régimen penal juvenil, que busca bajar la edad de pena de 16 a 14 años. “El que mata, el que lastima, queda encerrado, tenga la edad que tenga. Pero también sabemos que para prevenir el delito hay que mejorar la calidad de vida, y eso implica más justicia social, trabajo e inversión de un Estado eficiente”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El acto reunió a la conducción de la Policía bonaerense, intendentes del conurbano y funcionarios provinciales. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad; el jefe de la Policía, Javier Villar, y el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni. El mandatario destacó que el encuentro busca exponer las políticas implementadas en materia de seguridad en los últimos seis años: “Comenzamos a revertir muchos años de deterioro y desprestigio de nuestra Policía, que no contaba con las herramientas ni la capacitación necesarias, y lo seguimos haciendo incluso ahora, con mucho más esfuerzo, luego de que el Gobierno nacional nos quitara ilegalmente los fondos que nos corresponden”.

Además, mandó un mensaje a la administración de Javier Milei. “Le aviso a los libertarios: para tener mejor policía hay que invertir más y hay que tener más Estado. La Policía es el Estado también".

Durante el encuentro, los intendentes Juan Fabiani (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes) junto al secretario de Seguridad de Avellaneda, Alejo Chornobroff formalizaron la incorporación de sus distritos al programa Entramados. Esta iniciativa ya suma treinta municipios y apunta a la prevención y abordaje del delito juvenil a través de una intervención sociocomunitaria del Estado.

Según el documento firmado por los intendentes, Entramados representa una política integral que pone el foco en la prevención y en el acompañamiento de los jóvenes en riesgo, priorizando la intervención estatal temprana y articulada con municipios, provincias y organizaciones comunitarias. El texto enfatiza la necesidad de políticas basadas en evidencia, que aborden las trayectorias educativas interrumpidas, la fragilidad de las redes familiares, la exposición a la violencia, el acceso limitado a dispositivos de salud mental y la falta de alternativas en el mercado laboral. Según explicaron desde el área de Seguridad, a diferencia del enfoque punitivo, Entramados busca evitar que los jóvenes inicien carreras delictivas y fortalecer la presencia estatal para ofrecer respuestas y oportunidades a quienes más lo necesitan.

Por ello, contexto del acto de este jueves estuvo atravesado por la discusión sobre el régimen penal juvenil. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se aprehendieron cerca de 5.000 menores de 16 años, de los cuales 19 fueron por homicidio. Según la administración de Kicillof, el proyecto impulsado por el Gobierno nacional pone el foco en esos casos y plantea penas de adultos para adolescentes, sin ofrecer políticas activas para el resto de los jóvenes en situación de riesgo.

Kicillof criticó a los sectores que promueven ajustes presupuestarios y sostuvo que “para tener una Policía mejor hay que contar con un Estado que invierta más y mejor”. Además, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, firmó un convenio para destinar 5.093 millones de pesos a la construcción de 57 viviendas para personal policial en Azul, con servicios completos de infraestructura.

El moniroteo sobre las condiciones de trabajo del personal policial se profundizó en estos días ante lo sucedido en Santa Fe. Kicillof ya padeció en su primer tramo de gobierno una revuelta policial en septiembre del 2020. Esa acción de efectivos de la bonaerense tuvo su epicentro en Puente 12, La Matanza; La Plata -con una protesta a escasos metros de la residencia del gobernador- la Quinta de Olivos y otros puntos del conurbano. Devino en que el entonces presidente Alberto Fernández creáse el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, para que Kicillof pueda, entre otros ítem, mejorar el salario de la policía. La actual gestión nacional eliminó dicho fondo.

