Política

Diputados debate la Reforma Penal Juvenil, en vivo: últimas noticias sobre la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificar el régimen vigente y fijar la imputabilidad penal a partir de los 14 años

La Cámara de Diputados iniciará este jueves el tratamiento del proyecto de Reforma Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. El debate comenzó en el marco de una sesión especial convocada para abordar ese tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo busca avanzar con un dictamen de mayoría que fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. La discusión se da en un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones divergentes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

13:55 hsHoy

Diputados se encamina a una sesión maratónica

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión que se extenderá por al menos diez horas, con un temario cargado y una dinámica atravesada por 22 cuestiones de privilegio, que serán ordenadas y tratadas en bloques a lo largo de la jornada.

Según el esquema previsto, el debate en el recinto se abrirá con la Reforma Penal Juvenil y luego avanzará con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En este último caso, la definición será en una única votación, que se resolverá por la afirmativa o la negativa, sin posibilidad de introducir cambios al texto.

13:43 hsHoy

Juan Grabois rechazó la baja de la edad de imputabilidad

Antes de ingresar a la Cámara de Diputados, Juan Grabois cuestionó el proyecto de Reforma Penal Juvenil y sostuvo que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad “es una falsa dicotomía”. “La baja la pueden hacer a los cero años. No es un problema de baja o no baja”, afirmó, y planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos. En ese sentido, reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas y dijo que “las madres de los barrios” le piden “un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”.

El dirigente también criticó al oficialismo por no incluir la ley de salud mental en el temario legislativo y acusó al Gobierno de “utilizar el dolor de las víctimas para hacer politiquería barata”. Además, vinculó la delincuencia juvenil con el narcotráfico y volvió a impulsar su propuesta de realizar narcotests obligatorios a funcionarios y legisladores. “La serpiente hay que cortarla por la cabeza”, sostuvo, al tiempo que negó que su posición sea aislada y aseguró que hay “mucha gente” que coincide con sus planteos.

13:39 hsHoy

Tras la victoria en el Senado, el Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad y ratificar el acuerdo Mercosur-UE en Diputados

Ayer el nuevo Régimen Penal Juvenil y el tratado de libre comercio obtuvieron dictamen por amplia mayoría y el oficialismo confía en tener votos de sobra para su aprobación. Estiman que la sesión durará entre 14 y 16 horas

Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

Tras la maratónica sesión en el Senado Nacional que culminó con la aprobación del proyecto de modernización laboral, el Gobierno ahora buscará encadenar otro éxito político en la Cámara de Diputados con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Leer la nota completa

