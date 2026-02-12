El Gobierno celebró la media sanción a la reforma laboral y aseguró que es “un punto de inflexión en la historia”

Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Luego de que terminara la maratónica sesión en la Cámara de Senadores, el presidente Javier Milei celebró la obtención de la media sanción a la reforma laboral. “Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, afirmó.

Por medio de un comunicado de la Oficina del Presidente, sostuvo que esta propuesta marca el final de un modelo caracterizado por la “industria del juicio” y normas consideradas obsoletas, lo que permitirá aportar previsibilidad y dinamismo al mercado de trabajo.

Bajo el punto de vista del jefe de Estado, el respaldo en la Cámara Alta evidenció un mensaje de “responsabilidad institucional” respecto del mandato popular y la necesidad de avances en la legislación. Por esto, agradeció a los senadores que apoyaron la iniciativa y remarcó la expectativa de que la Cámara de Diputados garantice un tratamiento inmediato de la norma.

“Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, aseveró Milei al subrayar que el país se encontraba en un momento bisagra. Asimismo, concluyó que “con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

El comunicado que emitió el Gobierno tras finalizar la sesión en el Senado

Producto de una extensa jornada en el Palacio Legislativo, cumplidas las 00:00 AM, se dio paso a la votación en general. Así, el Gobierno confirmó lo previsto: que contaban con el respaldo necesario para iniciar el proceso de transformación del sistema laboral.

Con un total de 42 votos afirmativos y 30 negativos, el proyecto de ley obtuvo la media sanción. Mientras se mostraban los resultados finales en la pantalla del recinto, desde uno de los palcos la mesa chica de Milei observaba la escena.

Según habían adelantado fuentes oficiales a Infobae, la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Eduardo “Lule” Menem había sido requerida por el jefe de Estado, con el fin de evitar cualquier tipo de cambio abrupto en el rumbo de la sesión.

Luego de que se aprobara la votación en general, se dio paso a la votación en particular, donde se trataron los 26 capítulos que conformaron la ley de modernización laboral. El oficialismo mantuvo la mayoría, aunque con algunas fluctuaciones durante las distintas instancias, debido a que se dieron modificaciones de último minuto.

El resultado final de la votación en general (Prensa Senado)

Entre los cambios incluidos en las últimas 48 horas se destacó la eliminación del artículo que proponía un alivio en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, lo que implicaría un aumento de fondos para las provincias y el Estado nacional.

En contraposición, se conservaron las contribuciones obligatorias a los sindicatos y las cámaras empresariales, aunque con límites inferiores, y se mantuvo el 6% destinado a las obras sociales.

Aunque el bloque del PRO protestó por los beneficios a los sectores gremiales e intentó sumar una modificación, que dotaba a los empleados con la facultad de poder decidir si realizar el aporte sindical o no, esta fue rechazada por el oficialismo.

El círculo libertario celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado

De igual forma, la propuesta original sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral también fue ajustada, por lo que quedó afectado el régimen de las indemnizaciones. Así, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrán contar con ese respaldo y no se verán obligadas a liquidar el monto en un pago. Pues, el plazo se extendería hasta los 18 meses desde que se efectúe la baja.

Como anexo a la normativa, La Libertad Avanza logró incorporar el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, lo que encendió el debate parlamentario. A pesar de que los legisladores de la oposición objetaron el procedimiento adoptado, cuestionando que este punto no haya sido incluido formalmente en el temario de las sesiones, el capítulo obtuvo la mayoría necesaria.

Ahora, el siguiente paso será redirigir el proyecto hacia la Cámara de Diputados. Para el oficialismo será clave obtener un tratamiento exprés, al igual que en el Senado, con el fin de cerrar el período de sesiones extraordinarias con las reestructuraciones que consideraron claves para la segunda etapa del plan de gobierno.