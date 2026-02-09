Política

Demian Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica

La firma cambió este mediodía su directorio y solo mantuvo a Diego Chaher

El entonces directorio de Nucleoeléctrica
El entonces directorio de Nucleoeléctrica Argentina: Axel Larreteguy, Marcelo Famá, Demián Reidel, Guido Lavalle, Diego Chaher y Marco Campolonghi

Tras el escándalo por los sobreprecios, Demian Reidel renunció este mediodía al directorio de Nucleoeléctrica Argentina, según confirmaron a Infobae. Lo cierto es que la firma renovó además su directorio completo y solo mantuvo a Diego Chaher, actual titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En los últimos días, dos gerentes claves del entramado fueran suspendidos por las autoridades de la compañía semanas atrás, debilitando el poder del ingeniero nuclear.

Noticia en desarrollo

