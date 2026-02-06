Nucleoeléctrica: renunciaron dos gerentes que respondían a Demian Reidel y habrá inminentes cambios

El entonces directorio de Nucleoeléctrica Argentina: Axel Larreteguy, Marcelo Famá, Demián Reidel, Guido Lavalle, Diego Chaher y Marco Campolonghi

Los presuntos desmanejos que realizaron alfiles que responden al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demián Reidel, desembocaron en denuncias internas por sobreprecios en la licitación del servicio de limpieza de las tres centrales nucleares. Esto llevó a que dos gerentes clave de ese entramado fueran suspendidos por el Directorio de la compañía semanas atrás, generando un golpe certero al poder de Reidel en la línea de mando.

Ese panorama se profundizó en los últimos días. Los gerentes que habían sido despojados de sus firmas, Marcelo Famá (Gerencia General) y Hernán Pantuso (Gerencia de Coordinación Administrativa) presentaron su renuncia por estos días, según confirmaron al menos tres fuentes de Infobae al interior de Nucleoeléctrica.

Este hecho expone el clima de tensión que existe al interior de la compañía que se encarga de administrar Atucha I y II y el complejo Embalse. Famá y Pantuso fueron removidos de sus responsabilidades dos semanas atrás en una reunión del Directorio. Aunque la reunión había sido acordada con Reidel, la movida de desplazarlos fue impulsada por la línea técnica-histórica de Nucleoeléctrica y otros integrantes del comando de la compañía que fueron puestos por su Presidente pero que ante los presuntos desmanejos comenzaron a revelarse a ese liderazgo.

De las dos salidas, la que más impactó en la figura de Reidel fue la de Famá. El Gerente General cumple una función esencial en la administración y coordinación de todas las gerencias de la compañía. Una suerte de Jefe de Gabinete por con una incidencia mayor en la toma de decisiones. En la reunión de Directorio, el vicepresidente, Guido Lavalle; y los directores Axel Larreteguy y Diego Chaher (también titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la cual responde al Ministerio de Economía y a Santiago Caputo) dispusieron su remoción contra los votos de Reidel y el director Marcos Campolonghi.

Operarios y técnicos trabajan en la sala de control principal de la central nuclear Atucha II, operada por la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA en la ciudad de Lima, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires (REUTERS)

Con ese cambio se colocó a Fernando Monserrat, un histórico de la empresa con profundas críticas sobre los manejos de los alfiles de Reidel. Fuentes de la compañía indican que buscará “desenmarañar los entramados” hechos por los asesores y funcionarios que fueron colocados en abril pasado por la nueva presidencia de Nucleoeléctrica.

La acusación puntual que determinó la salida de Famá y Pantuso fue la preadjudicación de un servicio de limpieza de las tres centrales con 140% de sobreprecio respecto a los precios de referencia establecidos por la SIGEN. Después de los desplazamientos, la seccional de Zárate de ATE presentó una nueva acusación por una contratación directa para una migración de software con 1067% de sobreprecio. Si bien esta misma se trató recientemente en el Comité de Integridad -el área de auditoría interna, presidida por el director Larreteguy-, el Directorio no volvió a reunirse, por lo que el tema no se trató.

Hay un acontecimiento más importante que sucederá en los próximos días y con atribuciones más importantes de las que tiene el Directorio. Se trata de la Asamblea de Accionistas, que tiene la capacidad de determinar remociones de las autoridades más importantes de la empresa, y que se celebrará el lunes de la próxima semana.

“No es una Asamblea Ordinaria como la que se suele hacer en abril para aprobar los balances. Sería una reunión extraordinaria. Se decidió el lunes de la semana pasada. Se van a definir cosas muy importantes”, avisa a Infobae una alta fuente al tanto de estos movimientos internos.

Entre los asuntos a tratar estaría la continuidad de Demián Reidel como presidente de la compañía. “Van a cambiar el Directorio”, aseguró un empleado de la compañía. Algunos hablan de que las remociones

Nucleoeléctrica Argentina es una sociedad anónima pero su capital social accionario se encuentra distribuido entre diferentes áreas estatales. El 79% pertenece al Ministerio de Economía de la Nación, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA). Es decir, queda en manos del mismo Gobierno cualquier cambio sustancial en la plana mayor de la compañía.

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica

Al menos por ahora, el Directorio está compuesto por Demian Reidel (Presidente), Guido Lavalle (Vicepresidente) y los directores titulares Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher.

“Aparentemente le pedirían sus pares a Reidel que presente la renuncia. Creen que es insostenible la situación”, afirma una fuente en extrema reserva.

En la Casa Rosada consideran que estos ruidos que se generaron en el último tiempo complican los planes de privatización que tiene Nucleoeléctrica, que es una de las ocho compañías que fueron dispuestas para ese proceso a través de la sanción de la Ley Bases. Para este caso en particular establecieron un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

Pero este es un eslabón clave de la política nuclear que se está elaborando en el sector ligado a Santiago Caputo, quien colocó en la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares a Federico Ramos Nápoli, expresidente de Dioxitek que está ligado a Las Fuerzas del Cielo. En esos temas también está interesado el Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, otro de los ideólogos de la comunicación libertaria.