Javier Milei fue invitado por Donald Trump a Washington para participar de una sesión de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza

La reunión está convocada para el 19 de febrero, adonde el presidente de Estados Unidos junto a otros 26 mandatarios intentarán avanzar en una hoja de ruta que permita estabilizar La Franja y terminar con Hamas

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump durante la firma de constitución de la Junta de la Paz, (Davos, Suiza)

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei fue invitado por Donald Trump a participar en la primera sesión formal de la Junta de la Paz que tratará la reconstrucción de Gaza.

La Casa Rosada ya ha sido informada de la invitación cursada por el presidente de los Estados Unidos, y es muy probable que Milei participe de las deliberaciones que fueron convocadas para el 19 de febrero.

Además de Milei, Trump remitió invitaciones a otros 26 líderes mundiales que integran el board de la Junta. Si finalmente ratifica su presencia, Milei compartirá idéntico escenario con el emir de Qatar, el presidente de Paraguay y el primer ministro de Turquía, entre otros jefes de Estado.

Los países más poderosos de Europa -Alemania, Francia, Reino Unido- rechazaron la creación de este organismo alegando que sus intenciones geopolíticas se solapan con las facultades institucionales del Consejo de Seguridad de la ONU.

Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel- aceptó integrar la Junta pese a la presencia de Turquía y Qatar, dos países que actúan en tándem para proteger a Hamas y condenar al gobierno de Jerusalén.

El 18 de febrero, Netanyahu tiene una cita con Trump en la Casa Blanca para tratar un eventual acuerdo con Irán. En Israel aseguraron a Infobae que “no habría que descartar” una reunión entre Milei y Netanyahu, si finalmente coinciden sus agendas en DC.

Los dos jefes de Estado fueron invitados a la reunión de la Junta de la Paz, que sesionará el 19 de febrero.

Milei y Netanyahu durante su
Milei y Netanyahu durante su última reunión, (New York, Estados Unidos)

La invitación de Milei a la primera sesión de la Junta ratifica la fortaleza de la alianza geopolítica que une a la Argentina con Estados Unidos.

En menos de una semana, el canciller Pablo Quirno firmó el tratado bilateral de minerales críticos y el acuerdo comercial con la administración republicana. Y ahora se suma la posible visita de Milei en respuesta al gesto político de Trump.

El Presidente siempre ha defendido a Israel frente a las constantes críticas globales por su decisión de entrar a Gaza como consecuencia del ataque terrorista perpetrado por Hamas en octubre de 2023.

Esta línea de acción diplomática, reconocida por Trump y Netanyahu, decantó en la incorporación de la Argentina en la Junta de Paz.

El 19 de febrero, Trump iniciará una discusión a fondo para definir la hoja de ruta que permita reconstruir Gaza y terminar con las operaciones terroristas de Hamas.

La Franja de Gaza está
La Franja de Gaza está destruida y todavía actúan brigadas terroristas que responden a Hamas

El plan para Gaza que aprobó Trump es liderado por Jared Kushner -yerno del Presidente de Estados Unidos- y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Kushner y Witkoff negociaron con Israel y Qatar -representante de Hamas- un plan de paz de 20 puntos que iniciaba con la liberación de todos los rehenes secuestrados en la Franja -vivos y muertos-, y continuaba con la reconstrucción de Gaza.

EEUU presentó como se verá la Franja de Gaza tras su reconstrucción

El proyecto Kushner-Witkoff se articula en torno a cuatro ejes principales: transformación económica, reconstrucción por fases, gobernanza y seguridad. Todas las etapas serán supervisadas por la Junta de la Paz.

Entre las metas financieras, el plan aspira a elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de Gaza a más de USD10.000 millones y aumentar el ingreso promedio anual por hogar a USD13.000, en la próxima década.

Para lograrlo, la Junta estima una inversión inicial de USD25.000 millones destinados a infraestructura y servicios públicos modernos, así como la conversión de Gaza en un centro económico regional para el año 2035.

La hoja de ruta para
La hoja de ruta para Gaza que Estados Unidos presentó en Davos, (Suiza)

El proyecto para Gaza enfrenta ciertos obstáculos: la resistencia de Hamas a abandonar la Franja y el cuestionamiento de Israel respecto a la presencia de representantes de Turquía y Qatar en el subcomité de la Junta que controlará todas las etapas de la reconstrucción.

En la reunión que mantendrán en el Salón Oval, Trump intentará aplacar los reparos de Netanyahu, que considera a Turquía y Qatar sus principales enemigos en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos asume que el cónclave del 19 de febrero será exploratorio para acercar a las partes y avanzar en la hoja de ruta. Cada mandatario invitado fijará su posición sobre el tema, y al cierre habrá una declaración final.

El formato previsto se parecerá a una cumbre del G20, y es poco probable que Trump conceda entrevistas individuales a cada uno de los mandatarios invitados a la primera reunión formal de la Junta de la Paz.

