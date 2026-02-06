Política

El Gobierno busca apurar los plazos, pero la reforma laboral podría aprobarse después de las extraordinarias

El oficialismo encuentra dificultades por cuestiones reglamentarias y los feriados. Lo mismo sucedería con la baja de edad de imputabilidad. El Presidente no contaría con las leyes para su discurso del 1 de marzo

Javier Milei en el Congreso
Javier Milei en el Congreso por el 1 de marzo (AFP)

El cronograma que fijó el Gobierno para las sesiones extraordinarias, con el objetivo de aprobar la reforma laboral y la modificación de la Ley Penal Juvenil, se encuentra con una serie de inconvenientes que generan dudas sobre la posibilidad de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con ambos proyectos sancionados.

Según lo previsto, el Senado tratará en el recinto el miércoles 11 de febrero la reforma laboral, con la intención —al menos del oficialismo— de otorgarle media sanción. En la Cámara de Diputados, los legisladores de LLA tienen previsto sesionar el jueves 12 de febrero para debatir la ley que reduce la edad de imputabilidad.

Con esas fechas en consideración, comienzan a ajustarse los tiempos en ambas cámaras para debatir en comisión y tratar los proyectos antes del 27 de febrero, fecha en la que el Decreto 24/2026 estableció el fin del período de extraordinarias. Sin embargo, el problema que enfrenta el oficialismo está relacionado con los reglamentos de ambas cámaras y, además, con el Carnaval 2026.

Respecto a la reforma laboral, la senadora Patricia Bullrich anticipó que el proyecto sufrirá modificaciones y que estas se realizarán en el recinto. Si se aprueba, el texto deberá ser revisado por los departamentos de Legal y Técnica de la Cámara Alta antes de ser girado a Diputados. “Si todo sale bien, este trabajo no lleva menos de 48 horas. Y eso considerando que Victoria Villarruel le imprima celeridad y que estén todos los empleados, sin ausencias por vacaciones“, explicó una fuente libertaria a Infobae.

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

En ese contexto, el proyecto podría enviarse recién el lunes 16 de febrero, que es feriado de Carnaval, lo mismo que el martes 17, por lo que recién llegaría a Diputados el miércoles 18 de febrero.

Aunque el reglamento en la Cámara Baja permite dictaminar e ir al recinto en la misma jornada —en el Senado debe transcurrir una semana—, también establece que en extraordinarias los diputados deben emitir dictamen diez días antes del cierre de las mismas, por lo que el miércoles 18 de febrero sería la última fecha autorizada. “Es poco probable que haya actividad ese día por las dificultades habituales para conseguir vuelos después de los feriados“, reconocieron en el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem.

“Se está evaluando emitir un decreto para extender las extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que permitiría dictaminar el 19, pero quizás sea necesario esperar hasta la primera semana de marzo”, explicó la misma fuente, en relación a la posibilidad de que la reforma laboral se trate en sesiones ordinarias.

Desde la oposición recordaron estas fechas al presidente de la Cámara durante la reunión de presidentes de bloque, advirtiendo lo poco probable que resulta debatir en un plenario de comisión y dictaminar en la misma jornada.

En el Senado ocurre algo similar, aunque la baja de la edad de imputabilidad, de aprobarse en Diputados, tendría más posibilidades de un trámite ágil en las comisiones de la Cámara Alta. “Acá va a ser rápido el debate en comisión, pero entre los feriados de Carnaval y el reglamento que exige siete días entre el dictamen y su tratamiento en el recinto, se complica que pueda aprobarse antes del cierre de las extraordinarias”.

Aun si el Ejecutivo extiende las extraordinarias hasta el 28 de febrero, los legisladores consideran poco probable que Milei pueda dar su discurso de apertura del 144° Período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación con ambos proyectos completamente sancionados.

