El Gobierno lanzó una cuenta en X para desmentir lo que considera fake news

Se trata de una iniciativa del Presidente que dependerá del equipo de Santiago Caputo. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información”, señalaron desde Casa Rosada

“Sólo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, afirmaron desde el Gobierno

Embarcado en la batalla cultural, el Gobierno nacional lanzó este jueves una cuenta en la red social X para desmentir de manera oficial lo que considera fake news, a la que bautizó como Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.

Según se informó oficialmente, la cuenta fue impulsada por pedido expreso del presidente Javier Milei. Al igual que la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el nuevo usuario depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, hombre del ala del asesor presidencial Santiago Caputo y conocido en las plataformas virtuales por el seudónimo Juan Doe.

Con la iniciativa, el Poder Ejecutivo se propone “desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de la casta política”. “Sólo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, afirmaron desde el Gobierno.

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, deslizaron.

La Oficina de Respuesta Oficial de Argentina fue creada por pedido de Javier Milei

En el último mes, el asesor presidencial realizó varios posteos alusivos en su cuenta en X a gestiones reservadas que estaría llevando a cabo el Poder Ejecutivo. “Hace tres días escribí sobre lo admirable de ciertos medios americanos que se negaron a publicar la información sobre la operación americana en Venezuela y hoy nos desayunamos con una nota en un medio argentino hablando de supuestas tratativas confidenciales para liberar a Nahuel Gallo, detenido-desaparecido en Venezuela por el régimen del narcoterrorista de Maduro. Todo dicho”, publicó a principios de enero.

Con un tenor similar y parte de la misma política comunicacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó en sus redes sociales que, hace un año, desde la Casa Rosada se eliminó la “Dirección Nacional de Pauta Oficial”, a la que consideró como “una estafa a los contribuyentes puesta al servicio de la vieja política”. Se trata de la medida que cortó el financiamiento de las campañas de interés público que habitualmente realizaba el Poder Ejecutivo en gobiernos anteriores, como la difusión de trámites, campañas de salud y otros temas de relevancia para la ciudadanía.

El asesor presidencial Santiago Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, señalaron desde el Gobierno sobre la creación de la nueva cuenta.

Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, concluye el primer mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.

