ADEPA cuestionó a la cuenta de X que lanzó el Gobierno para desmentir lo que consideran fake news

ADEPA cuestionó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina que lanzó el Gobierno (Adrián Escandar)

Luego de que el Gobierno hiciera oficial la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionaron a la cuenta de X que se dedicará a desmentir lo que desde Casa Rosada consideren como fake news.

A través de un comunicado, el organismo manifestó su “inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso” que puede tener el nuevo organismo que avalaron desde el Poder Ejecutivo. La medida fue impulsada por pedido expreso del presidente Javier Milei. Al igual que la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el nuevo usuario depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, hombre del ala del asesor presidencial Santiago Caputo y conocido en las plataformas virtuales por el seudónimo Juan Doe.

Con la iniciativa, el Poder Ejecutivo se propone “desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de la casta política”. “Sólo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, afirmaron desde el Gobierno.

En ese sentido, desde Asociación sostuvieron: “En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.

Y continuaron: "El proclamado objetivo de ‘desmentir’, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces. Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública“.

El organismo de entidades periodísticas enfatizó que “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.

“Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de ‘operaciones de los medios’, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales", añadieron en el comunicado.

En tanto, sumaron: “El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.

Por último, completaron: “Los medios de comunicación, como actores centenarios de la vida democrática, cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico”.

Cómo funcionará la cuenta de X para desmentir fake news

El anuncio de la apertura de este espacio que manejará la Dirección Nacional de Comunicación Digital que se realizó este jueves tiene como objetivo “desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de la casta política”. “Sólo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, afirmaron desde el Gobierno.

La Oficina de Respuesta Oficial de Argentina fue creada para desmentir activamente la desinformación y exponer operaciones mediáticas y políticas, buscando fortalecer la democracia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, deslizaron.

En el último mes, el asesor presidencial realizó varios posteos alusivos en su cuenta en X a gestiones reservadas que estaría llevando a cabo el Poder Ejecutivo. “Hace tres días escribí sobre lo admirable de ciertos medios americanos que se negaron a publicar la información sobre la operación americana en Venezuela y hoy nos desayunamos con una nota en un medio argentino hablando de supuestas tratativas confidenciales para liberar a Nahuel Gallo, detenido-desaparecido en Venezuela por el régimen del narcoterrorista de Maduro. Todo dicho”, publicó a principios de enero.

Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, es quien estará al frente de la Oficina de Respuesta Oficial

Con un tenor similar y parte de la misma política comunicacional, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recordó en sus redes sociales que, hace un año, desde la Casa Rosada se eliminó la “Dirección Nacional de Pauta Oficial”, a la que consideró como “una estafa a los contribuyentes puesta al servicio de la vieja política”. Se trata de la medida que cortó el financiamiento de las campañas de interés público que habitualmente realizaba el Poder Ejecutivo en gobiernos anteriores, como la difusión de trámites, campañas de salud y otros temas de relevancia para la ciudadanía.

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, señalaron desde el Gobierno sobre la creación de la nueva cuenta.

“Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, concluye el primer mensaje de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina.