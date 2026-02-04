La Libertad Avanza llamará a sesión la semana que viene en Diputados para aprobar la baja de la edad de imputabilidad

Cámara de Diputados

El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocará a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados para tratar el Régimen Penal Juvenil, que tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad.

Un día antes, el miércoles, será el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictámen. El despacho que el oficialismo había conseguido el año pasado perdió estado parlamentario por lo que el trámite formal debe realizarse otra vez, pero fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos”.

Si bien el proyecto original impulsado por Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, el año pasado bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para poner el límite en 14 años. Tal como adelantó Infobae, el PRO y la UCR ya adelantaron que sostendrán esta postura.

Por otro lado, también había reducido de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado el año pasado pero finalmente el oficialismo nunca lo llevó al recinto.

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

La novedad trascendió tras un reunión entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y los jefes de bloque. Estuvieron presentes Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, del PRO; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Breman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

Tras el encuentro, uno de los aliados del Gobierno reveló que el “único agregado” que sufrirá el proyecto es un apartado presupuestario a raíz de los reclamos de las provincias. Los gobernadores planteaban que el gasto extra que implica la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sea costeado por Nación. La Casa Rosada se comprometió a habilitar que las provincias hagan convenios con Nación para saldar la diferencia.

Ante la consulta de Infobae, los bloques aliados descontaron que el oficialismo conseguirá los votos para avanzar con la media sanción. “El año pasado sacaron el dictámen de mayoría cuando eran minoría, ahora que son la primera mayoría todo indica que será más fácil”, explicaron.

Noticia en desarrollo