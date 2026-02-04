Ingresó el pedido de sesión y el Senado debatirá el próximo miércoles la reforma laboral

Patricia Bullrich y Eduardo Vischi, tras la reunión por la reforma laboral en el Senado

El bloque de senadores de La Libertad Avanza oficializó esta mañana el pedido a sesión para tratar en el recinto el miércoles de la semana que viene el proyecto de ley de reforma laboral. El pedido de sesión lleva la firma de la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, de Luis Juez, de Juntos por el Cambio, del titular del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, de Carlos Espínola del bloque Provincias Unidas, Enrique Martín Goerling Lara del bloque PRO y Beatriz ávila de Juntos por el Cambio; lo que demuestra algo que adelantó ayer la ex ministra de Seguridad y es que el oficialismo confía en tener los votos necesarios para poder avanzar con la media sanción.

Aunque el pedido tiene fecha, no se estableció la hora en la que se dará inicio a la sesión, pero se estima que será alrededor del mediodía como es uso y costumbre en la Cámara Alta. Por el lado del peronismo se especulaba con alrededor de "entre 10 y 15 senadores que aún no definieron“. Aunque no deslizan los nombres, se especula que hay propios y ajenos, en especial, los sectores que del bloque Convicción Federal que integran el interbloque del PJ. Las miradas se posan en la senadora Carolina Moisés de Jujuy, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán. Moisés viene enfrentada con la conducción del bloque y el PJ de su provincia acaba de ser intervenido y se especulaba con una posible expulsión. En el caso de Andrada y Mendoza, sus gobernadores se mostraron permeables a los pedidos de acompañamiento de la Casa Rosada.

La jefa libertaria en el Senado se reunió ayer por la tarde con sus pares dialoguistas y ya había confirmado que el miércoles de la semana próxima habrá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10. “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa, más allá de que no todos se ubican en esa misma sintonía. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

Convocatoria a sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero por la Reforma Laboral

También participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. Del lado de silvestres provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano. “Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció Vischi al término del encuentro de ayer en el Senado de la Nación.

El bloque del peronismo en el Senado está trabajando en una estrategia conjunta con sus pares de Diputados, pero el clima no parece ser el mejor. "No sabemos cuáles son los cambios que están negociando por lo que si sigue así, nos enteraremos en el recinto“, señaló un senador K al tanto que sigue de cerca el tema.