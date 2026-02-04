El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras el fallo de la Justicia

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata (AP)

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida, firmada por Javier Milei, responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto. Aunque estos interrogantes aún no han sido resueltos, el juez fijo un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno reglamente la ley.

El decreto firmado por Javier Milei responde a la sentencia del Juzgado Federal de Campana, que declaró inválida la suspensión de la ley (AFP)

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto 84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, la norma dispone que es necesario prevenir lasuperposición con otros beneficios previsionales, la coordinación con políticas de inclusión laboral y la realización de auditorías periódicas. Tanto la Secretaría como el Consejo Federal serán responsables de la fiscalización.

El decreto, rubricado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.

Designaron a tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad

Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área de discapacidad, estructura central del Ministerio de Salud. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El cargo más alto recayó en el doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. Esta secretaría funciona dentro del Ministerio de Salud y tiene a su cargo la coordinación de políticas públicas sobre personas con discapacidad, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.

Alejandro Vilches, médico sanitarista, había sido designado como interventor de la Agencia de Discapacidad en agosto de 2025

Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano. Su área se ocupa de la implementación de normativas, validación de certificaciones y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector. Esto implica supervisar cómo se otorgan los certificados de discapacidad y garantizar que los procesos tengan respaldo legal y técnico.

El abogado Esteban Rafael Giler será el responsable de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. En esta posición, tendrá como principal función facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo para personas con discapacidad. La subsecretaría articula con organismos públicos y privados, y se dedica a eliminar barreras en ámbitos esenciales como la salud, la educación y el transporte.

Alejandro Vilches, el flamante secretario Nacional de Discapacidad, había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025. El Gobierno designó tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por los sobreprecios.

La tarea inicial de Vilches fue la realización de una auditoría profunda del área, con el propósito de depurar el sistema y garantizar que los beneficios se otorguen con criterios estrictos de Justicia.

En cuanto a la trayectoria de Vilches, su perfil combina experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud. Se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y fue responsable de la supervisión del reciente examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Aquella instancia le valió visibilidad pública tras detectar irregularidades en los puntajes, con un inusual aumento de calificaciones altas, lo que dio lugar a una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y la implementación de procedimientos de control más rigurosos.

Vilches tuvo protagonismo durante la repetición del examen de residencias médicas, tras las denuncias de irregularidades

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cursó estudios de especialización tanto en gestión de sistemas de salud públicos como privados. En el ámbito estatal, fue asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y ocupó jefaturas en áreas técnicas de la Armada Argentina. Sumó experiencia como director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y como asesor en comisiones de salud de la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.

En el sistema solidario, dirigió equipos médicos en obras sociales tan diversas como las del personal de las industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de la Industria del Cuero. También cumplió funciones de intervención federal en la obra social del sector de las comunicaciones. A nivel académico, desarrolló actividad docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictando cursos de auditoría médica y participando en la maestría en gestión de salud, así como en la especialización en estudios sociales de la discapacidad.