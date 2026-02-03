Política

La Casa Rosada busca desactivar una reunión clave de los gobernadores por los cambios en Ganancias

Un grupo de mandatarios convocó a un encuentro para analizar el proyecto de la reforma laboral, pero los aliados de la Casa Rosada no definieron todavía si asistir y el cónclave peligra

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem

El Gobierno continúa esta semana con las negociaciones para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en agenda, en medio de los avances de la oposición para frenarlas y a la expectativa de un posible encuentro de las provincias que podría marcar el desarrollo del tramo final de las conversaciones.

Los mandatarios locales le vienen reclamando a la Casa Rosada algún tipo de medida para paliar la caída en las recaudaciones que implicaría especialmente el capítulo fiscal de la reforma laboral.

Los dirigentes se mostraron preocupados por la reducción de las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias, aunque tímidamente, ya que no condicionaron en ningún momento su apoyo a la iniciativa.

En este escenario, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para el próximo miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Gobernadores en el CFI

El pedido de encuentro fue confirmado por los administradores del organismo, que ya tienen reservado para esa fecha el edificio ubicado sobre la calle Azopardo al 750, en el barrio porteño de San Telmo.

Normalmente, este tipo de eventos se hace en la sede que la entidad tiene en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, pero ese lugar se encuentra desde hace algunos meses en refacción.

Los mandatarios provinciales tienen previsto juntarse para debatir en persona los detalles de los proyectos que el presidente Javier Milei envió para su tratamiento en estas sesiones extraordinarias, principalmente el laboral.

Sin embargo, en las últimas horas la reunión, que nunca fue anunciada formalmente, corría riesgo de caerse, ya que muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir.

Tal es el caso, por ejemplo, de los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En tanto, otros líderes regionales más independientes, como Raúl Jalil, de Catamarca, u Osvaldo Jaldo, de Tucumán, se encontraban analizando qué hacer si es que el encuentro finalmente se realiza.

Los aliados al Gobierno no asistirán al encuentro

Incluso algunos mandatarios que por momentos son más duros, como el cordobés Martín Llaryora o el santafecino Maximiliano Pullaro, desconocían la convocatoria, que comenzó a planificarse la semana pasada, justo antes de que iniciaran las sesiones extraordinarias.

Por su parte, los referentes del oficialismo siguen con las gestiones para intentar garantizarse los votos que necesitan para que tanto la reforma laboral como e resto de las iniciativas sean sancionadas.

En este sentido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes una charla junto a otros espacios cercanos en el salón que tiene la bancada de la UCR en el recinto.

Asimismo, el miércoles mismo se llevará adelante una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que también integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó días atrás un integrante del oficialismo.

Si no hay cambio de planes, este encuentro se daría prácticamente en simultáneo con el que estarán haciendo en el CFI los gobernadores más opositores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), quien busca quedar al frente del PJ bonaerense en las elecciones partidarias del 15 de marzo.

De todas formas, en la Casa Rosada confiaban en que tenían el apoyo suficiente como para aprobar la reforma laboral, incluso con el rechazo de todo el peronismo, que además está molesto por el reparto de los lugares en las comisiones.

Tal como precisó este medio, del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los espacios que componen el recinto el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de los diputados que integrarán tres comisiones encargadas de debatir los proyectos que enviará el Ejecutivo.

Se trata de las de Relaciones Internacionales - Mercosur, que analizará el acuerdo con la Unión Europea; la de Justicia y la de Familia, que debatirán el Régimen Penal Juvenil.

