LLA llamó a conformar comisiones por la ley Penal Juvenil, pero ve pocas chances de que se trate en extraordinarias

Martín Menem solicitó a los bloques los nombres de los diputados que irán a las comisiones

Comenzaron las sesiones extraordinarias en medio de una pasividad casi absoluta por parte de todos los sectores que conforman el Congreso. El Gobierno avanza casi exclusivamente con la reforma laboral en el Senado y el debate se centra principalmente en el artículo 191 del proyecto, que establece una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas. Sobre los cambios en el mundo laboral, apenas hay comentarios. Ni el sector libertario ni el peronismo, que en este caso espera los movimientos de La Libertad Avanza, se han pronunciado.

En principio, la jefa del bloque de LLA en el Senado tiene previsto para mañana un encuentro con el bloque de la UCR para avanzar en la búsqueda de votos que le permitan llevar el proyecto al recinto la semana próxima, preferentemente el 11 de febrero. En la Cámara de Diputados el escenario es similar. Luego de un enero casi sin noticias, reuniones ni encuentros, la Cámara baja retoma hoy las actividades con un llamado a los bloques para el armado de nuevas comisiones.

Según explicaron fuentes del Palacio Legislativo, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los bloques el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de las diputadas y los diputados que integrarán dos comisiones encargadas de debatir los proyectos que envíe el Ejecutivo.

El jueves es la fecha en la que la presidencia de la Cámara recibirá el listado de los representantes de tres comisiones. La primera será la de Relaciones Internacionales - Mercosur, la segunda la de Justicia y la tercera la de Familia. En el caso de la primera, se deja entrever la decisión del oficialismo de iniciar el debate sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las otras dos están vinculadas a las comisiones necesarias para debatir la reforma de la Ley Penal Juvenil.

Patricia Bullrich se reunió con la familia de Jeremías Monzón

“La presidencia pidió el listado a los bloques, pero en ninguno de los dos casos están los proyectos”, explicó un diputado de la oposición. “Además, con los plazos establecidos, es poco probable que ambos temas lleguen al recinto”, advirtió.

En el caso de la comisión de Justicia, quedaría a cargo del libertario Sebastián Pareja, y para Familia, la presidencia recaería en Provincias Unidas o en la Unión Cívica Radical.

El cronograma que circula entre los legisladores indica que la próxima semana, entre martes y miércoles, se conformarían las comisiones con la elección de sus autoridades y, si llegan los proyectos, se darían los primeros pasos del debate. La semana siguiente es poco probable que puedan reunirse las comisiones, ya que lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero son feriados por Carnaval, por lo que sólo quedaría una semana de febrero para dictaminar los proyectos.

Aunque el reglamento de Diputados establece que se puede ir al recinto el mismo día del dictamen, los legisladores consideran poco probable que durante la última semana de las sesiones extraordinarias se logre una media sanción. “No sabemos cómo serán los proyectos. En el caso de la Ley Penal Juvenil, si se respeta el consenso alcanzado el año pasado, tiene chances. Si envían otra cosa, va a ser muy difícil que prospere”, agregaron desde uno de los bloques de la oposición, que adelantaron que, en ese escenario, acompañarían en general el proyecto y presentarían modificaciones.

Este último punto es el que evalúa el oficialismo respecto a la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto que obtuvo dictamen durante 2025 —y que perdió estado parlamentario— establecía bajar de 16 a 14 años la edad. Aunque el oficialismo, a través de Patricia Bullrich, anunció que en esta ocasión pretende insistir con la baja a 13 años, los diputados esperan definiciones y los operadores parlamentarios del oficialismo ya anticiparon que tiene pocas chances de prosperar.