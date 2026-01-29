El caso por el que Pullaro pide la baja en la edad de imputabilidad: “Un chico de 13 años con 5 asesinatos, ¿qué hacemos?”

El gobernador Maximiliano Pullaro plantea la urgencia de revisar la edad de imputabilidad de menores ante el aumento de delitos graves en Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abrió las puertas de su despacho en Rosario para exponer su posición sobre la baja en la edad de imputabilidad de menores, una cuestión que, según remarcó, excede el simple debate sobre números y exige una mirada integral desde el Estado.

En una charla con Infobae, Pullaro relató que su experiencia previa como ministro de Seguridad lo llevó a enfrentarse con situaciones límite: “Como ministro de Seguridad tuve el caso de un chico de 13 años que tenía en su haber cinco asesinatos”, expresó. La mención de este antecedente sirvió como punto de partida para explicar por qué considera urgente revisar la legislación actual y pensar respuestas que combinen justicia con protección social.

El gobernador fue enfático al señalar que la discusión sobre la edad legal para imputar a menores por delitos graves debe ir acompañada de políticas públicas que contemplen la prevención y el acompañamiento de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. “Si querés no discutamos la edad, sí qué hacemos con los inimputables, qué hacemos desde el Estado para proteger a la sociedad”, afirmó. En esa línea, Pullaro apuntó a la necesidad de que la respuesta oficial no se limite a sanciones, sino que también incluya dispositivos de resguardo y oportunidades para quienes quedan fuera del sistema penal por su edad, pero cuyos actos demuestran un riesgo real para el entorno.

El mandatario provincial remarcó que el abordaje de la criminalidad juvenil no puede prescindir de la inclusión social y la prevención. Puso el foco en el plan Nueva Oportunidad, que trabaja con 26 mil chicos identificados como vulnerables a la captación por parte de organizaciones delictivas. “Para evitar que las organizaciones criminales coopten a los chicos tenemos el plan Nueva Oportunidad, allí hay 26 mil chicos a quienes vamos a buscar uno por uno a la casa y los becamos”, explicó.

Pullaro advierte que la discusión sobre delitos juveniles debe ir acompañada de políticas públicas que incluyan prevención y acompañamiento estatal

Durante la entrevista con Infobae, Pullaro también se refirió a la agenda internacional de la provincia y la potencial llegada de inversiones extranjeras. Relató que recibió al embajador chino Wang Wei y lo vinculó con empresarios locales, mostrando apertura para proyectos que generen empleo. “Si nos traen inversiones y nos generan 500 puestos de trabajo le abrimos las puertas”, señaló, diferenciando el enfoque proactivo de Santa Fe en la búsqueda de oportunidades para el desarrollo económico.

El gobernador mostró su entusiasmo por el nuevo Puerto Ocampo en Villa Ocampo, infraestructura que, a pesar de contar con 35 pies naturales, comenzará a operar como un puerto barcacero mientras se definen cuestiones vinculadas a la Hidrovía. Pullaro considera que este tipo de obras puede tener un impacto relevante en la economía regional y la integración logística de la provincia.

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral y el capítulo vinculado al impuesto a las Ganancias, Pullaro evitó posiciones tajantes. “No estoy en contra de la rebaja del 3% (de Ganancias) que el proyecto de Modernización Laboral plantea. Aunque esta rebaja representa para nosotros $100 mil millones. Pero si beneficia a las pymes, estoy de acuerdo”, sostuvo. Sin embargo, se mostró cauto al analizar si la medida podría traducirse en creación de empleo: “Creo que para algunas pymes puede ayudar a crear empleo”, admitió, explicitando las dudas que todavía persisten en la administración provincial respecto al impacto real de la iniciativa.

Respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Pullaro manifestó reservas y aclaró que el gobierno provincial sigue estudiando su implementación. “Tengo dudas sobre esto, lo estamos viendo”, dijo sobre el mecanismo, subrayando la inquietud acerca de eventuales negocios financieros asociados al fondo. La postura del mandatario refleja el clima de análisis y prudencia con el que se observan las reformas impulsadas a nivel nacional desde las provincias.

En el plano político, Pullaro también se refirió a la situación de Provincias Unidas y al futuro electoral en Santa Fe. Sostuvo que será necesario encontrar un gobernador que quiera competir a nivel nacional en 2027 y mencionó a Ignacio “Nacho” Torres (gobernador de Chubut) como un posible candidato. Acerca de su propio futuro político y los potenciales candidatos a senadores nacionales en 2027, incluyó en la nómina a Carolina Losada, Clara García y a sí mismo.