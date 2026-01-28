Política

Marcha de jubilados en el Congreso: la protesta se repitió con tensión y un fuerte operativo

Los manifestantes y la policía volvieron protagonizar tensos cruces que incluyeron empujones y gases. Adentro del Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich mantuvo reuniones por la reforma laboral

Guardar
La manifestación de cada miércoles registró nuevamente momentos de tensión. Patricia Bullrich se encontraba en el Senado manteniendo reuniones por la reforma laboral

Una nueva jornada de protestas de jubilados frente al Congreso de la Nación generó momentos de tensión y un fuerte despliegue policial en la ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó la presencia de la Policía Federal y la de la Ciudad. Los manifestantes, que volvieron a congregarse en reclamo por mejoras en sus haberes y condiciones de vida, se encontraron, una vez más, con una respuesta policial que derivó en empujones y el uso de gases, esta vez en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, a metros del Congreso Nacional.

Según declaraciones recogidas por los móviles de televisión en el lugar, el roce esta vez comenzó cuando un grupo de jubilados intentó acceder al Congreso desde Callao y se topó con el cordón policial.

Mientras en las calles se desarrollaba la protesta, dentro del Palacio Legislativo la atención se centraba en las negociaciones por la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, sostenía reuniones diversos bloques parlamentarios con el objetivo de avanzar en la sanción del proyecto durante las sesiones extraordinarias de febrero. La presencia policial y el clima de tensión en las inmediaciones del Congreso contrastaron con la actividad reservada y los diálogos a puertas cerradas que tenían lugar en el Senado.

El operativo de seguridad fue dispuesto en distintos niveles. Según fuentes de la Policía de la Ciudad consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, los efectivos porteños se ubicaron en el segundo y tercer cordón del dispositivo, mientras que las fuerzas federales controlaron los accesos más próximos al Congreso. Este esquema buscó evitar incidentes mayores y proteger tanto a los manifestantes como a los funcionarios y legisladores que se encontraban en el recinto. La fuerte presencia policial, que incluyó vallas y vehículos oficiales, generó momentos de enfrentamiento con los manifestantes, quienes denunciaron el uso de gases y empujones durante la dispersión de algunos grupos.

Manifestantes denunciaron el uso de
Manifestantes denunciaron el uso de gases y empujones por parte de las fuerzas de seguridad durante la dispersión en las inmediaciones del Congreso

Dentro del Senado, Bullrich encabezó una serie de encuentros con referentes de distintas fuerzas políticas. Entre los presentes se encontraban Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Goerling del PRO, Flavia Royón de Primero los Salteños y Carlos Arce del Frente Renovador de la Concordia. El objetivo de la reunión fue negociar los apoyos necesarios para la reforma laboral, un proyecto que el oficialismo busca convertir en ley en las próximas semanas. El oficialismo pretende sancionar la iniciativa durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La reforma laboral se encuentra en el centro del debate político y parlamentario. El bloque radical, que se reunió de manera virtual la noche anterior, acordó solicitar cambios al dictamen que serán presentados formalmente a Bullrich. La cumbre, realizada desde las 14.30 en la oficina central del partido en el Palacio Legislativo, contó con la presencia de senadores del PRO y de representantes provinciales que el oficialismo necesita para garantizar el quorum. Entre las primeras en llegar estuvieron las senadoras Edith Terenzi (Chubut), Flavia Royón (Salta) y Beatríz ávila (Tucumán), quienes fueron recibidas por Vischi, anfitrión de la reunión.

Si bien la cita estaba prevista para las 15, Bullrich se presentó media hora antes, dando inicio a los intercambios informales antes de la discusión central. La mayoría de los legisladores radicales optó por mantener reserva sobre su postura definitiva hasta dialogar personalmente con Bullrich. Un senador consultado por Infobae sostuvo: “Si nos jugó bien y con respeto en diciembre, no hay apuro alguno y mejor hablarlo mañana”.

Mientras tanto, las movilizaciones de jubilados continúan en las inmediaciones del Congreso, reflejando el malestar de un sector que exige respuestas concretas a sus demandas.

Temas Relacionados

Reforma laboralPatricia BullrichCongreso de la NaciónCiudad de Buenos AiresJubiladosFuerzas federalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Inspectores de ARCA confirmaron que no existe el domicilio que presentó la AFA para mudar su sede a Pilar

El organismo notificó a la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia sobre inconsistencias en registros y exigió regularizar los datos. Esa dirección fue invocada para el cambio de juez de la causa que investiga la quinta de Villa Rosa

Inspectores de ARCA confirmaron que

La ministra de Seguridad criticó al gobierno de Kicillof y pidió una baja mayor de la edad de imputabilidad

Alejandra Monteoliva señaló que el diálogo institucional con la provincia de Buenos Aires es complejo porque está marcado por diferencias ideológicas

La ministra de Seguridad criticó

El día que Cristina Kirchner llevó el sable corvo de San Martín al Museo Histórico: ahora será enviado por Milei al Regimiento de Granaderos

El domingo 24 de mayo de 2015 la por entonces presidenta de la Nación depositó la reliquia histórica en un espacio vidriado de la institución estatal del barrio de San Telmo

El día que Cristina Kirchner

Incendios en Chubut: una tenue llovizna trajo alivio, pero el fuego avanza y ya consumió 40 mil hectáreas

Un leve descenso de la temperatura ralentizó el avance de las llamas, pero los dos incendios están activos. Ambos arrasaron vegetación nativa y bosques implantados

Incendios en Chubut: una tenue

Milei difundió una vieja escucha de CFK donde advertía que el futuro presidente no iba a poder pagar jubilaciones

El material corresponde a una grabación filtrada en 2018 y forma parte de una conversación privada de la expresidenta con Oscar Parrilli. “Perversión”, opinó el líder de La Libertad Avanza

Milei difundió una vieja escucha
DEPORTES
Faustino Oro cortó su racha

Faustino Oro cortó su racha negativa en Países Bajos: igualó con la tricampeona norteamericana Carissa Yip

Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

La AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes: los equipos que dominan el Top 5

Antes del esperado Racing-Rosario Central, Aldosivi iguala con Barracas Central

TELESHOW
Vacaciones de lujo en Dubai:

Vacaciones de lujo en Dubai: Sofía Zámolo combinó noches de glamour y días de playa

En medio de los rumores con Sofía Gala, Fito Páez lanzó el último videoclip de Novela, su más reciente álbum

La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Las tiernas palabras del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al imitar los apodos familiares: “Mi amor”

Bizarrap eligió la costa de Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano en la playa

INFOBAE AMÉRICA

Neil Young regala música a

Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para aliviar el estrés por la tensión política con EE.UU.

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

Rigoberta Menchú llama en Panamá a financiar la cultura y respetar la autoría comunitaria

Clínica especializada atenderá casos de lepra en Panamá

Orden, disciplina y valores: el papel clave de la familia en la formación escolar en El Salvador