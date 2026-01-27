Crisis en la yerba: productores amenazan con el desabastecimiento si no mejoran los precios de la materia prima

Productores yerbateros de Misiones vuelven a amenazar con el desabastecimiento si no mejoran los precios de la materia prima

Los productores yerbateros amenazaron con un desabastecimiento de yerba en reclamo con mejorar los precios de la materia prima. Así el reclamo que viene desde hace varios meses se formalizó en una asamblea realizada la semana pasada en Campo Viera, localidad ubicada en el centro de Misiones, a unos 135 km de Posadas. El reclamo fue que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) retome sus facultades regulatorias e intervenga en el mercado para subir el precio de la hoja verde.

La determinación se tomó por mayoría y contempla dos ejes centrales. El primero, emplazar al INYM a que convoque a una reunión para “definir el precio justo de la yerba mate verde”. El lapso otorgado a las autoridades del organismo es de 14 días, contados desde el pasado 23 de enero. El segundo es el freno a la recolección de materia prima.

“Se establece el cese de cosecha por tiempo indefinido hasta que no haya una respuesta concreta al petitorio de los productores relacionado con el precio de la hoja verde de la yerba mate”, consigna el acta de la reunión.

El reclamo de los productores

Desde diciembre a marzo, los productores realizan una cosecha menor denominada “zafriña”. La recolección fuerte de hojas comenzará en marzo y se extenderá a septiembre. A la materia prima se le debe realizar un proceso, que implica el secado y estacionamiento, antes de ser envasada y llevada a góndola.

La parálisis de la cosecha impactaría en una menor recolección. Y su efecto concreto en el mercado podría sentirse recién en al menos dos meses. Misiones produce el 70% de la yerba mate argentina.

Históricamente, el productor recibía alrededor de 50 centavos de dólar por kilo de materia prima. Al tipo de cambio actual, rondaría los $700. Sin embargo, hoy reciben entre $250 y $300, menos de la mitad.

Cuál es la perspectiva de la medida

La efectividad de la medida dependerá del nivel de adhesión. Y hay que señalar que, durante los últimos años, los productores no mostraron un frente unificado.

En la asamblea de Campo Viera estuvo presente la representante de la producción en el INYM, María Soledad Fracalossi. También participó Jorge Haddad, su suplente y uno de los fundadores del organismo a principios de siglo.

“No hay novedades respecto al precio. Nos gustaría poder decir lo contrario, pero no es así. Vinimos a dar la cara y a contar lo que pasa. Estamos con las manos atadas”, confesó Haddad.

Crece la incertidumbre en el sector yerbatero

El DNU 70/24 dictado por el presidente Javier Milei modificó la normativa del organismo de la yerba mate. Le quitó la facultad de mediar entre todos los eslabones de la cadena para establecer un precio regulado. La transformación equiparó al INYM con su homólogo del vino: un ente promotor.

Un grupo de productores mantuvo un escenario de protesta contra la medida. Hubo marchas, manifestaciones al costado de la ruta y hasta una actividad en Plaza de Mayo. Pero las decisiones de las autoridades nacionales no se revirtieron.

En paralelo, otro sector de la producción yerbatera respalda al Gobierno de Milei y avala las medidas que tomó para esta economía regional. De allí que La Libertad Avanza haya tenido tan buenos resultados electorales en zonas de productores durante las elecciones de octubre del 2025.

Cuál fue la reacción de las autoridades locales

Una vez que se conoció la decisión de los yerbateros, el presidente de la Legislatura unicameral, Sebastián Macías, convocó a una reunión extraordinaria. El legislador representa al oficialismo misionero, el Frente Renovador de la Concordia.

Durante la charla se analizó la “urgencia” que atraviesa la economía regional. La situación se calificó de “crisis”.

Advierten que podría haber desabastecimiento de yerba (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro se concretó el lunes 26. “El sector yerbatero se ha visto afectado por la desregulación del precio y otras medidas. Desde la Legislatura abordamos esta agenda (a fin de) abrir espacios de diálogos, que amplíen la propuesta para ser parte de las soluciones, con todos en la mesa”, detalló Macías.

A la convocatoria respondieron, además de los legisladores oficialistas, representantes de fuerzas opositoras como el Partido Agrario y Social (Pays), la UCR y el PRO. También estuvo el exdirigente policial Ramón Amarilla y Juan Ahumada, exintegrante del Partido Activar que respondía a Ramón Puerta. No se hicieron presentes los referentes de LLA.