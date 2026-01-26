El Gobierno define dos medidas clave en Seguridad y Defensa y se va otro funcionario de bajo perfil

Javier Milei posa junto a los integrantes de su gabinete

El Gobierno tiene previsto definir esta semana dos medidas clave: la reforma del IOSFA, la obra social de militares y policías, y el lanzamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Migratoria. Son iniciativas que se habían anunciado el año pasado, después de la renovación del Gabinete, post triunfo electoral, y que quedaron atrapadas en la burocracia y los detalles técnico-administrativos.

No son las únicas novedades que se producirán esta semana que comienza. El ex vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi -un “sobreviviente” que había llegado a la Casa Rosada de la mano del primer ministro coordinador, Nicolás Posse, en diciembre de 2023- dejará su cargo de director de YPF.

Rolandi (izquierda), junto a Guillermo Francos y Lule Menem

Su salida se suma a los nueve desplazamientos que por diversos motivos ocurrieron en los últimos días, que van desde el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, a tres funcionarios del área de Transporte, el titular del ENARGAS, Carlos Casares, dos gerentes de Nucleoélectrica, un funcionario de ARCA en Ezeiza, y el titular del Registro Nacional de las Personas, Pablo Luis Santos.

El apartamiento de Rolandi está previsto que se confirme en las próximas horas, según pudo saber Infobae. El ex funcionario nacional había recalado en el directorio de YPF con Guillermo Francos, cuando este renunció a la Jefatura de Gabinete. También se “llevó” a quien había sido su ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien preside La Libertad Avanza en Tucumán, y tiene buen vínculo con Karina Milei.

De acuerdo a la información que trascendió, la decisión de remover a “Cochi” Rolandi se tomó en lo más alto de la Casa Rosada. También está puesto el foco en ordenar el área de Parques Nacionales.

Todos los cambios buscan, de acuerdo con la información a la que accedió este medio, homogeneizar el funcionamiento del Gabinete, pero también se decidieron, como el caso de Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte, ante la irrupción de manejos poco claros.

Las próximas medidas

Javier Milei, el día que tomó juramento al teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, primer militar en el cargo en democracia

Pero más allá de los cambios y enroques en las segundas líneas del Gobierno, está previsto que esta semana se pongan en marcha dos medidas clave en el área de Defensa y de Seguridad. Según pudo confirmar Infobae, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial la reforma del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una de las prioridades que definió el teniente general Carlos Presti cuando asumió el ministerio castrense.

Se trata de una decisión que busca sanear la prestadora de servicios de salud, atravesada por un déficit crónico que complica la asistencia para cerca de 500 mil uniformados. De acuerdo a lo que ya está confirmado, el IOSFA -cuyo nombre puede cambiar- dejará de atender a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se enfocará en el personal activo y en retiro del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El teniente general Presti, que es atendido por esa obra social y conoce los problemas que atraviesa, estuvo trabajando con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y con la ministra Alejandra Monteoliva (Seguridad), y la decisión política ya se tomó. “La burocracia a veces demora más de lo que queremos las medidas, pero queremos solucionar de manera correcta este tema, es una prioridad y esperamos que (la resolución) salga esta semana”, confió a Infobae una fuente oficial.

Alejandra Monteoliva asumió en el Ministerio de Seguridad Nacional en reemplazo de Patricia Bullrich, actual presidenta de LLA en el Senado

La ministra Monteoliva no solo está involucrada en la resolución del tema IOSFA, sino que también está terminando de definir con el Gobierno la estructura, funciones y objetivos de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Migratoria, donde está previsto que sea designado Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia.

La ministra habló del tema este fin de semana y confirmó que será Valenzuela quien estará a cargo de este nuevo organismo, que tendrá más atribuciones: “Está pronto a salir el decreto de la conformación de la Agencia de Seguridad Migratoria. Migraciones ya pasó al ámbito del Ministerio, pero está pendiente la estructura, el decreto. La intención es que él se sume”.

Con la nueva agencia, el gobierno de Javier Milei no solo cambiará el nombre del área, sino que buscará hacer un cambio profundo en materia migratoria, con una mirada más restrictiva en su política, que no se agote en las tareas de control administrativo de fronteras. “Es parte de la batalla cultural, porque el kirchnerismo permitió el ingreso indiscriminado incluso de delincuentes. Eso se terminó”, explicó a este medio una fuente que estuvo trabajando en el diseño del nuevo organismo.