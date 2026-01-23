Política

La defensa del venezolano relacionado con el Tren de Aragua logró dilatar su expulsión del país

José Félix Peñalver Veliz fue detenido el pasado 20 de diciembre por Prefectura en el Puerto de Ituzaingó. Hace unas semanas fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad

El traslado de un integrante del Tren de Aragua a una cárcel de máxima seguridad

La defensa de José Félix Peñalver Veliz, el ciudadano venezolano vinculado al Tren de Aragua, interpuso un recurso y logró frenar, por ahora, su expulsión del país. El hombre de 35 años está vinculado a la organización criminal venezolana que fue declarada terrorista en Estados Unidos, Argentina y otros países.

En los hechos, el recurso interpuesto por Rosana Marini, la abogada asignada por el Ministerio Público de la Defensa, suspende la decisión de expulsar de la Argentina a Peñalver Veliz. La medida fue tomada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) el 23 de diciembre del año pasado, tres días después de su detención. Comprende además la prohibición de reingreso al país.

Una vez dictada la resolución había una ventana de 15 días para apelarla. Marini hizo uso de ese recurso. De esa manera, la decisión final sobre su expulsión se dilatará. Los pasos que siguen son administrativos y deberán realizarse ante Migraciones.

Mientras tanto, la DNM y la Fiscalía de Investigación y Litigio de Casos Complejos continúan trabajando para concretar la salida del miembro del Tren de Aragua. El organismo investigativo está a cargo de Tamara Pourcel. Junto a ella están los auxiliares fiscales Juan Martín Mariño Fages y Nicolás Marquevich

Quién es el venezolano detenido

Este es el video que grabó un delincuente venezolano, identificado como parte del Tren de Aragua, donde envía un mensaje de lealtad a su banda y amenaza a quienes considera farsantes en el mundo del crimen, poco antes de ser arrestado.

José Félix Peñalver Veliz se presenta a sí mismo como ex integrante de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Entre sus pertenencias, se encontró una credencial de tropa de la Compañía 4208 EMEA (Empaque, Mantenimiento y Entrega Aérea).

Se trata de una unidad encargada del entrenamiento y apoyo logístico para operaciones aéreas y paracaidismo. Está ubicada en el Estado Aragua, y forma parte de la estructura de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista.

Sus antecedentes son frondosos. En Venezuela, su prontuario marca registros por “porte, detención u ocultación de arma”, por un hecho de enero de 2012. Pero además posee historial policial por el delito de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013.

Según sus propias declaraciones, escapó de Venezuela en 2017. De forma ilegal, recorrió Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, manifestó.

Su paso por EEUU y la captura en Argentina

La detención del venezolano acusado

El 16 de junio de 2024 fue detenido en los Estados Unidos por carecer de documentación. Se le incautó un arma blanca. Había entrado por México. A las autoridades norteamericanas les dijo que estaba camino a Canadá y que allí residía con su novia.

Cuando se le hicieron los controles de rutina, se le detectaron más de 20 cicatrices en el cuerpo y una bala alojada en el abdomen. Se justificó alegando su condición de militar.

Los funcionarios del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional -Homeland Security Investigations (HSI)- detectaron también que presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes del Tren de Aragua.

A su vez, se descubrió que tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario. No se había presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

Permaneció detenido hasta su expulsión del territorio estadounidense en enero de 2025. Se lo consideró un riesgo para la seguridad pública.

En Argentina fue detectado por Prefectura en el Puerto de Ituzaingó, Corrientes, el 20 de diciembre de 2025. Había ingresado por un paso ilegal en Salta y pretendía ir por vía fluvial a Paraguay sin documentos. Alegó que se los habían robado. Fue detenido y puesto a disposición del juez federal Gustavo Fresneda.

A principios de enero se le dictó la prisión preventiva. Lo alojaron en un primer momento en las dependencias de Prefectura. Pero por su peligrosidad se lo trasladó, en medio de un fuerte operativo a cargo del Grupo Albatros, al penal federal de Marcos Paz. Se trata de una cárcel de máxima seguridad.

