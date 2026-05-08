Kicillof viaja a Córdoba y le hace un guiño al electorado más anti K del país, pero no se reunirá con Llaryora

Axel Kicillof hace un primer acercamiento al electorado cordobés a través de una actividad institucional en la provincia

Axel Kicillof viajará mañana temprano a Córdoba para encabezar una serie de actividades en la capital, La Falta y Cosquín. Será su primer arribo a la provincia en sus seis años y medio que lleva como gobernador de Buenos Aires. Una clara señal de que su desembarco tiene una intencionalidad política detrás de la agenda institucional dispuesta y la búsqueda de acercamiento a una dirigencia desconocida para el economista.

El mandatario bonaerense estará acompañado por los ministros Carlos Bianco (Jefe de Gabinete), Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo), Walter Correa (Trabajo) y Javier Rodríguez (Agricultura), quienes serán recibidos por el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, y el dirigente cordobés Carlos Caserio, el principal armador en Córdoba de su precandidatura presidencial.

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Kicillof no estará con ningún dirigente político de peso específico en el peronismo cordobés. El gobernador Martín Llaryora no lo recibirá, pero tampoco generará un escenario hostil en su contra. De hecho, ambos mantienen diálogos telefónicos frecuentes. Existe una buena relación que los une, más allá de que no estén trabajando en un armado político en conjunto en este momento. Hay una vida política más intensa y más trascendente detrás de las fotos y los símbolos.

Existe un acuerdo implícito de no agresión y de convivencia, más allá de las diferencias ideológicas. Llaryora, por el electorado que representa, no puede estar cerca de ninguna cara visible del kirchnerismo. Eso no quita que pueda mantener el diálogo abierto y evite confrontar con Kicillof.

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Carlos Caserio, histórico dirigente del peronismo cordobés, es uno de los principales armadores de Kicillof en la provincia

El mandatario cordobés no está en la provincia. Viajó a presenciar la 11° edición de la Expo San Juan Minera, adonde fueron otros gobernadores y también la primera línea del gobierno nacional, representada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Existe, incluso, un motivo real para aniquilar cualquier suspicacia maliciosa.

En la agenda del viernes Kicillof tiene tres paradas armadas. Lo primero que hará cuando ponga un pie en Córdoba es viajar hasta La Falta, a unos cuarenta y cinco minutos de distancia de la capital, para presenciar el Congreso del gremio de Sanidad, que conduce Daer. En el anfiteatro donde se arme el acto el ex secretario general de la CGT le va a dar un fuerte respaldo al camino que Kicillof está trazando en la construcción de su precandidatura presidencial y de un liderazgo nuevo dentro del peronismo.

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Daer está jugando fuerte en el armado político del Gobernador. Al mando de la secretaria de Interior de la CGT, tiene en su puesto institucional y gremial, la legitimación de sus movimientos por el país. Es uno de los sindicalistas de peso que está decidido a bancar el camino del economista rumbo al 2027 y una construcción donde el eje no sea Cristina Kirchner.

La segunda actividad será en Cosquín, donde mantendrá un encuentro con el intendente Raúl Cardinali, que es del espacio político de Caserio, una rama del peronismo que está alejada del oficialismo provincial. Allí firmarán un convenio turístico vinculado al histórico festival de folklore que tiene la ciudad y a las sedes que hay en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, no recibirá a Kicillof en la provincia. No habrá encuentro oficial

Luego, de regreso a La Falta, tendrá el encuentro más político de la jornada. Se verá con cerca de 60 secretarios generales de distintos gremios de la provincia. Será un primer acercamiento al sindicalismo cordobés, que tiene divisiones internas importantes. Ahí habrá un mensaje del Gobernador y la posibilidad de la dirigencia de percibir hacia dónde quiere ir Kicillof.

La última actividad será en Córdoba capital, más específicamente en la Universidad Tecnológica, donde presentará su último libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”. Serán un puñado de horas a toda velocidad en las que el gobernador bonaerense tendrá un primer cara a cara con la dirigencia de una parte del peronismo cordobés.

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Más allá de su agenda institucional, Kicillof tiene una misión política vinculada a su intención de ser candidato a presidente. Debe hacer pie en la segunda provincia más importante del país en términos electorales y ese es un trabajo que debe hacerse en forma progresiva, prolija y equilibrada. Es una provincia con un marcado perfil antikirchnerista, motivo por el que el desafío es más grande.

Una de las grandes dudas que existen en el peronismo, respecto al potencial de Kicillof como candidato presidencial, es su capacidad para poder conseguir apoyo electoral en el centro del país. Específicamente en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Cuatro lugares que, en la actualidad, no gobierna Unión por la Patria. En La Plata son cautos pero optimistas. Creen, según las encuestas que consumen, que el Gobernador tiene un buen punto de partida. Tiene capacidad de crecer.

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El gobernador bonaerense viajará a Córdoba junto a un grupo de ministros de su confianza (Aglaplata)

La clave para Kicillof será empezar a construir, lentamente, un diálogo con la sociedad cordobesa a través del programa económico y productivo que edifique junto a sus equipos técnicos. Los productores, de gran influencia en la economía cordobesa, buscan señales claras sobre la política de retenciones, biocombustibles y exportación. Además de la política tributaria y la mirada sobre el rol del campo.

En la Gobernación le sacan entidad política al viaje de este viernes. “Son actividades de gestión, no hay nada en especial”, indicaron. Además resaltaron que es un viaje “ecuménico”, en el que no habrá ningún encuentro con el oficialismo provincial. Kicillof tampoco se reunirá con la diputada Natalia De la Sota, la otra referente del peronismo cordobés que viene creciendo en influencia y expectativa. El Gobernador bajó una línea clara. Este año es de construcción política, el que viene será íntegramente electoral, de campaña fuerte. Quiere ajustar sus apariciones y sus mensajes al tiempo en que se vive y al contexto de las mayorías.

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