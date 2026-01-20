Política

Jorge Macri refuerza su agenda internacional para buscar inversiones y endurece el discurso a nivel local

El jefe de Gobierno porteño mantuvo una intensa actividad oficial en Madrid, España, a la que arribó el pasado sábado. Este martes se reunió con Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso recibió a Jorge Macri en Madrid

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo en Madrid un encuentro formal con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, con el objetivo de profundizar la cooperación institucional entre ambas administraciones y reforzar su agenda internacional. El mandatario porteño llegó a la capital española el pasado sábado con un abanico de posibles inversiones que presentó a un grupo de empresarios.

Jorge Macri ya piensa en su reelección y, en esta línea, planifica una ciudad de Buenos Aires enfocada en la gestión, sitiada de obras en 2026 que pueda capitalizar en 202. En la sede gubernamental de la calle Uspallata ya tienen en carpeta una grilla de anuncios, como la finalización de la cárcel de Marcos Paz, la modernización de la autopista de Dellepiane, iniciar los túneles para la Línea F de subte y nuevos vagones para las líneas A, C y B, avanzar con nuevos pasos bajo nivel, finalizar los 71 paradores del trambús, que cruza CABA de norte a sur, entre otros. Para ello, necesita inversiones.

Según informó el Gobierno porteño, Macri y Díaz Ayuso dialogaron sobre políticas de seguridad, planificación urbana y desarrollo institucional, haciendo hincapié en la importancia de propiciar el desarrollo económico y la generación de empleo en un marco de respeto por las instituciones. Ambos coincidieron en la necesidad de que los gobiernos subnacionales asuman un papel central en el desarrollo. Díaz Ayuso definió a Buenos Aires como una ciudad “linda” y “vibrante”, mientras que el mandatario porteño indicó que gobiernan “grandes ciudades que son el corazón económico, político y cultural de nuestros países”.

De izquierda a derecha: Fulvio Pompeo, Jorge Macri e Isabel Díaz Ayuso

“Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia. También una visión de respeto por el orden, la propiedad y la libertad individual de nuestros ciudadanos que seguiremos impulsando”, agregó Macri que, la semana pasada, antes de viajar a Europa, aseguró que no construirá más casas “nuevas y regaladas” en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue durante una reunión vecinos en Boedo. “Esa demanda es infinita, y hay más de 800 mil personas de clase media que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó; ahí también hay un derecho que ha sido violado”, destacó.

Este endurecimiento del discurso a nivel local, y según señalaron a Infobae desde la sede del gobierno porteño, se refuerza, entre otros puntos, con una política activa para evitar ocupaciones en predios e inmuebles.

Con relación a las actividades en España, Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de Buenos Aires, también integró la comitiva. La reunión con Díaz Ayuso se produjo antes de la 46ª Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrollará entre el 21 y el 25 de enero en IFEMA Madrid y representa el encuentro más relevante del sector en el ámbito iberoamericano. De acuerdo con la Comunidad de Madrid, fue la segunda ocasión en la que Macri y la dirigente política española dialogan tras la firma, en 2024, de un acuerdo de colaboración destinado a promover proyectos conjuntos y facilitar la inserción de empresas madrileñas en mercados internacionales.

Según la administración de Díaz Ayuso, que el pasado 8 de enero estuvo en la Argentina y se reunió con el presidente Javier Milei, cerca de 19.000 argentinos residen en la capital de España, algo que refuerza la relación bilateral desde una perspectiva social y cultural. A partir del convenio suscrito en la visita anterior, ambas partes avanzan en la apertura de mercados, la innovación y el apoyo al emprendimiento, áreas que buscan fortalecer en esta etapa.

En un encuentro con vecinos, Jorge Macri expone su plan de vivienda para la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que dejará de construir casas nuevas en villas y asentamientos para enfocarse en la clase media que paga alquiler.

En el ámbito económico, Macri se reunió con empresarios y dirigentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), acompañado por Pompeo, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico. Según el Gobierno porteño, la delegación presentó los programas de transformación urbana, desarrollo productivo e infraestructura que la ciudad impulsa para atraer inversiones. Las empresas manifestaron interés en explorar oportunidades y profundizar el vínculo estratégico con la capital argentina.

Marca país y el rol de PromArgentina

Más allá de esta presencia argentina en el evento internacional de turismo, en los próximos días tendrá lugar también en Madrid la feria Fusión Alimentos, donde la gastronomía argentina contará con un pabellón propio, de 100 metros cuadrados, del 26 al 28 de enero. De acuerdo con la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, se trata del primer involucramiento sectorial en el sector gastronómico internacional desde hace más de tres décadas. La iniciativa cuenta con apoyo de Marca País Argentina, la Embajada Argentina en Madrid y la Secretaría de Cultura de la Nación.

Según se informó, durante Madrid Fusión, chefs argentinos reconocidos realizarán exhibiciones, clases magistrales y degustaciones, con el objetivo de posicionar la cocina nacional en el escenario internacional. Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, destacó: “Es un hito fundamental acompañar a la gastronomía argentina como un activo relevante para el posicionamiento global del país”. En tanto, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, expresó: “La gastronomía argentina es mucho más que un producto de exportación: es una expresión concreta de nuestra identidad cultural, de los saberes y tradiciones que se consolidan en cada región del país”.

Esta estrategia conjunta que se informó forma parte de la Semana Argentina en España, con actividades gastronómicas y culturales previstas en Madrid y Barcelona.

