Javier Milei recibe a la española Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada en busca de consolidar su grupo de líderes de derecha

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente Javier Milei en la Real Casa de Correos

En un contexto marcado por la tensión regional y una alianza ideológica cada vez más visible, Javier Milei recibirá este jueves en Casa Rosada a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Entre los temas pautados, ocupará un lugar central la situación venezolana luego de la detención de Nicolás Maduro en Nueva York y la intervención estadounidense en el país caribeño. Esta visita se produce en momentos en que la agenda internacional de Milei prioriza su sintonía con gobiernos alineados y fortalece la construcción de un bloque derechista de alcance global.

El encuentro representa un nuevo avance en la estrategia de Milei de crear un bloque de gobiernos y líderes de derecha que repudien al progresismo y el socialismo. Milei evaluó los avances de este bloque en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer de CNN en Español: “Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI”, afirmó, y agregó: “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI”.

La reunión con Díaz Ayuso se llevará a cabo en una Casa Rosada. Milei aparecerá en Balcarce 50 por segunda vez en lo que va del año, ya que continúa con su actividad presidencial desde la quinta de Olivos y evita las vacaciones. En tanto, la visita de la madrileña coincide con la estadía de la dirigente española en el balneario uruguayo de Punta del Este junto a su pareja, Alberto González Amador.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentando el proyecto del Palacio de Congresos

Entre ambos líderes existe una relación consolidada por la afinidad en sus diagnósticos políticos y económicos. En este marco, la presidenta de la Comunidad de Madrid condecoró recientemente al jefe de Estado argentino con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, lo que motivó el rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por Pedro Sánchez. Esta distinción está reservada a funcionarios extranjeros reconocidos por su labor institucional.

Se trata de una de las pocas amistades que Milei tiene en la política española por fuera de la esfera de Vox, el partido que lidera Santiago Abascal y por el que más simpatiza el libertario.

El Partido Popular fue criticado por Abascal recientemente. El líder derechista señaló que algunos miembros del PP han pasado, en cuestión de horas, de criticar duramente a Trump a querer indicarle ahora qué debe hacer en el ámbito internacional, en particular en lo relativo a Venezuela.

El líder de Vox dijo que resulta llamativo que quienes “ayer le estaban insultando y comparándolo con Sánchez”, hoy pretendan alinearse con las decisiones del dirigente estadounidense, después de haber aplaudido actuaciones dirigidas, según él, contra “el tirano Maduro”.

La visión de Díaz Ayuso sobre la crisis venezolana es tajante. A través de su cuenta de X, calificó a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”. La dirigente del Partido Popular español también resaltó que es María Corina Machado, opositora distinguida con el Nobel de la Paz, quien debe liderar la transición democrática tras la intervención internacional. Su mensaje permanece fijado en sus redes: “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”.

El líder del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, junto a Javier Milei

En Argentina, el respaldo al operativo en Venezuela es firme. Una fuente con acceso al despacho presidencial explicó a Infobae que “no podría haber un proceso de elecciones libres aún. Todavía hay resabios del régimen”, justificando así la decisión. El propio Milei defendió la postura estratégica de su gobierno y de la administración de Donald Trump, a la que definió como la promotora de un nuevo orden internacional: “Está rediseñando el orden mundial”, manifestó el Presidente argentino en una entrevista a Radio Neura, asegurando que el liderazgo conservador apunta a “terminar con el socialismo asesino”.

Pese a la distancia institucional que mantiene con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente desde que Milei acusó públicamente de corrupción a la esposa del mandatario español, Begoña Gómez, su relación con Díaz Ayuso se consolidó a través de al menos cuatro encuentros previos en Madrid y de elogios mutuos.

La opositora al gobierno socialista alabó públicamente el impacto internacional del jefe de Estado argentino: “Si tenemos en cuenta que ahora mismo Javier Milei está en todas las salsas, porque cuando hay una reunión internacional Argentina está allí representada, eso hace que se ponga en el mapa de nuevo. Eso es dar confianza para la inversión y las empresas”, expresó en los primeros meses del gobierno de Milei.