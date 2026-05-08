Milei reúne al Gabinete en plena interna por los dichos de Bullrich y la tensión que genera el caso Adorni

El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni.

Sobre el cierre de otra semana compleja, el Gabinete completo protagonizará una nueva reunión que anticipa un clima áspero, luego de que la senadora Patricia Bullrich diera una nueva demostración de la autonomía que la caracteriza y presionara al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que anticipe la presentación de su declaración jurada en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“¡Qué linda reunión que se viene!”, ironizaba uno de los integrantes del plantel que volverá a encontrarse este viernes a las 14 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada ante la mirada atenta del presidente Javier Milei. Según supo Infobae, la idea de la convocatoria realizada por el ministro coordinador era realizar un repaso de la gestión que incluiría la presentación de los planes de recorte en los nueve ministerios.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el complejo clima al interior del Gobierno, signado por las múltiples aristas que dividen las tribus que coexisten, permite anticipar que el episodio que marcó esta semana, y que obligó al mandatario a dar una entrevista desde Estados Unidos para ordenar las declaraciones de la senadora, estará presente en el temario del intercambio.

Los librepensadores no son bien vistos en ningún gobierno, tampoco entre las filas libertarias. Como contó este medio, los dardos de Bullrich contra el ministro coordinador no fueron bien recibidos por la conductora política del espacio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que acumula gestos, videos y comentarios de la ex titular del PRO que generaron incomodidad.

PUBLICIDAD

Estreno Obra de Teatro "¿Que Somos? - Patricia Bullrich y Karina Milei (Jaime Olivos)

“El malestar no es nuevo. Se intensificó con la caricia (a Macri), pero surge de comentarios desafortunados en mesas políticas, sumado a su propia agenda. Además, antes dijo que a Adorni no le daba el cuero”, enumeró un funcionario a este medio.

A la legisladora le reprochan, entre otras nimiedades, el video que publicó desde el festival musical Lollapalooza mientras la plana mayor del Gobierno defendía al funcionario por la polémica de sus viajes. Incluso, algunos dirigentes van más allá y leen en sus recientes críticas guiños hacia el titular del PRO, Mauricio Macri, uno de los principales detractores del reemplazante de Guillermo Francos.

PUBLICIDAD

El malestar interno, que tomó temperatura con el saludo a Macri en la cena de la Fundación Libertad, en medio de la guerra fría librada por la Casa Rosada, tiene una limitación: Bullrich es necesaria.

La senadora es consciente del peso político que conserva y por eso decidió hacer públicas sus diferencias. Esa interpretación también circula entre las distintas tribus del oficialismo, aunque en la Casa Rosada descuentan que el episodio escale luego de que el mandatario relativizara el maletar que generó el accionar autónomo de Bullrich en la misma entrevista en la que ratificó a Adorni.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

“Nadie le hace la cruz porque todos saben que es un elemento necesario, pero tiene intereses que trascienden La Libertad Avanza. Está todo podrido”, sugirió una importante fuente de la administración. “Ella sabe que tiene votos propios y se posiciona”, coincidió un alfil libertario.

Las postura no fue sostenida por Adorni que, durante la tarde noche del jueves, intentó quitarle dramatismo a la situación al calificar a Bullrich de “fenómena”, y ensayar un incongruente justificativo del accionar. “Si lo tendría que haber dicho o no, es un tema que se puede charlar, pero, ¿cómo lo voy a tomar mal? Era algo que internamente sabíamos todos”, definió en la extensa entrevista que brindó con Alejandro Fantino en Neura.

PUBLICIDAD

No obstante, las instancias colectivas se respetan y obligan a interactuar hasta a los que hace meses no cruzan palabras por fuera. Eso hacen la menor de los Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, que también se ven en las reuniones de mesa política. Con Bullrich, que dará asistencia, no será la excepción. “Somos expertos en hacernos todos los tontos”, admitió un asistente.

Lo cierto es que se espera que esta tarde el mandatario se haga cargo del primer tramo del encuentro, del que podría surgir una nueva foto, en el que expondrá su panorama económico y político, y se retirará durante la segunda parte para dejar que el ministro coordinador releve la solicitud de instrumentar un 2% en materia de gastos corrientes y un 20% de capital en cada ministerio.

PUBLICIDAD

En la previa, el ex vocero tiene planeado reaparecer en la sala de conferencias para brindar una nueva declaración a la prensa acreditada, a las 13, que promete será “diferente”, después de mostrarse junto a Karina Milei en la inauguración de la planta de Mercedes-Benz en Zárate. Se estima que hará mención al tema que lo involucra, responderá a los dichos de Bullrich, y ratificará que trabaja en la presentación anticipada de su declaración jurada.

Karina Milei y su círculo de funcionarios visitaron una planta minera en San Juan (Presidencia)

Desde hace un tiempo, en la cúpula libertaria madura la idea de impulsar algunas reuniones estrictamente con la plana del Poder Ejecutivo por lo que no se descarta que, en un futuro, se celebren algunas sin la presencia de los representantes del legislativo: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la mismísima Patricia Bullrich. Ambos continuarán al tanto de las definiciones debido a que integran el reducido círculo que Milei designó para discutir la política de la administración.

PUBLICIDAD

Los últimos movimientos rompieron la quietud que marcó los dos meses que se cumplieron desde la irrupción de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York en marzo, y obligaron a reconfigurar la interna, pero también los esquemas de poder existentes.

Si bien la senadora fue una de las primeras en pedirle al mandatario, antes de octubre de 2025, que interviniera en la puja interna, parece haber tomado su propio camino avalada por las encuestas. “Se vienen cositas”, había anticipado el diputado Damián Arabia, uno de los dirigentes de confianza.

PUBLICIDAD

En las últimas horas, la menor de los Milei decidió mostrarse escoltada por su círculo rojo. Con Adorni en Buenos Aires, y acompañada por los primos Menem, embarcados también en la férrea defensa del ministro coordinador, la secretaria general de la Presidencia viajó a San Juan en resentación de la administración. Bastante por detrás en la valoración, pero con imagen positiva figuran el ministro del Interior, Diego Santilli, y su par de Justicia, Juan Mahiques, quienes completaron la delegación karnista en el interior.

El mensaje en redes de Santiago Caputo, y el marcado silencio del aparato digital, fue interpretado en algunas oficinas de Balcarce 50 como una señal de aprobación a los embates de Bullrich, que este viernes recorrerá el sur de la Ciudad de Buenos Aires -irá a Lugano- junto a la dirigente porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez. “No está resuelto que sea candidata a jefa de Gobierno porque no sé si es lo que quiere. Aspira a más”, deslizó con algo de malicia una voz del ecosistema.

En la reunión de este viernes, el libertario intentará ordenar la tropa que volvió a desalinearse en la búsqueda de un nuevo equilibrio que le permita blindar al plantel, pero además llegar competitivos al 2027. En el medio, el equipo acumula diferencias, desconfianzas y presiona por discutir los liderazgos. “Va a ser interesante”, anticipaba un integrante de la mesa política.