Con Javier Milei en Europa, el Gobierno avanza con las negociaciones para aprobar las reformas

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli

El presidente Javier Milei pasará prácticamente toda esta semana fuera de la Argentina por compromisos internacionales, pero en Buenos Aires el resto del Gobierno continuará las negociaciones de cara a las próximas sesiones extraordinarias, con el objetivo de conseguir los votos para aprobar en el Congreso las reformas que todavía están en carpeta.

Si bien un sector del oficialismo barajó la idea de retomar la tarea parlamentaria a mediados de este mes, todo parece indicar que finalmente el trabajo se retomará los primeros días de febrero, como se planteó originalmente.

En agenda, los proyectos pendientes son el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (la iniciativa para prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya anticipó que en esta oportunidad al temario se le agregará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene que tener aval legislativo para poder implementarse en el país.

Milei junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandu Orsi, en la firma del acuerdo (REUTERS/Cesar Olmedo)

El tratado de libre comercio fue firmado el sábado último en Asunción, Paraguay, por el propio Milei junto a sus pares del grupo regional, excepto el brasileño Lula da Silva, que se ausentó y envió al canciller en su lugar.

“La Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección”, expresó el líder libertario luego de la rúbrica.

De hecho, en los próximos días podría concretarse la firma de un convenio similar, pero con los Estados Unidos que, de confirmarse, también podría ser enviado al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

Tal como anticipó este medio, las autoridades locales deberán adaptar la legislación vigente para poder cumplir con algunas de las medidas que se comprometieron a adoptar para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

La Argentina espera firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos (REUTERS/Al Drago)

Por su parte, Adorni no fue parte de la comitiva que viajó a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, ya que el jefe de Estado le pidió que se quedara para seguir de cerca la gestión y las conversaciones con la oposición.

“Tiene que quedar una persona de confianza de Javier y de Karina al mando, por eso decidieron que se quedara. Su presencia, en este marco, cobra un sentido estratégico”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la cúpula libertaria.

A pesar de que son varios los puntos en agenda, el oficialismo centra los esfuerzos en la reforma laboral y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, espera llevar el texto a votación entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

La ex ministra de Seguridad además armó una comisión técnica, a cargo de la abogada Josefina Tajes, que se inaugurará este lunes y debatirá las sugerencias de modificaciones y/o reclamos de la oposición sobre el dictamen que ya consiguió la iniciativa antes del cierre del 2025.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con sus reuniones con gobernadores y desde las 10:00 será recibido en Salta por Gustavo Sáenz, quien tiene tres bancas en Diputados y a su ex vicegobernadora, Flavia Royón, en el Senado.

Del encuentro participarán también varios funcionarios locales, como el secretario del Interior, Gustavo Coria, y asesores de esa cartera, que se espera que le transmitan al “Colo” algunos reclamos puntuales.

Posteriormente, como es habitual en el marco de las recorridas por el país que está llevando adelante, el ministro brindará una conferencia de prensa junto al gobernador para dar precisiones de lo acordado.

El miércoles, Santilli partirá rumbo a Neuquén para encontrarse con Rolando “Rolo” Figueroa y cerrará la semana en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

El Presidente tiene previsto emprender su regreso a Buenos Aires recién el viernes, tras su exposición en el Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad suiza de Davos, donde también mantendrá reuniones con banqueros y emprendedores.

En ese marco, podría cruzarse en los pasillos del centro de exposiciones con Donald Trump, que hablará ante el público tan solo una hora antes que él, aunque no se prevé una reunión formal.