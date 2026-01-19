Política

Con Javier Milei en Europa, el Gobierno avanza con las negociaciones para aprobar las reformas

El ministro del Interior, Diego Santilli, será recibido este lunes por el salteño Gustavo Sáenz y tiene en carpeta más reuniones con mandatarios provinciales. Manuel Adorni se quedó en Buenos Aires para coordinar las conversaciones. Los proyectos que pueden agregarse en el temario

Guardar
Martín Menem, Patricia Bullrich y
Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli

El presidente Javier Milei pasará prácticamente toda esta semana fuera de la Argentina por compromisos internacionales, pero en Buenos Aires el resto del Gobierno continuará las negociaciones de cara a las próximas sesiones extraordinarias, con el objetivo de conseguir los votos para aprobar en el Congreso las reformas que todavía están en carpeta.

Si bien un sector del oficialismo barajó la idea de retomar la tarea parlamentaria a mediados de este mes, todo parece indicar que finalmente el trabajo se retomará los primeros días de febrero, como se planteó originalmente.

En agenda, los proyectos pendientes son el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (la iniciativa para prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal.

Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya anticipó que en esta oportunidad al temario se le agregará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tiene que tener aval legislativo para poder implementarse en el país.

Milei junto a los presidentes
Milei junto a los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandu Orsi, en la firma del acuerdo (REUTERS/Cesar Olmedo)

El tratado de libre comercio fue firmado el sábado último en Asunción, Paraguay, por el propio Milei junto a sus pares del grupo regional, excepto el brasileño Lula da Silva, que se ausentó y envió al canciller en su lugar.

“La Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección”, expresó el líder libertario luego de la rúbrica.

De hecho, en los próximos días podría concretarse la firma de un convenio similar, pero con los Estados Unidos que, de confirmarse, también podría ser enviado al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

Tal como anticipó este medio, las autoridades locales deberán adaptar la legislación vigente para poder cumplir con algunas de las medidas que se comprometieron a adoptar para facilitar el intercambio de bienes y servicios.

La Argentina espera firmar un
La Argentina espera firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos (REUTERS/Al Drago)

Por su parte, Adorni no fue parte de la comitiva que viajó a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, ya que el jefe de Estado le pidió que se quedara para seguir de cerca la gestión y las conversaciones con la oposición.

“Tiene que quedar una persona de confianza de Javier y de Karina al mando, por eso decidieron que se quedara. Su presencia, en este marco, cobra un sentido estratégico”, explicaron a Infobae fuentes cercanas a la cúpula libertaria.

A pesar de que son varios los puntos en agenda, el oficialismo centra los esfuerzos en la reforma laboral y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, espera llevar el texto a votación entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero.

La ex ministra de Seguridad además armó una comisión técnica, a cargo de la abogada Josefina Tajes, que se inaugurará este lunes y debatirá las sugerencias de modificaciones y/o reclamos de la oposición sobre el dictamen que ya consiguió la iniciativa antes del cierre del 2025.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con sus reuniones con gobernadores y desde las 10:00 será recibido en Salta por Gustavo Sáenz, quien tiene tres bancas en Diputados y a su ex vicegobernadora, Flavia Royón, en el Senado.

Del encuentro participarán también varios funcionarios locales, como el secretario del Interior, Gustavo Coria, y asesores de esa cartera, que se espera que le transmitan al “Colo” algunos reclamos puntuales.

Posteriormente, como es habitual en el marco de las recorridas por el país que está llevando adelante, el ministro brindará una conferencia de prensa junto al gobernador para dar precisiones de lo acordado.

El miércoles, Santilli partirá rumbo a Neuquén para encontrarse con Rolando “Rolo” Figueroa y cerrará la semana en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

El Presidente tiene previsto emprender su regreso a Buenos Aires recién el viernes, tras su exposición en el Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad suiza de Davos, donde también mantendrá reuniones con banqueros y emprendedores.

En ese marco, podría cruzarse en los pasillos del centro de exposiciones con Donald Trump, que hablará ante el público tan solo una hora antes que él, aunque no se prevé una reunión formal.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiReformasCongresoSesiones extraordinariasSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Javier Milei encabezará una agenda internacional de una semana en la que podría cruzarse con Donald Trump

El Presidente viajará a Davos para participar una vez más del Foro Económico Mundial y mantener reuniones con empresarios, en medio de las tensiones mundiales

Javier Milei encabezará una agenda

Irán rechazó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds y advirtió: “Habrá respuesta”

El portavoz de la cancillería cuestionó la legalidad internacional de la calificación hecha por la Rosada y advirtió sobre posibles acciones

Irán rechazó la decisión de

Una ciudad de Mendoza pelea por su autonomía y busca reformar la Carta Orgánica: el caso llegó a la Justicia

La provincia tendrá elecciones en seis departamentos el próximo 22 de febrero. En San Rafael, además, se elegirán convencionales constituyentes en un contexto marcado por la histórica distancia con la capital

Una ciudad de Mendoza pelea

El 67% de los funcionarios públicos jerárquicos declaró trabajos anteriores en la actividad privada

Así surge del análisis de Infobae de las declaraciones juradas de antecedentes laborales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción para prevenir posibles conflictos de interés. En el gobierno de Alberto Fernández, el 72% provenía de la función pública

El 67% de los funcionarios

PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a armar listas y se anticipa una tensa negociación con el kirchnerismo

El sector de CFK pone paños fríos a la avanzada que hacen desde el Movimiento Derecho al Futuro. Antes del 8 de febrero se sabrá si hay internas para suceder a Máximo Kirchner

PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

8 frases de Úbeda, tras la victoria de Boca ante Olimpia: de las molestias físicas de Merentiel y Zeballos al mercado de pases

La declaración de Paulo Dybala sobre su futuro que ilusiona a los hinchas de Boca

Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: el mercado, los objetivos del equipo, la exigencia de la gente y su amor por River

Alarma en Boca: el gesto de Miguel Merentiel tras ser reemplazado y las bajas en el ataque a una semana del arranque del Torneo

TELESHOW
Las vacaciones de Martín Palermo

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

La tristeza de Cecilia Bolocco por la muerte de su madre: “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones