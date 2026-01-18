PJ Bonaerense: Kicillof comenzó a armar listas y se anticipa una tensa negociación con el kirchnerismo

Axel Kicillof

El peronismo bonaerense transita una etapa de movimientos en vistas a la renovación de autoridades del próximo 15 de marzo. El espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca hacer pie en la estructura partidaria que hoy conduce el diputado nacional Máximo Kirchner. Como contó Infobae, vienen dándose distintas reuniones y conversaciones alrededor de la elección del PJ y el mandatario provincial ansía que quien conduzca el PJ responda a sus intereses políticos. Pero, además, el cambio de mando impactará también en los distritos.

Es por eso que en la última reunión que Kicillof mantuvo con la vicegobernadora, Verónica Magario, ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Gesell, se habló de la necesidad de “estar preparados” para afrontar la negociación con el kirchnerismo por el PJ provincial.

Ese “estar preparados” tiene como argumento la discusión de los PJ en los distritos donde no gobierna el peronismo. Es que la renovación de autoridades del peronismo en el orden bonaerense también tendrá su correlato en los 135 municipios de la PBA.

Magario es uno de los nombres que tiene el MDF para disputar la conducción del partido a nivel provincial. El intendente de La Plata, Julio Alak, otro. Algunos dirigentes creen que debería ser directamente Kicillof el candidato y así evitar cualquier tipo de confrontación y que el resto se encolumne detrás de la figura del mandatario. En el entorno del gobernador le bajan las expectativas a este último escenario.

Julio Alak, uno de los nombres del MDF en la discusión del PJ bonaerense (AG La Plata)

Pero en el medio hay municipios en los que el peronismo también deberá afrontar una negociación similar a la que se dará a nivel provincial. General Pueyrredón es un distrito clave. Sin intendente propio del peronismo —gobierna el PRO—, La Cámpora en acuerdo con otros sectores conduce el PJ. Tandil, otro distrito relevante del interior bonaerense, es gobernado por el radicalismo desde hace años. El MDF allí tiene al concejal Nicolás Carrillo, que es del Movimiento Evita. En caso de interna, deberá confrontar con el concejal y ex diputado nacional Rogelio Iparraguirre; de La Cámpora pero que supo tener buen diálogo con Kicillof y con el histórico intendente de ese distrito, el radical Miguel Lunghi.

El mismo escenario se da en otros municipios cabeceras de sección donde el peronismo no tiene intendentes propios al mando del gobierno, como Junín o San Nicolás, solo para citar algunos casos. También se puso sobre la mesa que en los municipios donde gobierna el peronismo y puntualmente alguien del Movimiento Derecho al Futuro no se innove con abrir un escenario de internas.

La cúpula del MDF planteó tras la reunión que mantuvo en Villa Gesell que había que estar preparado para el escenario de negociación con el kirchnerismo. Uno de los antecedentes más recordados de este vínculo fue el cierre de listas para las elecciones provinciales del año pasado, cuando intendentes y dirigentes del MDF empezaron a armar nóminas seccionales y en los 135 municipios a medida que corría el reloj para el cierre de listas, ante la falta de acuerdo con el kirchnerismo y el Frente Renovador. En ese momento, había sido el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el que ordenó por pedido de Kicillof a los referentes futuristas que avanzarán con los nombres propios. Una jugada para presionar en el calor de las negociaciones y que luego quedó en espera. El peronismo fue unido y terminó ganando por 14 puntos esas elecciones.

El diputado nacional Máximo Kirchner y la legisladora provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza

Ahora, la foto pareciera repetirse. Por lo pronto, el kirchnerismo muestra cautela. Ante la consulta de este medio, un referente del cristinismo consideró que la reunión que el gobernador encabezó en Villa Gesell solo potencia “un internismo bobo”, ya que la agenda del encuentro fue meramente política y apuntada hacia la construcción de una alternativa —como describieron diversas fuentes— hacia 2027.

El sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner esperará y estirará hasta última instancia la negociación. El escenario, o al menos la voluntad que se repite, es llegar a un esquema de consenso y que, más allá de quién presida el PJ, sí haya una integración ecuánime del consejo del partido que incluye a apoderados y junta partidaria.

Los apoderados se ampliaron en la última reunión formal del consejo y se le dio inclusión a dos nombres que responden a los intereses del MDF: Ana Laura Ramos —propuesta por el intendente Julio Alak- y María Sol Berriel, funcionaria de la Secretaría General que comanda Agustina Vila, una de las funcionarias de mayor confianza con las que cuenta Kicillof. En el kirchnerismo se encargan de recordar que a fines de diciembre, cuando se acordó ampliar la mesa de apoderados para darle lugar al espacio de Kicillof, los dos primeros nombres que sugirió el MDF no estaban afiliados al PJ: se trataba de la propia Agustina Vila y de Mariano Ríos Ordoñez, del entorno de Magario.

En las últimas horas, la posición del kirchnerismo la blanqueó la diputada nacional y secretaria general del PJ a nivel nacional, Teresa García; que planteó que “nosotros no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia. La verdad es que en nuestro espacio para nada se está viendo o analizando esa posibilidad. No he escuchado ni he participado en ninguna reunión donde se inste al armado de listas propias”.

La dirigente es una de las voces de Cristina Kirchner en la directiva política para la provincia de Buenos Aires. Ex ministra del gobierno de Kicillof, también dijo en declaraciones al sitio Provincia Noticias que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados”, y que el sector de Kicillof “le está errando si realmente quieren jugar de esa manera”.