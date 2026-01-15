Kicillof lanzó el año político: guiño a las reelecciones de intendentes, el futuro del PJ y su armado 2027

Axel Kicillof en Villa Gesell

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el año político ante un grupo de intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con una reunión en el distrito costero de Villa Gesell. Allí, bajo el agobiante calor propio de mediados de enero, el mandatario provincial delimitó los desafíos de su espacio político para el corto y mediano plazo. Planteó la necesidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes; auguró que quien comande el Partido Justicialista bonaerense —que el 15 de marzo debería renovar sus autoridades— debe respaldar al gobierno que conduce y enfatizó en que 2026 hay que ir hacia la construcción de una alternativa de oposición al gobierno de Javier Milei que trascienda a la provincia de Buenos Aires.

Sobre la reinstauración de las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, el mandatario ratificó lo dicho por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a fines del 2025: que en este año, el gobierno bonaerense insistiría por la modificación la norma que limita la reelección de intendentes a solo un período más y que luego de completado el segundo mandato queden imposibilitados para ir por un tercer mandato. Según reconstruyó Infobae, el gobernador argumentó que tal como está la ley le “facilita el camino a la fuerza de Milei y nos deja a nosotros con el mejor candidato afuera” en los distritos. Fue en referencia al intendente o intendenta en cuestión, que en 2027 no podrá presentarse por otro período si no se cambia la ley en la Legislatura bonaerense. Hoy, solo con los votos del peronismo no alcanza.

Son 82 jefes comunales que en las próximas elecciones cumplirán los dos mandatos consecutivos al frente de la intendencia y no podrán ser reelectos. La gran mayoría del peronismo; pero también los hay de la UCR, el PRO y hasta La Libertad Avanza, como es el caso de Diego Valenzuela —hoy en uso de licencia en la intendencia de Tres de Febrero—, pero que gobierna ese distrito desde 2015.

Verónica Magario habló sobre la renovación del PJ bonaerense

En la reunión que organizó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, escuchaban algunos de sus pares de distritos grandes como Fernando Espinoza de La Matanza o Mariano Cascallares (hoy diputado provincial y en licencia como jefe comunal de Almirante Brown); la vicegobernadora Verónica Magario, intendentes de la Quinta sección electoral y parte del gabinete más leal políticamente al gobernador como Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Estela Díaz (Mujeres y Diversidad) o Walter Correa (Trabajo). Además de funcionarios del riñón kicillofista: Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Augusto Costa (Producción). Todos los que un rato antes habían acompañado a Kicillof en la Conferencia de Verano. De hecho, antes de finalizar la reunión, Kicillof le cedió la palabra a Espinoza, que optó por no agregar nada. Interpretó que todo lo importante en materia política ya lo había dicho Kicillof.

Conforme, el matancero también había escuchado de parte de Kicillof y Magario que era relevante el proceso de renovación de autoridades que en semanas se llevará adelante el PJ bonaerense que hoy preside Máximo Kirchner. Hubo escasas referencias a la expresidenta, Cristina Kirchner; aunque el gobernador sí hizo hincapié en las diferencias con las que convive el peronismo en la provincia que gobierna. “Pensé que se iba a hablar de la reforma laboral. En la última reunión del Consejo, Máximo invitó a Cristian Gerónimo de la CGT y la reforma laboral estuvo como tema central. En la agenda del MDF brilló por su ausencia. Acá veo que hicieron un internismo bobo. Más casta no se consigue”, planteó un referente cristinista a este medio.

En otro tramo del encuentro, Magario fue quien detalló cómo viene la carrera por la renovación de autoridades del PJ bonaerense. Allí, Kicillof planteó que quien vaya a conducir el partido tiene que respaldar explícitamente las políticas del gobierno bonaerense. Es decir, el mandatario buscará intervenir en esa discusión. La opción que el MDF pone sobre la mesa es la vicegobernadora. Otro tema atendible es la situación de los PJ locales. En el encuentro en Villa Gesell se acordó que la posición del espacio es que donde haya intendentes peronistas, los mismos tengan injerencia, peso en la definición para que no haya internas. Sucede que la renovación de autoridades del PJ que preside Máximo también alcanzará a los peronismos locales. En 2021 hubo internas en algunos distritos en donde sí se llevaron adelante algunas compulsas por la conducción del peronismo.

El PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner renovará autoridades el próximo 15 de marzo

Como viene relatando este medio, la vicegobernadora trabaja por presidir el PJ bonaerense a partir del 15 de marzo. En los últimos días, recepcionó en el Senado afiliaciones físicas de distintos distritos que, esperan, se sumen al padrón que se exhibirá el próximo 22 de enero. Sin embargo, la junta electoral del partido —que la propia vicegobernadora integra— explicitó que las afiliaciones válidas serán las que fueron cargadas hasta el 30 de diciembre del 2025 y que cuentan con soporte papel; con lo cual el traslado de afiliaciones que distintos referentes territoriales realizaron esta semana puede haber sido inocuo a los efectos buscados.

También volvió a plantear que hay que trabajar en la construcción de una alternativa nacional para llegar con un programa propio a la elección del 2027. En el encuentro, el concejal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, le pidió que empiece a nacionalizar su discurso.